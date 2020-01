Cadillac CT5-V mới sở hữu động cơ V8 6.2 lít siêu nạp?

Theo nhiều nguồn tin trong cuộc, tạp chí Car&Driver mới đây báo cáo rằng chiếc sedan Cadillac CT5-V mới sẽ sử dụng 1 động cơ tương tự thế hệ tiền nhiệm với tên gọi ‘Blackwing’. Tuy nhiên, đây sẽ không phải khối máy V8 4.2 lít Twin-turbo trước đó từ CT6-V với 550 mã lực và 868 Nm. Cụ thể, đây sẽ là khối máy siêu nạp 6,2 lít được sử dụng chính trên chiếc CTS-V với mức công suất 640 mã lực và mô-men xoắn 854 Nm, đưa hiệu suất của chiếc xe hiệu suất thể thao lên vị trí hàng đầu trong phân khúc. Do đó, phiên bản Cadillac CT5-V 2021 mới này sẽ mang sức mạnh tương đương và mạnh hơn đa phần các đối thủ. Vậy vì sao hãng xe nước Mỹ ưu tiên lựa chọn Siêu nạp thay vì 1 động cơ tăng áp kép? Theo C&D, do thiết kế hai trục trục cam của động cơ TT V8 giờ đây cao và rộng hơn so với thế hệ trước, hệ thống trục này sẽ không thể vừa vặn với khoang động cơ của CT5-V. Vì vậy, sự tinh chỉnh là điều cần thiết. Nếu không muốn chờ đợi phiên bản hàng đầu trong dòng sản phẩm CT5, bạn hoàn toàn có thể sở hữu chiếc CT5-V thế hệ hiện tại động cơ V6 Tăng áp kép 3.0 lít. Cấu hình này sản sinh công suất cực đại 360 mã lực và 548 Nm mô-men xoắn với phiên bản 2020, tăng lần lượt 5 mã lực và 7 Nm so với thế hệ trước Hãng xe Cadillac hiện cũng đang lên kế hoạch cho phiên bản CT4-V hiệu suất cao, được đồn đoán sẽ sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3,6 lít của ATS-V, sản sinh công suất lên tới 464 mã lực và 603 Nm trên model trước đó. Mức giá xe Cadillac CT5-V và CT4-V chưa được công bố. Video: Chi tiết sedan hạng sang Cadillac CT5-V mới.

