Ferrari Portofino M hơn 15 tỷ đồng tại Thái Lan "cập bến" Việt Nam

Mới đây, những hình ảnh về chiếc siêu xe Ferrari Portofino M mui trần được mang về Việt Nam khá kín tiếng đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Nhan sắc một chiếc siêu xe Ferrari Portofino M Chiếc siêu xe Ferrari Portofino M về Việt Nam được che đi biển số nên rất khó xác định giá lăn bánh của xe ở trong nước. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Ferrari Portofino M bán ra từ 21,84 triệu baht (khoảng 666.199 USD - 15,24 tỷ đồng) Ferrari Portofino M chính là bản nâng cấp giữa vòng đời của Ferrari Portofino và cũng được xem là đàn anh của Ferrari California T, siêu xe mui trần đang có ít nhất 3 xe lăn bánh tại Việt Nam. Ferrari Portofino M thay đổi nhiều nhất ở đuôi xe so với Ferrari Portofino với cản va sau thiết kế lại hoàn toàn, phù hợp với ống xả đã được tinh chỉnh nhằm mang đến âm thanh thú vị hơn. Các trang bị nội thất có thể kể đến màn hình cảm ứng 10,2 inch tiêu chuẩn, có thêm tùy chọn màn hình phụ cảm ứng bên ghế hành khách để hiển thị các thông số: vòng tua, tốc độ, chế độ lái, lực ép, hệ thống giải trí… Một số trang bị khác đáng chú ý có thể kể đến ghế chỉnh điện hay loa JBL.

Điểm nổi bật trên Ferrari Portofino M là sức mạnh được nâng cấp. Xe được trang bị động cơ lấy từ chiếc Ferrari Roma. Khối động cơ V8 3.9L tăng áp kép, cho công suất 620 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, kếp hợp với hộp số F1 ly hợp kép 8 cấp. So với Porfotino đời 2019, mẫu xe này mạnh hơn 20 mã lực. Ferrari Portofino M có 5 chế độ lái, tùy chọn thông qua công tắc Manettino trên vô lăng, ngoài ra nó còn được bổ sung thêm chế độ Race. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của mẫu mui trần này là trong 3,4 giây, 0-200 km/h trong 9,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Dù là một mẫu xe thể thao nhưng công nghệ an toàn và hỗ trợ lái trên Ferrari Portofino M khá đầy đủ, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảm biến lùi. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari Portofino M mới.

