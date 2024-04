Cận cảnh Acura MDX 2025 thể thao và nhiều công nghệ hiện đại hơn

Trên phiên bản Acura MDX 2025 mới, thương hiệu Nhật đã loại bỏ bàn di cảm ứng True Touchpad, nâng cấp hệ thống thông tin giải trí cũng như hiện đại hóa một số chi tiết thiết kế ngoại thất của xe. Mẫu xe hiện đã được nâng cấp với hệ thống thông tin giải trí hoàn toàn mới với màn hình cảm ứng 12,3 inch và tích hợp Google. Giao diện màn hình này đem tới giao diện trực quan hơn cùng khả năng truy cập vào Google Assistant, Google Maps và cửa hàng ứng dụng Google Play. Đồng thời, hệ thống thông tin giải trí trên xe cũng được trang bị tính năng Apple CarPlay và Android Auto không dây. Mẫu xe SUV Acura MDX 2025 cũng được trang bị đi kèm với AcuraLink thế hệ mới nhất, tính năng cập nhật qua mạng và các tính năng được kết nối như khóa/mở khóa cửa từ xa cũng như tính năng khởi động từ xa. Việc loại bỏ Giao diện True Touchpad đã cho phép Acura bổ sung thêm bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại gọn gàng hơn, tăng thêm không gian hộc để đồ cũng như đế sạc điện thoại không dây. Các phiên bản của MDX mới cũng được nâng cấp với bản thấp có thêm 2 loa, bản cao cấp được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 19 loa có thêm 7 loa so với phiên bản trước đây. Về ngoại thất, mẫu xe được trang bị phần lưới tản nhiệt được sửa đổi và cản trước thể thao hơn với các khe hút gió cỡ lớn. Mẫu xe này cũng có đèn pha và đèn hậu tối màu, đồng thời khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm các màu sắc như Canyon River Blue metallic và Urban Grey Pearl. Các biến thể cao cấp hơn có thêm những thay đổi khi các mẫu xe được trang bị gói Technology Package sẽ được trang bị bộ mâm xe 20 inch mới. Gói này cũng bao gồm các nâng cấp để khoang nội thất có khả năng cách âm tốt hơn như thêm lớp cách nhiệt và kính cửa sau nhiều lớp. Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, mẫu xe cũng được trang bị thêm có một camera mới và hệ thống radar sóng milimet giúp cách tính năng an toàn hoạt động một các chính xác hơn, trơn tru hơn. Mẫu xe này cũng có cảnh báo điểm mù tốt hơn hiện kích hoạt chức năng Cảnh báo chuyển làn đường mới. Xe cũng được trang bị hệ thống nhắc nhở cài dây an toàn hàng ghế sau mới và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với Hỗ trợ kiểm soát tốc độ khi vào cua. MDX 2025 cũng được trang bị thêm phiên bản A-Spec mới với Gói Advance Package. Phiên bản này sở hữu kiểu dáng bên ngoài thể thao với nội thất sang trọng với ghế trước bọc da có chức năng massage, hàng ghế thứ hai có sưởi, vô lăng có sưởi và màn hình HUD cùng nhiều tính năng khác. Phiên bản Acura MDX Type S cũng được nâng cấp, khác biệt với phiên bản thông thường với bộ lưới tản nhiệt Diamond không khung và cản trước dữ dằn hơn nhiều với các điểm nhấn màu đen bóng. Hoàn thiện diện mạo dữ dằn của xe chính là bộ mâm có kích thước 21 inch mới hoàn thiện hai tông màu. Về nội thất, mẫu SUV hạng sang cỡ trung có ghế trước được thiết kế lại với đệm bọc da Ultrasuede và logo Type S trên tựa đầu. Mẫu xe này còn được trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 31 loa mới và gói nâng cấp Adavance Package. Type S được xây dựng dựa trên những cải tiến về an toàn trên mẫu tiêu chuẩn và được nâng cấp thêm hệ thống radar và camera. Nhờ những thay đổi này, chiếc Crossover giờ đây có được trang bị thêm tính năng hỗ trợ chuyển làn chủ động, Giảm thiểu va chạm khi chuyển làn và Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước. Phiên bản hàng đầu này hiện đang được trang bị khối động cơ V6 3.0 lít tăng áp quen thuộc sản sinh công suất 355 mã lực và mô-men xoắn cực đại 479 Nm. Mẫu xe cũng được trang bị hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Super Treatment của thương hiệu. Mẫu tiêu chuẩn có động cơ V6 3,5 lít công suất 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 362 Nm. Xe cũng được trang bị hộp số tự động 10 cấp nhưng hệ dẫn động 4 bánh là tùy chọn. MDX và MDX Type S 2025 sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào tháng tới. Mức giá xe Acura MDX 2025 sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt. Video: Giới thiệu chi tiết Acura MDX 2025 mới.

