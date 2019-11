Cận cảnh BMW 330i Sport-Line rẻ hơn 200 triệu tại Việt Nam

Nhiều người trông đợi một phiên bản giá mềm hơn của 330i M-Sport, vì vậy sự có mặt của BMW 330i Sport-Line mới khá đúng thời điểm. Dù chưa phải là phiên bản tiêu chuẩn 320i nhưng giá bán của mẫu xe mới về Việt Nam này cũng đã rẻ hơn 330i M-Sport khoảng 200 triệu đồng. Về thiết kế ngoại thất, có thể khẳng định BMW 3-Series thế hệ mới sở hữu một phong cách thiết kế đầy trẻ trung và hiện đại. Mẫu xe sang cỡ nhỏ của gia đình BMW đã trút bỏ hoàn toàn cái vẻ mềm mại và "nhờ nhờ" trên thế hệ cũ để thay vào đó một phong cách cá tính hơn. Ngoại hình BMW 330i Sport-Line có vẻ hiền lành hơn "người anh em" 30i M Sport, nhưng nó lại có gì đó thanh lịch hơn, điều này giúp hài lòng những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe có kiểu dáng sang trọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có một chút thể thao cá tính. Cụm đèn pha LED thiết kế liền khối lưới tản nhiệt vẫn tương tự phiên bản M-Sport. BMW 330i Sport Line có ngoại hình khác biệt đáng kể với M Sport. Gói bodykit thể thao M Sport với các hốc gió lớn không còn. Cản trước và sau xe trông hiền hơn. Bộ vành giảm kích thước còn 17 inch. Hệ thống đèn vẫn là loại “full” LED. Có thể thấy phiên bản này vẫn mang hơi hướng thể thao của dòng 330i nhưng nhẹ nhàng hơn. Sự khác biệt dễ nhận ra nhất đến từ bộ mâm 10 chấu kích thước chỉ 17 inch thay vì 18 inch trên bản M-Sport. Phần đuôi cũng có thay đổi khi 2 dải đèn phản quang được đặt thấp ngay bên trên cụm ống xả thay vì nằm dưới cụm đèn hậu. Ngoài ra hai hốc hút gió hai bên cản không còn mà thay vào đó là chi tiết tạo hình chữ T nhỏ gọn hơn đơn giản hơn. Điểm khác biệt dễ nhận thấy trong khoang cabin BMW 330i Sport Line 2020 so với M Sport là vô lăng. Đây là loại vô-lăng 3 chấu trên các xe BMW thông thường, phân biệt với loại 3 chấu của bản thể thao M Sport. Hệ thống màn hình giải trí trung tâm 10,5 inch và màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng giữ nguyên. Nội thất bản Sport-Line nổi bật với ghế ngồi thể thao bọc da cao cấp. Cần số hiển thị điện tử, phanh tay điện tử, khởi động bằng nút bấm. Ghế ngồi có khả năng chỉnh điện nhớ 2 vị trí, thành ghế nhô cao ôm sát người lái. Cụm sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB, cổng sạc Type-C. Hàng ghế thứ 2 rộng rãi cho 3 người ngồi, cửa gió điều hoà riêng biệt, bệ tỳ tay tích hợp hai khay để cốc. Xe không được trang bị cửa sổ trời. Động cơ ả BMW 330i Sport Line 2020 mới cũng giống hệ bản M Sport. Máy 4 xy-lanh, dung tích 2 lít, cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. BMW 3-Series mới cũng sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như kiểm soát hành trình tự động thích ứng hỗ trợ ở tốc độ lên tới 210 km/h, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường Lane Keep Assist, hệ thống hỗ trợ kẹt xe Traffic Jam Assist, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assist cho khả năng đỗ xe song song hoặc vuông góc, hệ thống hỗ trợ dừng xe khẩn cấp Emergency Stop Assist giúp xe dừng lại khi có sự cố xảy ra.Giá xe BMW 330i Sport Line là khoảng xấp xỉ 2,2 tỷ đồng. Giá bản 330i M Sport hiện gần 2,4 tỷ đồng. Trong khi đó, giá Mercedes-Benz C 300 AMG chưa tới 2 tỷ đồng. Hơn nữa, với giá khởi điểm chỉ từ 1,5 tỷ đồng với bản C 200, dòng C-Class đang có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn 3-Series trên thị trường. Video: Chi tiết BMW 330i Sport-Line mới.

Nhiều người trông đợi một phiên bản giá mềm hơn của 330i M-Sport, vì vậy sự có mặt của BMW 330i Sport-Line mới khá đúng thời điểm. Dù chưa phải là phiên bản tiêu chuẩn 320i nhưng giá bán của mẫu xe mới về Việt Nam này cũng đã rẻ hơn 330i M-Sport khoảng 200 triệu đồng. Về thiết kế ngoại thất, có thể khẳng định BMW 3-Series thế hệ mới sở hữu một phong cách thiết kế đầy trẻ trung và hiện đại. Mẫu xe sang cỡ nhỏ của gia đình BMW đã trút bỏ hoàn toàn cái vẻ mềm mại và "nhờ nhờ" trên thế hệ cũ để thay vào đó một phong cách cá tính hơn. Ngoại hình BMW 330i Sport-Line có vẻ hiền lành hơn "người anh em" 30i M Sport, nhưng nó lại có gì đó thanh lịch hơn, điều này giúp hài lòng những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe có kiểu dáng sang trọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có một chút thể thao cá tính. Cụm đèn pha LED thiết kế liền khối lưới tản nhiệt vẫn tương tự phiên bản M-Sport. BMW 330i Sport Line có ngoại hình khác biệt đáng kể với M Sport. Gói bodykit thể thao M Sport với các hốc gió lớn không còn. Cản trước và sau xe trông hiền hơn. Bộ vành giảm kích thước còn 17 inch. Hệ thống đèn vẫn là loại “full” LED. Có thể thấy phiên bản này vẫn mang hơi hướng thể thao của dòng 330i nhưng nhẹ nhàng hơn. Sự khác biệt dễ nhận ra nhất đến từ bộ mâm 10 chấu kích thước chỉ 17 inch thay vì 18 inch trên bản M-Sport. Phần đuôi cũng có thay đổi khi 2 dải đèn phản quang được đặt thấp ngay bên trên cụm ống xả thay vì nằm dưới cụm đèn hậu. Ngoài ra hai hốc hút gió hai bên cản không còn mà thay vào đó là chi tiết tạo hình chữ T nhỏ gọn hơn đơn giản hơn. Điểm khác biệt dễ nhận thấy trong khoang cabin BMW 330i Sport Line 2020 so với M Sport là vô lăng. Đây là loại vô-lăng 3 chấu trên các xe BMW thông thường, phân biệt với loại 3 chấu của bản thể thao M Sport. Hệ thống màn hình giải trí trung tâm 10,5 inch và màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng giữ nguyên. Nội thất bản Sport-Line nổi bật với ghế ngồi thể thao bọc da cao cấp. Cần số hiển thị điện tử, phanh tay điện tử, khởi động bằng nút bấm. Ghế ngồi có khả năng chỉnh điện nhớ 2 vị trí, thành ghế nhô cao ôm sát người lái. Cụm sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB, cổng sạc Type-C. Hàng ghế thứ 2 rộng rãi cho 3 người ngồi, cửa gió điều hoà riêng biệt, bệ tỳ tay tích hợp hai khay để cốc. Xe không được trang bị cửa sổ trời. Động cơ ả BMW 330i Sport Line 2020 mới cũng giống hệ bản M Sport. Máy 4 xy-lanh, dung tích 2 lít, cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. BMW 3-Series mới cũng sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như kiểm soát hành trình tự động thích ứng hỗ trợ ở tốc độ lên tới 210 km/h, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường Lane Keep Assist, hệ thống hỗ trợ kẹt xe Traffic Jam Assist, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assist cho khả năng đỗ xe song song hoặc vuông góc, hệ thống hỗ trợ dừng xe khẩn cấp Emergency Stop Assist giúp xe dừng lại khi có sự cố xảy ra. Giá xe BMW 330i Sport Line là khoảng xấp xỉ 2,2 tỷ đồng. Giá bản 330i M Sport hiện gần 2,4 tỷ đồng. Trong khi đó, giá Mercedes-Benz C 300 AMG chưa tới 2 tỷ đồng. Hơn nữa, với giá khởi điểm chỉ từ 1,5 tỷ đồng với bản C 200, dòng C-Class đang có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn 3-Series trên thị trường. Video: Chi tiết BMW 330i Sport-Line mới.