Cận cảnh BMW 530i M-Sport 2021 gần 3,3 tỷ tại Việt Nam

Vừa qua, Trường Hải (Thaco) đã chính thức giới thiệu BMW 5-Series 2021 nâng cấp đến khách hàng trong nước nhằm gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ đồng hương Mercedes-Benz E300 AMG cũng mới trình làng trước đó không lâu. Tuy nhiên, gây sự chú ý nhất chính là mẫu xe BMW 530i M-Sport 2021 mới. Ở thế hệ nâng cấp mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam, giá xe BMW 5-Series 2021 đã tăng nhẹ dao động từ 2,499 - 3,289 tỷ đồng với 3 phiên bản, cụ thể như sau: Giá xe BMW 520i Luxury Line: 2,499 tỷ; BMW 520i M-Sport: 2,969 tỷ; BMW 530i M-Sport: 3,289 tỷ.

Trong số 3 phiên bản đang bán, mẫu xe sang BMW 530i M-Sport 2021 được định vị cao nhất với phong cách thiết kế thể thao nhờ gói trang bị M-Sport đặc trưng của thương hiệu ôtô Đức. Hơn nữa, xe còn sở hữu những công nghệ tiên tiến, động cơ mạnh mẽ hơn 2 phiên bản "đàn em".

Thay đổi dễ nhận ra trên BMW 530i M-Sport 2021 đến từ mặt ca-lăng giờ đây đã được tăng kích thước lớn hơn đời cũ và sử dụng chất liệu crom sáng bóng với khả năng đóng/mở tùy tình trạng vận hành của động cơ.



Điểm nhấn của phiên bản cao cấp 530i M-Sport 2021 là xe được trang bị công nghệ đèn Laser cho tầm chiếu xa tốt hơn và có tính năng điều chỉnh đèn tự động. Không chỉ sử dụng công nghệ tiên tiến, cụm đèn pha của mô hình 2021 cũng được cải tiến dạng chữ "L" mỏng và thu hút người nhìn hơn.



BMW 530i M-Sport 2021 được gia tăng chiều dài tổng thể thêm 30 mm giúp xe có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.963 x 1.868 x 1.479 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.975 mm. So với vẻ đơn điệu của của 520i, 530i M-Sport sử dụng bộ mâm phay bóng đẹp mắt hơn và kích thước 19 inch thay vì 18 inch như bản tiêu chuẩn.



Ở phía sau, cụm đèn hậu của mẫu sedan hạng sang cỡ trung do Thaco phân phối cũng được tái thiết kế mỏng, sắc nét và ứng dụng công nghệ LED. Xe còn cân đối hơn với cặp ống xả chụp crom, cản sau với đường khuếch lưu gió khí động học.



Không chỉ thay đổi diện mạo mới, nội thất trên BMW 530i M-Sport 2021 cũng sở hữu nhiều cải tiến để xứng đáng với mức giá hơn 3 tỷ đồng. Theo đó, bản nâng cấp của xe được tiêu chuẩn hóa gói Live Cockpit Professional với hệ điều hành iDrive 7.0 được Việt hóa hoàn toàn. Trong đó, nổi bật 2 màn hình giải trí 12,3 inch, 1 màn hình phục vụ nhu cầu giải trí, màn hình còn lại hiển thị thông tin vận hành. Khác biệt tiếp theo mà khách hàng có thể nhận ra đến từ vô-lăng M-Sport đặc trưng mà BMW áp dụng cho biến thể cao cấp nhất dòng 5-Series. BMW 530i M-Sport 2021 sở hữu không gian ghế ngồi bọc da Dakota cao cấp cũng tính năng chỉnh điện đa hướng ghế trước, nhớ 2 vị trí ghế lái. Không gian rộng rãi phía sau là những gì mà những dòng xe cỡ trung đáp ứng nhu cầu khách hàng, cùng với đó là khả năng gập 40:20:40. BMW 530i M-Sport 2021 được trang bị hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến bao gồm: hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống cảm biến trước/sau, hệ thống bảo vệ chủ động (5AL), đèn pha thích ứng, camera 360 độ, 6 túi khí an toàn, lốp xe Runflat...



Khác biệt lớn nhất so với 2 bản 520i là BMW 530i M-Sport được trang bị động cơ mã B48, I-4 2.0L TwinPower Turbo được tăng công suất lên 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ trên được ghép nối với hộp số tự động Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau (RWD). Video: Đánh giá chi tiết BMW 5 Series 2021 tại Việt Nam.









