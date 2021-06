BMW 4 Series Gran Coupé 2022 mới, từ 1,3 tỷ đồng tại Mỹ

Thiết kế ngoại thất của BMW 4 Series Gran Coupé 2022 mới mang phong cách gợi cảm và táo bạo hơn thế hệ cũ. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt hình quả thận mới của BMW mở rộng theo chiều dọc. Đèn pha full-LED, ngoài ra còn có tùy chọn đèn pha LED thích ứng (Adaptive LED) với đèn Laser (BMW Laserlight). Tổng thể chiếc sedan phong cách coupe được tạo dáng thể thao thanh lịch. BMW 4 Series Gran Coupé thể thao được cung cấp nhiều gói nâng cấp như Gói ngoại thất M Carbon là một tùy chọn và Phụ tùng M Sport (M Carbon exterior package) dành riêng cho từng mẫu xe có sẵn như một phần của loạt Phụ kiện BMW Chính hãng (Genuine BMW Accessory). BMW 4 Series Gran Coupé mới sử dụng mâm 17 inch Tiêu Chuẩn. Ở phiên bản M440i xDrive Gran Coupé sử dụng mâm M 18 inch và khoá vi sai cầu sau điện tử M Sport. So với thế hệ cũ, BMW 4 Series Gran Coupé mới dài hơn 149mm (5,9 inch), rộng hơn 25,5mm (1 inch) và cao hơn 53mm (2,1 inch). Trong khi chiều dài trục cơ sở tăng 45mm (1,8 inch). BMW 4 Series Gran Coupé có dung tích khoang hành lý đạt 470 lít và có thể mở rộng lên tối đa 1.290 lít bằng cách gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 40:20:40. Kích thước lớn hơn hứa hẹn sẽ cải thiện động rộng rãi, thoải mái cho chiếc sedan mang phong cách coupe. Theo BMW, BMW 4 Series Gran Coupé có trọng tâm thấp và tỷ lệ phân bổ trọng lượng giữa hai trục gần như tỷ lệ 50:50 nhờ sử dụng, tối ưu hóa trọng lượng của cả thân xe và công nghệ khung gầm. Hệ số cản gió (Cd) của xe cũng giảm 0,02 so với thế hệ cũ. Ở phiên bản tiêu chuẩn 430i Gran Coupe sử dụng động cơ 4cyl dung tích 2.0L tăng áp mang công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400Nm. Trong khi phiên bản cao cấp M440i xDrive Gran Coupe sử dụng động cơ 6cyl (I6) dung tích 3.0L kết hợp với hệ truyền động mild hybrid cho công suất 382 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Nhờ đó giúp xe tăng tốc từ 0 – 96km/h trong 4,4 giây. BMW M440i xDrive Gran Coupé và các biến thể sử dụng máy dầu sẽ được tích hợp công nghệ mild hybrid giúp bổ trợ thêm 8 kW/11 mã lực hỗ trợ cho xe khi tăng tốc. Tất cả các phiên bản động cơ đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động Steptronic 8 cấp theo tiêu chuẩn. Trong khi đó, tùy chọn hộp số Steptronic Sport 8 cấp trên BMW M440i xDrive Gran Coupé cho khả năng chuyển số nhanh nhạy hơn khi sử dụng kết hợp với lẫy chuyển số trên vô lăng với chức năng “Sprint” giúp tăng sự nhanh nhạy khi chuyển số hỗ trợ người lái khi muốn tăng tốc đột ngột hoặc vượt. Phiên bản M440i xDrive Gran Coupé được trang bị tiêu chuẩn hệ thống xả thể thao M Sport. BMW M440i xDrive Gran Coupé có hệ thống treo thể thao M Sport (tùy chọn), trong khi hệ thống treo sử dụng bộ giảm chấn điều khiển điện tử M Sport cũng là dạng tùy chọn. Nội thất BMW 4 Series Gran Coupé mới được trang bị ghế thể thao và vô lăng bọc da thể thao là trang bị Tiêu chuẩn. Hệ thống BMW Live Cockpit Plus được trang bị tiêu chuẩn với màn hình giải trí 8,8 inch và màn hình hỗ trợ lái 5,1 inch. Hệ thống BMW Live Cockpit Professional (tùy chọn) sử dụng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô lăng và màn hình giải trí 10,25 inch. Tiêu chuẩn chìa khoá kỹ thuật số BMW Digital Key. Để thuận tiện hơn khi sử dụng, xe còn có hỗ trợ chức nâng cấp phần mềm từ xa. Ở phiên bản cao cấp - M440i xDrive Gran Coupé, nhiều chi tiết mang logo M Sport ở nội thất. BMW cung cấp rất nhiều tùy chọn như hệ thống sưởi và thông gió cho ghế ngồi, các tùy chọn trang trí bằng da Vernasca, Sensatec trong chương trình cá nhân hoá BMW Individual. Bên cạnh bọc da cho bảng đồng hồ, gói M Sport Pro, cửa sổ trời nghiêng/trượt bằng kính lớn, đèn chiếu sáng xung quanh và hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon và hơn nữa. Trong đó nổi bật bao gồm: Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động với hỗ trợ giới hạn tốc độ tự động, giám sát tuyến đường và nhận dạng đèn giao thông (áp dụng cho ở Đức)... Cùng với trợ lý lái xe và hệ thống kiểm soát làn đường. Xe được trang bị Tiêu Chuẩn gồm: Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, thông tin giới hạn tốc độ, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát khoảng cách khi đỗ xe, camera hỗ trợ lùi, hỗ trợ đỗ xe, chế độ xem xe 3D (tùy chọn)…Giá xe BMW 4 Series Gran Coupé 2022 có mức bán khởi điểm từ 44.800 USD (1,028 tỷ đồng) cho phiên bản BMW 430i Gran Coupe và 58.000 USD (1,33 tỷ đồng) cho phiên bản M440i xDrive Gran Coupe (I6 3.0L). Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Video: Giới thiệu BMW 4 Series Gran Coupé 2022 hoàn toàn mới.

Thiết kế ngoại thất của BMW 4 Series Gran Coupé 2022 mới mang phong cách gợi cảm và táo bạo hơn thế hệ cũ. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt hình quả thận mới của BMW mở rộng theo chiều dọc. Đèn pha full-LED, ngoài ra còn có tùy chọn đèn pha LED thích ứng (Adaptive LED) với đèn Laser (BMW Laserlight). Tổng thể chiếc sedan phong cách coupe được tạo dáng thể thao thanh lịch. BMW 4 Series Gran Coupé thể thao được cung cấp nhiều gói nâng cấp như Gói ngoại thất M Carbon là một tùy chọn và Phụ tùng M Sport (M Carbon exterior package) dành riêng cho từng mẫu xe có sẵn như một phần của loạt Phụ kiện BMW Chính hãng (Genuine BMW Accessory). BMW 4 Series Gran Coupé mới sử dụng mâm 17 inch Tiêu Chuẩn. Ở phiên bản M440i xDrive Gran Coupé sử dụng mâm M 18 inch và khoá vi sai cầu sau điện tử M Sport. So với thế hệ cũ, BMW 4 Series Gran Coupé mới dài hơn 149mm (5,9 inch), rộng hơn 25,5mm (1 inch) và cao hơn 53mm (2,1 inch). Trong khi chiều dài trục cơ sở tăng 45mm (1,8 inch). BMW 4 Series Gran Coupé có dung tích khoang hành lý đạt 470 lít và có thể mở rộng lên tối đa 1.290 lít bằng cách gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 40:20:40. Kích thước lớn hơn hứa hẹn sẽ cải thiện động rộng rãi, thoải mái cho chiếc sedan mang phong cách coupe. Theo BMW, BMW 4 Series Gran Coupé có trọng tâm thấp và tỷ lệ phân bổ trọng lượng giữa hai trục gần như tỷ lệ 50:50 nhờ sử dụng, tối ưu hóa trọng lượng của cả thân xe và công nghệ khung gầm. Hệ số cản gió (Cd) của xe cũng giảm 0,02 so với thế hệ cũ. Ở phiên bản tiêu chuẩn 430i Gran Coupe sử dụng động cơ 4cyl dung tích 2.0L tăng áp mang công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400Nm. Trong khi phiên bản cao cấp M440i xDrive Gran Coupe sử dụng động cơ 6cyl (I6) dung tích 3.0L kết hợp với hệ truyền động mild hybrid cho công suất 382 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Nhờ đó giúp xe tăng tốc từ 0 – 96km/h trong 4,4 giây. BMW M440i xDrive Gran Coupé và các biến thể sử dụng máy dầu sẽ được tích hợp công nghệ mild hybrid giúp bổ trợ thêm 8 kW/11 mã lực hỗ trợ cho xe khi tăng tốc. Tất cả các phiên bản động cơ đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động Steptronic 8 cấp theo tiêu chuẩn. Trong khi đó, tùy chọn hộp số Steptronic Sport 8 cấp trên BMW M440i xDrive Gran Coupé cho khả năng chuyển số nhanh nhạy hơn khi sử dụng kết hợp với lẫy chuyển số trên vô lăng với chức năng “Sprint” giúp tăng sự nhanh nhạy khi chuyển số hỗ trợ người lái khi muốn tăng tốc đột ngột hoặc vượt. Phiên bản M440i xDrive Gran Coupé được trang bị tiêu chuẩn hệ thống xả thể thao M Sport. BMW M440i xDrive Gran Coupé có hệ thống treo thể thao M Sport (tùy chọn), trong khi hệ thống treo sử dụng bộ giảm chấn điều khiển điện tử M Sport cũng là dạng tùy chọn. Nội thất BMW 4 Series Gran Coupé mới được trang bị ghế thể thao và vô lăng bọc da thể thao là trang bị Tiêu chuẩn. Hệ thống BMW Live Cockpit Plus được trang bị tiêu chuẩn với màn hình giải trí 8,8 inch và màn hình hỗ trợ lái 5,1 inch. Hệ thống BMW Live Cockpit Professional (tùy chọn) sử dụng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô lăng và màn hình giải trí 10,25 inch. Tiêu chuẩn chìa khoá kỹ thuật số BMW Digital Key. Để thuận tiện hơn khi sử dụng, xe còn có hỗ trợ chức nâng cấp phần mềm từ xa. Ở phiên bản cao cấp - M440i xDrive Gran Coupé, nhiều chi tiết mang logo M Sport ở nội thất. BMW cung cấp rất nhiều tùy chọn như hệ thống sưởi và thông gió cho ghế ngồi, các tùy chọn trang trí bằng da Vernasca, Sensatec trong chương trình cá nhân hoá BMW Individual. Bên cạnh bọc da cho bảng đồng hồ, gói M Sport Pro, cửa sổ trời nghiêng/trượt bằng kính lớn, đèn chiếu sáng xung quanh và hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon và hơn nữa. Trong đó nổi bật bao gồm: Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động với hỗ trợ giới hạn tốc độ tự động, giám sát tuyến đường và nhận dạng đèn giao thông (áp dụng cho ở Đức)... Cùng với trợ lý lái xe và hệ thống kiểm soát làn đường. Xe được trang bị Tiêu Chuẩn gồm: Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, thông tin giới hạn tốc độ, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát khoảng cách khi đỗ xe, camera hỗ trợ lùi, hỗ trợ đỗ xe, chế độ xem xe 3D (tùy chọn)… Giá xe BMW 4 Series Gran Coupé 2022 có mức bán khởi điểm từ 44.800 USD (1,028 tỷ đồng) cho phiên bản BMW 430i Gran Coupe và 58.000 USD (1,33 tỷ đồng) cho phiên bản M440i xDrive Gran Coupe (I6 3.0L). Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Video: Giới thiệu BMW 4 Series Gran Coupé 2022 hoàn toàn mới.