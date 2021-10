Cận cảnh BMW 4 Series Convertible 2021 tiền tỷ tại Việt Nam

BMW 4 Series Convertible 2021 mới sở hữu phong cách thể thao đặc trưng nhưng cũng rất khác biệt, tạo nên một chiếc xe mui trần năng động hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm lái đặc biệt và vô cùng phấn khích. BMW 4 Series hoàn toàn mới được chế tạo và sản xuất tại nhà máy BMW Plant Dingolfing, Đức. Chiếc xe kế thừa truyền thống lâu đời của dòng xe mui trần BMW từ cách đây 35 năm khi chiếc BMW 3 Series Convertible đầu tiên được ra mắt. Đó là sự pha trộn giữa cảm giác lái phấn khích và tinh thần tự do đầy phóng khoáng. BMW 4 Series Convertible thể hiện rõ sức mạnh thể thao hàng đầu và sự sang trọng với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới tạo nên sự nổi bật cho cấu tạo trọng tâm thấp của xe. Đây cũng là một đặc điểm của dòng xe mui trần từ BMW. Bên cạnh đó, kích thước bên ngoài lớn hơn là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện tầm vóc của BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới. So với phiên bản tiền nhiệm, chiều dài xe tăng thêm 128mm, đạt 4.768mm. Chiều rộng là 1.852mm, tăng 27mm và chiều dài cơ sở tăng 41mm lên 2.851mm. Chiều cao xe đạt 1.384mm khi đóng mui. Chiều rộng tổng thể tăng lên (+ 28 mm ở phía trước, + 18 mm ở phía sau). Bên cạnh kích thước của xe, phần đầu của BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới là một trong những yếu tố làm nổi bật sự độc đáo của 4 Series so với các mẫu xe BMW khác tại Việt Nam. Lưới tản nhiệt hình quả thận BMW ngoại cỡ được tăng kích thước theo chiều dọc tương tự như trên phiên bản BMW 4 Series Coupé, trở thành trung tâm của phần đầu xe, thu hút mọi ánh nhìn với cảm giác đầy phấn khích trước hình ảnh vừa mới mẻ vừa đặc trưng của thương hiệu BMW. Thêm vào đó, lưới tản nhiệt được thiết kế nghiêng về phía trước rõ rệt với cấu trúc lưới tiêu chuẩn và sử dụng các cửa hút gió cỡ lớn. Cửa gió phía sau cũng được chạm trổ nổi bật kết hợp cùng bánh xe hợp kim nhẹ 18 inch làm tăng thêm tính thể thao cho xe. Cụm đèn pha sắc sảo và bắt mắt trên BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới được tạo hình thuôn dài về hai bên, nhấn mạnh vào bề rộng của đầu xe. Đèn pha BMW Laserlight tiên tiến nhất được trang bị tiêu chuẩn cho BMW 4 Series Convertible tại thị trường Việt Nam. Hệ thống đèn Laserlight sở hữu chức năng vào cua thích ứng với khả năng chiếu sáng thay đổi theo hành trình được tối ưu hóa cho việc lái xe trong đô thị và xa lộ. Ở tốc độ trên 60 km/h, công nghệ BMW Laserlight siêu sáng sẽ giúp gia tăng phạm vi chùm sáng lên đến 550 mét và theo sát đường đi một cách vô cùng linh hoạt giúp đảm bảo an toàn cho người lái khi di chuyển trong đêm tối. Thân xe được thiết kế dày dặn hơn giúp mang lại cho BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới một diện mạo thanh lịch, tôn lên nét tinh tế và mạnh mẽ cho kiểu dáng ngoại thất của xe. Vị trí lùi xa của các ghế cũng trở nên đặc biệt khi mui xe mở ra tạo nên không gian rộng rãi cho hành khách, giúp mang đến trải nghiệm lái xe đầy phóng khoáng. Đây chính là điểm đặc trưng mà các mẫu xe mui trần nổi tiếng của BMW mang đến. Khi đóng lại, mui mềm uốn cong một cách uyển chuyển bao trùm lên thân xe. Các đường nét chuẩn chỉnh và bề mặt điêu khắc ba chiều của vòm bánh sau kết hợp với nhau tạo thành đôi vai mạnh mẽ, mang đến cho BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới diện mạo đầm chắc, cơ bắp, đặc biệt là khi mui xe được hạ xuống. Ấn tượng này được củng cố bởi cụm đèn hậu mỏng kéo dài sang hai bên sườn. Đèn được thiết kế đầy phong cách, với các thanh LED phía sau cho khả năng chiếu sáng đồng nhất để tái tạo hình chữ L được cách điệu hoàn toàn khác biệt trên BMW 4 Series Convertible mới. Phần mui mềm hình cánh cung trên BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới có đầy đủ những ưu điểm của phiên bản mui cứng tiền nhiệm. Công nghệ mui mềm được BMW nghiên cứu rất kỹ lưỡng, sử dụng các vật liệu chịu nhiệt và chịu lực cao, tạo nên cấu trúc cực kì bền bỉ, cũng như mang lại độ cách âm tuyệt vời cho hành khách bên trong. Ngoài ra, thiết kế mui mềm khiến BMW 4 Series Convertible nhẹ hơn đến 40% so với thiết kế mui cứng của thế hệ 4 Series trước kia, giúp hạ thấp trọng tâm xe và đem lại trải nghiệm cầm lái hoàn hảo hơn. Thêm vào đó, mui mềm cũng có thiết kế gọn gàng, chiếm ít thể tích của cốp xe hơn. Cốp xe được trang bị động cơ điện cho phép đóng hoặc mở mui xe trong vòng 18 giây chỉ bằng một nút bấm, kể cả khi đang di chuyển với tốc độ lên đến 50 km/h. Khoang mui mềm có thể thay đổi cho phép tăng dung tích hành lý từ 300 lên 385 lít khi đóng mui. Tính thể thao và sự sang trọng đặc trưng của BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới được truyền tải thông qua thiết kế nội thất của xe. Thiết kế khoang lái tập trung vào người lái được thể hiện rõ hơn nhờ vào sự kết hợp giữa cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn 12.3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 inch. Các nút điều khiển được sắp xếp và tối ưu hóa về mặt công thái học cũng cho thấy đặc điểm của một chiếc xe được chế tạo để tận hưởng cảm giác lái mãnh liệt. Đặc biệt, gói M Sport xuất hiện như một điểm nhấn nội thất độc đáo trên 4 Series Convertible mới. Các trang bị M Sport trên xe bao gồm ghế thể thao bọc da Vernasca cao cấp có chức năng chỉnh điện và nhớ vị trí ghế trước, dây đai an toàn M Sport, vô lăng thể thao, ngay cả phần nẹp bệ cửa khi bước vào xe cũng có logo M Sport nổi bật. Ngoài ra, BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới còn trang bị chức năng làm ấm cổ được tích hợp ở khu vực tựa đầu cho hàng ghế trước, mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người lái khi xe đang ở chế độ hạ mui. Mặt táp-lô bọc da Sensatec, bề mặt nội thất còn được ốp nhôm Tetragon với viền Chrome bóng bẩy, nút bấm mạ kim loại sang trọng ở phần cửa xe, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cùng với đó 4 Series Convertible cũng trang bị tấm chắn ngăn gió lùa ở hàng ghế sau giúp mang lại cảm giác thư thái cho hành khách trên xe. Hệ thống giải trí trên 4 Series Convertible cũng được trang bị dàn âm thanh vòm Harman Kardon tiêu chuẩn đi kèm với 12 loa và bộ khuếch đại 7 kênh kỹ thuật số cung cấp công suất âm thanh 408 watt. Tại Việt Nam, động cơ xăng 4 xi-lanh với công nghệ TwinPower Turbo nổi tiếng của BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới tạo ra công suất 258 mã lực và mô men xoắn 400 Nm. Trên toàn cầu, đây là lần đầu tiên tất cả các biến thể trong dòng BMW 4 Series được trang bị tiêu chuẩn hộp số Steptronic Sport tám cấp. Phiên bản mới nhất của hộp số tự động Steptronic cho phép chuyển tiếp mô-men xoắn truyền động từ động cơ với các đặc tính sang số được tối ưu hóa và mang lại hiệu quả cao hơn. Hộp số Steptronic Sport tám cấp được trang bị tiêu chuẩn cho BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới tại Việt Nam mang đến khả năng chuyển số nhanh, mượt mà, đi kèm với lẫy chuyển số trên vô lăng. Cấu trúc cực kỳ cứng rắn của thân xe được tăng cường nhờ việc bổ sung các trang bị như thanh giằng chuyên dụng cho xe mui trần, tấm chống va đập bằng nhôm ở dưới cùng của phần đầu xe và các ốp ở thân xe cũng có độ bền chắc cực cao. Do đó, BMW 4 Series Convertible có độ cứng cáp cao hơn 4% so với phiên bản tiền nhiệm. Sự kết hợp thông minh của các vật liệu cũng giúp tối ưu hóa cả trọng lượng và độ an toàn khi va chạm. Trọng tâm thấp hơn, trọng lượng nhẹ hơn mà vẫn duy trì được phân bổ trọng lượng trước sau 50:50 mang đến cho xe khả năng xử lý nhanh nhẹn và chính xác. Hệ thống treo thích ứng Adaptive M là trang bị tiêu chuẩn trên BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới. Đi kèm với đó là bộ giảm chấn điều khiển điện tử và hệ thống lái thể thao biến thiên. Kết hợp cùng hệ thống treo thích ứng là phanh thể thao M Sport với kẹp phanh màu xanh đẹp mắt, cho quãng đường phanh ngắn hơn, hạn chế phai lực phanh sau hành trình dài, mang đến cảm giác phanh chắc chắn, an toàn hơn. Mức giá xe BMW 4 Series Convertible chưa công bố, nhưng chắc chắn không dưới 3 tỷ đồng. Video: Giới thiệu BMW 4 Series Convertible 2021 vừa ra mắt Việt Nam.

