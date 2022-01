Cận cảnh BEIJING U5 PLUS 2022 từ 398 triệu đồng tại Việt Nam

Cuối năm 2020, mẫu xe SUV BEIJING X7 được ra mắt tại thị trường Việt Nam đầy ấn tượng và được đông đảo khách hàng đón nhận. Tiếp nối mẫu xe BEIJING X7, mới đây BAIC Việt Nam tiếp tục giới thiệu tới người tiêu dùng mẫu xe BEIJING U5 PLUS thế hệ mới nhất. Năm 2014, Tập đoàn ôtô Bắc Kinh BAIC ra mắt mẫu xe sedan D50 tại thị trường nội địa Trung Quốc và xuất khẩu đi rất nhiều quốc gia trên thế giới tại Đông Nam Á, Nam Mỹ, Nam Phi, Nga,... Với sự đón nhận của thị trường, năm 2017 BAIC tiếp tục cho ra đời phiên bản D50 All New mới. D50 All New nâng cấp từ kích thước, thiết kế cũng như tính năng danh cho nhiều thị trường. mới đây nhất , mẫu xe D50 với phiên bản thuần điện được ra mắt với tên gọi BEIJING EU5, đồng thời phiên bản xăng cũng được thay đổi tên gọi BEIJING U5 2022 mới. Tại triển lãm ôtô quốc tế Thượng Hải 2021 vừa qua, mẫu xe BEIJING EU5 PLUS đã ra mắt đánh dấu thế hệ thứ 2 của sản phẩm thuần điện. Mẫu xe sedan hạng C sử dụng động cơ xăng BEIJING U5 PLUS cũng đồng thời ra mắt, đánh dấu thế hệ sản phẩm thứ 3. Sử dụng chung 1 platform cho cả phiên bản xăng và điện, BEIJING U5 PLUS mang thiết kế hướng tới tương lai với các đường nét tối giản, đầy sức hút và lịch thiệp với phần cản sau giấu ống xả mang thông điệp thân thiện hơn với môi trường. Lưới tản nhiệt lớn với dải Chrome chạy ngang ca pô nối liền hai cụm đèn pha LED. Nhìn từ phía sau, BEIJING U5 PLUS với hệ thống đèn LED mô phỏng cánh bay với xi nhan hiệu ứng dòng chảy. Xe được trang bị kích thước lốp 205/55R16 với thiết kế mâm phay thể thao cá tính. BEIJING U5 PLUS 2022 mới, mẫu xe Sedan đô thị hạng C với kích thước DxRxC 4660 x 1820x1480 mm, chiều dài cơ sở 2670mm. Bên trong nội thất xe khá đẹp mắt với ghế ngồi bọc da phong cách sang trọng, cùng nhiều chi tiết thiết kế hiện đại. BEIJING U5 PLUS - sedan hạng C duy nhất trong phân khúc sử dụng hệ thống màn hình kép LCD độ nét cao với màn hình trung tâm điều khiển 7 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Xe trang bị hàng loạt tiện ích như đề nổ thông minh Starttop, cửa sổ trời, âm thanh 6 loa , tay nắm cửa mạ chrome một chạm thông minh, gương chiếu hậu điều khiển điện tích hợp gập tự động, điều chỉnh, sấy, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi không khí tiêu chuẩn CN95/ PM 2.5/lọc phấn hoa, điều khiển hành trình Cruise control... Bên cạnh đó là hàng loạt tính năng an toàn được trang bị cho BEIJING U5 PLUS 2022 thế hệ mới như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EDB; Hệ thống chống trượt ESP, Hệ thống khởi hành ngang dốc, Tự động giữ phanh, Camera toàn cảnh Panoramic 360 độ, Hệ thống cảm biến va chạm... Xe sử dụng khối động cơ 1.5L I4 DOHC hút khí tự nhiên cùng hộp số vô cấp CVT cho hiệu suất 113 Ps và 142 N.m. Mức giá xe BEIJING U5 PLUS chính hãng tại thị trường Việt Nam tương ứng với 3 phiên bản nhứ sau: Bản 1.5L MT Standard là 398 triệu đồng, 1.5L CVT Deluxe là 468 triệu đồng, bản 1.5L CVT Luxury là 498 triệu đồng. Mẫu xe BEIJING U5 PLUS 2022 mới tại Việt Nam sẽ được trưng bày tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 14/01/2021. Xe được bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 100,000 km tùy điều kiện nào đến trước. Video: Đánh giá BAIC Beijing U5 Plus - xe sedan cỡ C dưới 500 triệu.

Cuối năm 2020, mẫu xe SUV BEIJING X7 được ra mắt tại thị trường Việt Nam đầy ấn tượng và được đông đảo khách hàng đón nhận. Tiếp nối mẫu xe BEIJING X7, mới đây BAIC Việt Nam tiếp tục giới thiệu tới người tiêu dùng mẫu xe BEIJING U5 PLUS thế hệ mới nhất. Năm 2014, Tập đoàn ôtô Bắc Kinh BAIC ra mắt mẫu xe sedan D50 tại thị trường nội địa Trung Quốc và xuất khẩu đi rất nhiều quốc gia trên thế giới tại Đông Nam Á, Nam Mỹ, Nam Phi, Nga,... Với sự đón nhận của thị trường, năm 2017 BAIC tiếp tục cho ra đời phiên bản D50 All New mới. D50 All New nâng cấp từ kích thước, thiết kế cũng như tính năng danh cho nhiều thị trường. mới đây nhất , mẫu xe D50 với phiên bản thuần điện được ra mắt với tên gọi BEIJING EU5, đồng thời phiên bản xăng cũng được thay đổi tên gọi BEIJING U5 2022 mới. Tại triển lãm ôtô quốc tế Thượng Hải 2021 vừa qua, mẫu xe BEIJING EU5 PLUS đã ra mắt đánh dấu thế hệ thứ 2 của sản phẩm thuần điện. Mẫu xe sedan hạng C sử dụng động cơ xăng BEIJING U5 PLUS cũng đồng thời ra mắt, đánh dấu thế hệ sản phẩm thứ 3. Sử dụng chung 1 platform cho cả phiên bản xăng và điện, BEIJING U5 PLUS mang thiết kế hướng tới tương lai với các đường nét tối giản, đầy sức hút và lịch thiệp với phần cản sau giấu ống xả mang thông điệp thân thiện hơn với môi trường. Lưới tản nhiệt lớn với dải Chrome chạy ngang ca pô nối liền hai cụm đèn pha LED. Nhìn từ phía sau, BEIJING U5 PLUS với hệ thống đèn LED mô phỏng cánh bay với xi nhan hiệu ứng dòng chảy. Xe được trang bị kích thước lốp 205/55R16 với thiết kế mâm phay thể thao cá tính. BEIJING U5 PLUS 2022 mới, mẫu xe Sedan đô thị hạng C với kích thước DxRxC 4660 x 1820x1480 mm, chiều dài cơ sở 2670mm. Bên trong nội thất xe khá đẹp mắt với ghế ngồi bọc da phong cách sang trọng, cùng nhiều chi tiết thiết kế hiện đại. BEIJING U5 PLUS - sedan hạng C duy nhất trong phân khúc sử dụng hệ thống màn hình kép LCD độ nét cao với màn hình trung tâm điều khiển 7 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Xe trang bị hàng loạt tiện ích như đề nổ thông minh Starttop, cửa sổ trời, âm thanh 6 loa , tay nắm cửa mạ chrome một chạm thông minh, gương chiếu hậu điều khiển điện tích hợp gập tự động, điều chỉnh, sấy, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi không khí tiêu chuẩn CN95/ PM 2.5/lọc phấn hoa, điều khiển hành trình Cruise control... Bên cạnh đó là hàng loạt tính năng an toàn được trang bị cho BEIJING U5 PLUS 2022 thế hệ mới như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EDB; Hệ thống chống trượt ESP, Hệ thống khởi hành ngang dốc, Tự động giữ phanh, Camera toàn cảnh Panoramic 360 độ, Hệ thống cảm biến va chạm... Xe sử dụng khối động cơ 1.5L I4 DOHC hút khí tự nhiên cùng hộp số vô cấp CVT cho hiệu suất 113 Ps và 142 N.m. Mức giá xe BEIJING U5 PLUS chính hãng tại thị trường Việt Nam tương ứng với 3 phiên bản nhứ sau: Bản 1.5L MT Standard là 398 triệu đồng, 1.5L CVT Deluxe là 468 triệu đồng, bản 1.5L CVT Luxury là 498 triệu đồng. Mẫu xe BEIJING U5 PLUS 2022 mới tại Việt Nam sẽ được trưng bày tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 14/01/2021. Xe được bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 100,000 km tùy điều kiện nào đến trước. Video: Đánh giá BAIC Beijing U5 Plus - xe sedan cỡ C dưới 500 triệu.