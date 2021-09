KTM RC390 2022 chính thức ra mắt, hơn 100 triệu đồng

Hãng xe máy của Áo KTM vừa chính thức cho ra mắt thế hệ hoàn toàn mới của dòng Sport bike thành phố KTM RC390 2022 mới. Theo đó, mẫu xe này sẽ chính thức sở hữu thiết kế dàn vỏ hoàn toàn mới cùng hàng loạt trang bị hiện đại. Ở thế hệ mới, mẫu xe môtô sport-bike KTM RC390 2022 sở hữu dàn đầu đèn có thiết kế đa giác khá giống với đầu đèn trên các phiên bản Naked và Adventure dưới dạng full LED. Thế nhưng, bộ đèn này lại được bao bọc bởi dàn vỏ nhựa Sport dày dặn và khác biệt hẳn so với thế hệ trước đây. Ngoài ra, KTM RC390 2022 cũng sẽ sử dụng khung sườn mới nhẹ hơn so với trước, hệ thống làm mát cũng như bộ điều khiển ECU hoàn toàn mới. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp trang bị với phuộc WP Apex hiện đại có thể tăng chỉnh, bộ trang bị tốt hơn với tay côn tay phanh có nấc chỉnh, đồng hồ TFT có khả năng kết nối Bluetooth như trên Duke 390. Không chỉ vậy, xe còn sở hữu loạt trang bị hiện đại như ABS trong cua, chống trượt góc nghiêng, Slipper Clutch và Quickshifter tùy chọn... KTM RC390 thể thao mới được trang bị khối động cơ xy-lanh đơn, dung tích 373cc đạt tiêu chuẩn Euro 5. Khối động cơ này cho sức mạnh tối đa 44 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 37 Nm. Nhờ thiết kế hốc lọc gió kiểu mới và khối động cơ được cải tiến, mẫu xe thế hệ mới này có các chỉ số đều mạnh hơn so với phiên bản tiền nhiệm RC390 đang bán ra trên thị trường. Được chính thức ra mắt tại Châu Âu từ tháng 9/2021 này, giá xe KTM RC390 2022 có mức khởi điểm 5.549 USD (tương đương với khoảng 128 triệu đồng). Theo dự đoán, mẫu Sport bike này sẽ sớm có mặt tại Việt Nam và mức giá sẽ ở khoảng 200 triệu đồng. Video: Giới thiệu xe môtô thể thao KTM RC390 2022 mới.

