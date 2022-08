Cận cảnh Ferrari Portofino M không dưới 15 tỷ của đại gia Sài Gòn

Ferrari Portofino M tại Việt Nam chính là bản nâng cấp giữa vòng đời của Ferrari Portofino và cũng được xem là đàn anh của Ferrari California T, siêu xe mui trần đang có ít nhất 3 xe lăn bánh trên phố Việt. Cách đây gần 2 tuần, hình ảnh về chiếc siêu xe mui trần Ferrari Portofino M xuất hiện tại 1 trạm đăng kiểm ở quận Bình Tân, TP HCM đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lý do vì đây là chiếc siêu xe Ferrari Portofino M đầu tiên về Việt Nam. Đến nay, trên mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh chiếc xe Ferrari Portofino M đầu tiên về Việt Nam lăn bánh trên đường phố Sài thành và được đồn đoán nhiều khả năng đã có chủ nhân sở hữu. Xe có ngoại thất màu đỏ Rosso Corsa đi kèm bộ 5 chấu đơn 2 màu tương phản cùng kẹp phanh màu vàng nổi bật. Siêu xe mui trần Ferrari Portofino M chỉ mất thời gian 14 giây là có thể mở hoặc đóng mui xe lại. Là phiên bản nâng cấp của Ferrari Portofino, Portofino M sở hữu cản trước với hai hốc gió bên dưới được mở rộng. Tổng thể chiếc xe vẫn thể hiện được những đường nét đặc trưng của dòng xe GT mui trần của Ferrari bắt đầu từ Ferrari California gần 20 năm trước. Bên trong, nội thất của chiếc Ferrari Portofino M đầu tiên tại Việt Nam được bọc da pha da lộn màu đen, các chi tiết tương phản màu đỏ. Các có thể kể đến như màn hình cảm ứng 10,2 inch tiêu chuẩn, có thêm tùy chọn màn hình phụ cảm ứng bên ghế hành khách để hiển thị các thông số: vòng tua, tốc độ, chế độ lái, lực ép, hệ thống giải trí… Một số trang bị khác đáng chú ý có thể kể đến ghế chỉnh điện hay loa JBL. Trong cách đặt tên xe, chữ “M” là viết tắt của “Modificata” mang ý nghĩa “tinh chỉnh” trong tiếng Ý, nhằm nói đến những nâng cấp mà Ferrari đã thực hiện trên mẫu siêu xe mui trần này. Ferrari Portofino M được "thông nòng" với khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít giúp xe có công suất tối đa 612 mã lực, tăng 20 mã lực và mô-men xoắn cực đại của siêu xe này là 760 Nm, ngang với "người anh em" Ferrari Roma. Với nội công ấn tượng này, siêu xe mui trần Ferrari Portofino M có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát chỉ trong khoảng thời gian 3,45 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Điểm nổi bật của xe Ferrari Portofino M là được trang bị hệ thống kiểm soát trượt ngang Side Slip Control thế hệ thứ 6, hộp số ly hợp kép 8 cấp với bộ côn nhỏ hơn 20% nhưng lại có thể chịu được mô-men xoắn lớn hơn 35% so với hộp số 7 cấp trước đây của Ferrari Portofino. Xe có 5 chế độ lái, tùy chọn thông qua công tắc Manettino trên vô lăng, ngoài ra nó còn được bổ sung thêm chế độ Race. Công nghệ an toàn của xe bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảm biến lùi. Tại thị trường nước ngoài, giá xe Ferrari Portofino M có mức bán ra khởi điểm từ 230.000 USD, giá bán của mẫu xe này tại Việt Nam không được tiết lộ nhưng dự đoán ở mức trên 15 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe Ferrari Portofino M.

