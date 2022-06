Honda CR-V 2023 đăng ký bản quyền tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Theo dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, Honda CR-V 2023 mới đã được hãng xe Nhật Bản nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng đèn pha, trước khi công bố đơn vào ngày 27/6 vừa qua. Dựa trên những thông tin này, có thể khẳng định dù chưa có thời gian cụ thể nhưng CR-V mới chắc chắn sẽ được mở bán tại Việt Nam. Theo kế hoạch, thế hệ mới của mẫu crossover cỡ C này sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 12/7 tới đây, cũng không loại trừ khả năng mẫu xe Honda CR-V tại Việt Nam sẽ được nâng cấp ngay sau khi xe được ra mắt toàn cầu, bởi hiện tại mẫu xe này đang được lắp ráp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bản nâng cấp của Honda CR-V mới đang bán ra từng được ra mắt tại Việt Nam vào năm 2020 và thông thường sau chu kì 2 – 3 năm, một mẫu xe ôtô sẽ đón thế hệ mới hoặc nâng cấp giữa vòng đời. Nhiều khả năng Honda CR-V 2023 tại Việt Nam sẽ có thiết kế giống xe tại thị trường Bắc Mỹ chứ không phải Trung Quốc. Dựa vào hình ảnh trên, có thể thấy ngoài cụm đèn pha sắc sảo hơn trước, CR-V mới sẽ có lưới tản nhiệt hình lục giác với các thanh nan đan lưới bên trong và được sơn đen, đem lại diện mạo khá khỏe khoắn. Cản trước cũng được làm mới với thiết kế dày dặn, đi kèm hốc gió trung tâm khá lớn, nằm giữa 2 khe gió có viền mạ crôm. Phần đuôi của Honda CR-V 2023 cũng có nhiều điểm khác biệt so với đời cũ. Cụm đèn hậu của xe dù vẫn có tạo hình chữ L bám sát cột D nhưng được nhà sản xuất tinh chỉnh lại và có đồ hoạ LED hoàn toàn khác. Honda cũng tái thiết kế cửa sau của CR-V thế hệ mới và phía bên dưới là ống xả giả màu bạc. Ngoại thất của phiên bản Honda CR-V Hybrid mà Honda Bắc Mỹ hé lộ có rất ít chi tiết chrome trang trí. Bên cạnh đó, nội thất của Honda CR-V 2023 tại thị trường Bắc Mỹ cũng đã được hé lộ với thiết kế khá giống Civic và HR-V mới. Phía sau vô lăng 3 chấu là bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí đặt nổi có kích thước vào khoảng 9 inch. Một số tiện nghi dễ nhận thấy gồm có điều hòa tự động, phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây. Trước Việt Nam, Honda CR-V 2023 cũng đã lộ diện tại Trung Quốc và Thái Lan. Hoàn toàn dễ hiểu khi hãng xe Nhật Bản sớm đăng ký bản quyền chi tiết liên quan tới CR-V mới bởi đây là một trong những mẫu xe có doanh số tốt nhất của Honda tại Việt Nam. Hiện tại, Honda CR-V tại Việt Nam vẫn đang được đại lý chào bán với khuyến mãi lớn, trong đó có nơi giảm giá xe tới hơn 100 triệu đồng. Thực tế, kể từ khi được nâng cấp và chuyển sang lắp ráp trong nước vào năm 2020, CR-V thường xuyên có khuyến mãi lớn từ 100 – 200 triệu đồng nhằm kích cầu tiêu dùng. Do đó việc đại lý giảm giá cho CR-V như hiện tại khó có thể xem là dấu hiệu xả kho đón bản mới. Video: Xem trước Honda CR-V 2023 thế hệ mới.

