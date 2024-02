Acura NSX đời 1991 độc nhất Việt Nam của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Sau khi đã sở hữu 1 chiếc xe Acura NSX đời 1991 với cặp mắt ếch, có thể thò thụt, ông "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục săn lùng 1 chiếc xe khác, và tại Việt Nam các dân chơi đam mê dòng xe JDM sẽ không thể tìm ra được chiếc NSX thứ 3 nào. Vì được nhập khẩu từ thị trường Mỹ nên chiếc xe này mang tên gọi Acura NSX, còn các thị trường khác vẫn là Honda NSX. Đây cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới sở hữu kết cấu thân xe làm bằng nhôm, mang lại độ cứng tốt hơn 50% và nhẹ hơn 40% so với vật liệu thép mà các kỹ sư của Honda tính đến trong quá trình phát triển. Honda/Acura NSX của Đặng Lê Nguyên Vũ thuộc thế hệ đầu tiên, xe được sản xuất trong giai đoạn 1990-2005. NSX là dự án cực kỳ nguy hiểm đối với Honda, một công ty vào cuối những năm 1980 chưa có vị thế lớn như ngày nay. Người sáng lập Honda, ông Soichiro Honda hoạt động tại công ty với vai trò "Cố vấn tối cao", định hướng trong việc theo đuổi những thành tựu kỹ thuật cho hãng xe Nhật Bản. Và NSX là một trong những thành quả của việc theo đuổi đó. Honda đã dành 140 triệu USD cho dự án NSX, một nửa trong số đó dùng để phát triển mẫu xe và một nửa để xây dựng nhà máy lắp ráp. Mục tiêu của Honda rất rõ ràng trong việc phát triển NSX: mang đến một chiếc siêu xe đáp ứng được nhu cầu lái xe hàng ngày, ít hỏng vặt và dễ lái. Không ai nghĩ đến chuyện một chiếc xe có thể gói gọn nhiều yếu tố đối nghịch. Nhưng Honda đã chứng minh điều ngược lại với NSX, một mẫu xe thể thao giá rẻ, dễ lái nhưng có thể đánh bại Ferrari 348, sánh ngang với Lotus Esprits, Porsche 911 hay Chevrolet Corvette. Điều thú vị ở chỗ, Honda không có truyền thống làm xe thể thao, thứ họ làm tốt nhất là những chiếc hatchback hay xe máy tiết kiệm nhiên liệu.





Honda cũng mạo hiểm trong việc lựa chọn cấu hình động cơ đặt giữa cho NSX, vốn không phải thứ hãng làm tốt, mà là các hãng xe châu Âu. Hãng xe Nhật Bản chọn cách học hỏi từ mẫu xe đua McLaren-Honda MP4/4, vốn sở hữu tỷ lệ phân bổ khối lượng 42:58 giữa trục trước và trục sau.







Acura NSX hàng hiếm đời 1991 tịa Việt Nam này sở hữu thiết kế đèn pha dạng "mắt ếch", có thể đóng/mở. Đây là thiết kế đèn pha đặc trưng của nhiều mẫu siêu xe ở thế kỷ 20, mang đến tính khí động học tốt hơn khi không sử dụng đến.







Bộ mâm là loại đa chấu được sơn xám, đi kèm cùm phanh màu xanh lá. Bên trong nội thất, xe được bọc da màu đen, đi kèm những đường sọc màu đỏ và chỉ khâu màu vàng tạo điểm nhấn.







Vô lăng là dạng 3 chấu, được ốp carbon một phần, tích hợp cả nút bấm điều chỉnh nhanh dù được sản xuất từ năm 1991. Các nút bấm khác được gói gọn hết ở phía sau vô lăng để người lái tập trung, không đặt ở bảng điều khiển trung tâm như những mẫu xe phổ thông.







Buồng lái lấy cảm hứng từ xe đua F1 và máy bay chiến đấu F-16 Falcon. Kiểu thiết kế này cho tầm nhìn tốt ở mọi góc, và sau này được phát triển thành buồng lái hình giọt nước ở những mẫu siêu xe hiện đại.







Cụm đồng hồ bao gồm nhiều đồng hồ analog. Xe dùng hệ đo lường mph (dặm/giờ) do nhập khẩu từ thị trường Mỹ. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp, bảng hướng dẫn đặt cạnh cần số thay vì trên tay nắm, đi kèm với hệ dẫn động cầu sau.







Cung cấp sức mạnh cho Acura NSX đời 1991 là động cơ V6 DOHC, dung tích 3.2L hút khí tự nhiên, kết hợp với công nghệ van biến thiên VTEC do Honda phát triển vào những năm 1980, sản sinh công suất lên đến 290 mã lực và 304 Nm mô-men xoắn. Tốc độ tối đa đạt 280 km/h.



Video: Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Acura NSX đời 1991 độc nhất Việt Nam.





