Cận cảnh Honda Civic 2020 từ 648 triệu đồng tại Malaysia

Honda mới đây vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan hạng C - Civic tại thị trường Malaysia. So với phiên bản tiền nhiệm, Honda Civic 2020 mới sở hữu một số nâng cấp nhẹ về mặt thiết kế nội, ngoại thất và các trang bị công nghệ an toàn đi kèm. Xe sẽ tới tay người tiêu dùng nước này với 3 phiên bản 1.8 S; 1.5 TC và 1.5 TC-P, giá xe Honda Civic 2020 tương ứng cho từng phiên bản là 27.000 USD (khoảng 648 triệu đồng); 30.700 USD (khoảng 737 triệu đồng) và 33.150 USD (tương đương khoảng 796 triệu đồng). Về thiết kế tổng thể, Honda Civic 2020 vẫn giữ nguyên thiết kế so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, một số chi tiết đã được làm mới ở phần đầu xe như bộ lưới tản nhiệt sơn đen thể thao, cản dưới tái thiết kế, hạ thấp xuống mặt đường và cũng được sơn đen thay vì kiểu chrome như trước. Tiếp tới, trên 3 phiên bản của Civic 2020, gồm 1.8 S; 1.5 TC và 1.5 TC-P sẽ có sự khác biệt về trang bị mâm xe. Cụ thể, bản 1.8S sử dụng mâm 16 inch, bản 1.5 TC sử dụng mâm 17 inch và bản cao cấp 1.5 TC-P sử dụng mâm 18 inch. Tại Malaysia, Honda Civic 2020 có sẵn 5 màu sơn ngoại thất tuỳ chọn cho khách hàng, bao gồm màu trắng, đen, đỏ, xám và bạc. Về trang bị, trên tất cả các phiên bản của Civic 2020 đều sở hữu trang bị đèn Full-Led, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống khởi động từ xa, phanh tay điện tử, hệ thống camera Honda LaneWatch tích hợp trên gương chiếu hậu ghế phụ, 6 túi khí, các cảm biến đỗ xe trước/sau, các hệ thống an toàn như ổn định thân xe, phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Và đặc biệt là gói công nghệ Honda Sensing với nhiều chức năng an toàn tiên tiến do Honda phát triển. Về truyền động, mẫu xe sedan Honda Civic 2020 không có sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm, xe sử dụng các tuỳ chọn động cơ khác nhau cho 3 phiên bản. Cụ thể, bản 1.8S sử dụng động cơ 4 xy-lanh 1.8L SOHC hút khí tự nhiên, cho ra công suất 139 mã lực và 174 Nm mô-men xoắn cực đại. Video: Chi tiết Honda Civic 2020 tại Malaysia.

Honda mới đây vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan hạng C - Civic tại thị trường Malaysia. So với phiên bản tiền nhiệm, Honda Civic 2020 mới sở hữu một số nâng cấp nhẹ về mặt thiết kế nội, ngoại thất và các trang bị công nghệ an toàn đi kèm. Xe sẽ tới tay người tiêu dùng nước này với 3 phiên bản 1.8 S; 1.5 TC và 1.5 TC-P, giá xe Honda Civic 2020 tương ứng cho từng phiên bản là 27.000 USD (khoảng 648 triệu đồng); 30.700 USD (khoảng 737 triệu đồng) và 33.150 USD (tương đương khoảng 796 triệu đồng). Về thiết kế tổng thể, Honda Civic 2020 vẫn giữ nguyên thiết kế so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, một số chi tiết đã được làm mới ở phần đầu xe như bộ lưới tản nhiệt sơn đen thể thao, cản dưới tái thiết kế, hạ thấp xuống mặt đường và cũng được sơn đen thay vì kiểu chrome như trước. Tiếp tới, trên 3 phiên bản của Civic 2020, gồm 1.8 S; 1.5 TC và 1.5 TC-P sẽ có sự khác biệt về trang bị mâm xe. Cụ thể, bản 1.8S sử dụng mâm 16 inch, bản 1.5 TC sử dụng mâm 17 inch và bản cao cấp 1.5 TC-P sử dụng mâm 18 inch. Tại Malaysia, Honda Civic 2020 có sẵn 5 màu sơn ngoại thất tuỳ chọn cho khách hàng, bao gồm màu trắng, đen, đỏ, xám và bạc. Về trang bị, trên tất cả các phiên bản của Civic 2020 đều sở hữu trang bị đèn Full-Led, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống khởi động từ xa, phanh tay điện tử, hệ thống camera Honda LaneWatch tích hợp trên gương chiếu hậu ghế phụ, 6 túi khí, các cảm biến đỗ xe trước/sau, các hệ thống an toàn như ổn định thân xe, phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Và đặc biệt là gói công nghệ Honda Sensing với nhiều chức năng an toàn tiên tiến do Honda phát triển. Về truyền động, mẫu xe sedan Honda Civic 2020 không có sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm, xe sử dụng các tuỳ chọn động cơ khác nhau cho 3 phiên bản. Cụ thể, bản 1.8S sử dụng động cơ 4 xy-lanh 1.8L SOHC hút khí tự nhiên, cho ra công suất 139 mã lực và 174 Nm mô-men xoắn cực đại. Video: Chi tiết Honda Civic 2020 tại Malaysia.