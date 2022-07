Cận cảnh cào cào KTM 350 EXC-F Six Days tại Việt Nam, từ 489 triệu

KTM 350 EXC-F Six Days 2022 mới đã chính thức được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chiếc xe cào cào Enduro bán chuyên trang bị khối động cơ mạnh mẽ cùng nhiều trang bị cao cấp. Đây cũng chính là mẫu cào cào giúp KTM đoạt được nhiều giải thưởng danh giá. Nếu như ngày trước để sở hữu dòng xe địa hình hay dân chơi xe gọi là "cào cào" có giấy tờ đầy đủ là điều rất khó. Đó cũng chính là rào cản rất lớn của những người đam mê bộ môn thể thao này. Tại Việt Nam, phân khúc xe địa hình ngày càng phổ biến và người chơi cũng dễ dàng tiếp cận được mẫu xe yêu thích. KTM 350 EXC-F Six Days tại Việt Nam được lấy cảm hứng từ giải đua Enduro nổi tiếng World Enduro Championship (WEC) và giải International Six Days Enduro - là cuộc đua xe địa hình lâu đời nhất trong hệ thống giải của Liên đoàn đua môtô Thế giới FIM. Với cấu hình 350 EXC-F chiếc xe sẵn sàng tham gia Six Days chỉ với một số thay đổi nhỏ. Cũng ngay trong ngày ra mắt, đã có 5 khách mua KTM 350 EXC-F Six Days và anh Nguyễn Tuấn Dũng là vị khách đầu tiên. KTM 350 EXC-F Six Days sở hữu ngoại hình tối giản đặc trưng của dòng “cào cào” kết hợp tông màu trắng - cam - xanh nổi bật, trẻ trung năng động. KTM 350 EXC-F Six Days còn có logo của giải đua Six Days ở nhiều nơi. KTM 350 EXC-F Six Days có chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 2.269 x 818 x 1.297 (mm), khoảng sáng gầm xe 345 mm, chiều cao yên 970 mm và dung tích bình xăng 8,5 lít. Đặc biệt KTM 350 EXC-F đa dụng trên cả địa hình off-road lẫn đường phố. KTM 350 EXC-F Six Days về Việt Nam có 2 phiên bản dùng cho đô thị được trang bị đầy đủ xi nhan, biển số, gương chiếu hậu và phiên bản chạy địa hình. Chiếc xe có trọng lượng khô 103,8kg, nhờ vào khung chính là dạng khung thép đôi 25CrMo4 kết hợp với khung phụ bằng nhôm, gắp sau cũng được làm từ nhôm nguyên khối. KTM 350 EXC-F sở hữu cặp vành nhôm nhẹ hiệu GIANT, bánh nan hoa đặc trưng dành cho dòng xe địa hình cùng với đó là bộ chốt cài cố định ruột vào niềng khi xì hơi chạy trên đường địa hình. Điểm nhấn của KTM 350 EXC-F phiên bản Six Days 2022 là cụm chảng ba CNC từ nhôm nguyên khối được nhuộm anode màu cam. Cặp phuộc trước WP XPLOR đường kính 48 mm, hành trình 300 mm và phuộc sau WP XPLOR DPS hành trình 310 mm với công nghệ Pre Damping Systems. Cả hai đều được điều chỉnh nén và hồi nhanh chóng bằng núm vặn. Hệ thống phanh trang bị trên KTM 350 EXC-F Six Days 2022 là thương hiệu Brembo với heo trước trước 2 piston và heo sau 1 piston. Phần yên được bọc da màu xanh dương phối với màu cam tạo điểm nhấn. KTM 350 EXC-F Six Days trang bị khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 349.7cc, DOHC, làm mát bằng chất lỏng sản sinh công suất 35 mã lực tại 8.800 vòng/phút và mô-men xoắn 31Nm tại 7.250 vòng/phút. Xe có 2 chế độ chạy gồm: Standard cho ga mượt mà, dễ kiểm soát, phù hợp với chạy phố và Advanced ga nhanh nhạy hơn. Ngoài ra, KTM 350 EXC-F Six Days còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo bánh (Traction Control), có thể tắt/bật. Theo chia sẻ từ KTM Việt Nam, 350 EXC-F là chiếc cào cào bán chuyên nên người sử dụng không phải quá lo lắng về số giờ thay thế piston của xe như dòng chuyên nghiệp. Nếu xe hoạt động liên tục hết công suất trong điều kiện chạy track khắc nghiệt có thể vận hành trong 135 giờ, nhưng thực tế khi sử dụng trên cả đường nhựa và đường địa hình con số này có thể lên 500-700 giờ hoặc quãng đường từ 10.000-12.000km. Hiện giá xe KTM 350 EXC-F Six Days chính hãng tại Việt Nam từ 489 triệu đồng. Video: Video: Ra mắt KTM 350 EXC-F Six Days 2022 tại Việt Nam.

