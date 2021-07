KTM RC 8C gần 900 triệu đồng "bán sạch" chỉ sau hơn 4 phút

Vào ngày 20/7 vừa qua, hãng KTM của Áo đã chính thức giới thiệu siêu môtô KTM RC 8C phiên bản giới hạn với số lượng chỉ 100 xe trên toàn cầu. Đến ngày 22/7, KTM chính thức nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe này vào 4 giờ chiều theo giờ Châu Âu. Đáng chú ý là toàn bộ 100 chiếc KTM RC 8C đã ngay lập tức được khách hàng đặt mua chỉ sau đúng 4 phút 32 giây. Được biết, KTM RC 8C 2021 bản giới hạn là siêu môtô dành cho đường đua chuyên nghiệp, không thể hoạt động ngoài đường công cộng vì xe đã được loại bỏ hoàn toàn các trang bị cần thiết như hệ thống chiếu sáng, còi và xi nhan. Mang trên mình cái tên KTM RC 8C, siêu môtô này sở hữu khối động cơ LC8c lấy từ mẫu naked-bike KTM 890 Duke R. Khối động cơ này được treo trên bộ khung ống thép dạng lưới mắt cáo, sự kết hợp này mang đến cho KTM RC 8C công suất 120 mã lực và trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 140 kg. Là một mẫu xe cho trường đua, KTM RC 8C còn sở hữu nhiều trang bị và phụ kiện chuẩn đua như hệ thống ống xả Akrapovic, hệ thống treo WP Apex Pro, phanh Brembo và bộ mâm nhôm Dymag. Bên cạnh đó, chiếc siêu môtô KTM RC 8C đặc biệt này còn có các trang bị đáng chú ý khác như cánh gió khí động học, trợ lực tay lái hay hệ thống sang số nhanh QuickShifter. KTM RC 8C trang bị màn hình TFT-LCD 5 inch AIM MXS 1.2 Race. Bảng điều khiển AIM có thể cấu hình tự do, ghép với phần mềm AIM RaceStudio, cho phép người lái ghi lại hiệu suất động cơ, cài đặt ECU và thời gian vòng đua. Được biết, trong số 100 khách hàng mua xe, sẽ có 25 người may mắn có cơ hội được tham gia vào đội ngũ chạy thử xe của đội đua Red Bull KTM Factory Racing tại sự kiện độc nhất dành cho khách hàng, được tổ chức tại trường đua Circuito de Jerez. Tại sự kiện này, 25 khách hàng may mắn sẽ được tặng thêm một bộ mâm nhôm Dymag, một bộ đĩa phanh trước và sau, chăn ủ lốp và thảm đua KTM. Ngoài ra 25 khách hàng này còn có cơ hội được chạy xe bên cạnh hai tay đua Dani Pedrosa và Mika Kalio. Theo công bố, mức giá xe môtô KTM RC 8C được bán ra chính hãng tại thị trường châu Âu sẽ là 38.999 USD (tương đương 895 triệu đồng). Như thường lệ, KTM vẫn sẽ có danh sách chờ cho khách hàng, trong trường hợp một số khách hàng trong số 100 người đầu tiên đặt mua xe đổi ý và không muốn mua xe nữa. Video: Giới thiệu siêu môtô KTM RC 8C bản giới hạn.

