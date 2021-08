"Xế hộp" BYD Dolphin chạy điện Trung Quốc, chỉ 390 triệu đồng

BYD Dolphin 2021 mới là mẫu xe hatchback chạy điện cỡ C hoàn toàn mới, dự định sẽ được bày bán trên thị trường toàn cầu, bao gồm cả châu Âu. Nhắm đến giới trẻ đam mê công nghệ, BYD Dolphin đã chính thức trình làng trong triển lãm game lớn nhất Trung Quốc ChinaJoy 2021 vừa qua. Dolphin là mẫu xe BYD đầu tiên được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ "e-platform 3.0" mới, dành riêng cho ôtô điện. Sau BYD Dolphin 2021 chạy điện, cơ sở gầm bệ này sẽ được dùng cho những mẫu xe điện cao cấp hơn, mang kiểu dáng sedan và crossover, của hãng BYD trong tương lai. Thuộc phân khúc hatchback cỡ C, BYD Dolphin có kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.070 mm, chiều rộng 1.770 mm, chiều cao 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Chiều dài cơ sở này hứa hẹn mang đến nội thất rộng rãi bên trong xe. Ngoài ra, Dolphin còn là mẫu xe BYD đầu tiên được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên "Marine Aesthetics" với những đường dập gân như dòng chảy, lúc thì mềm mại lúc thì sắc sảo. Đây là ngôn ngữ do giám đốc thiết kế Wolfgang Egger của hãng BYD phát triển. Khi có mặt trên thị trường, BYD Dolphin sẽ có 2 phiên bản với thiết kế khác nhau, bao gồm Dynamic và Neat. Trong đó, phiên bản Dynamic có thiết kế thể thao hơn với hốc gió trung tâm cỡ lớn trên cản trước. Về phần mình, phiên bản Neat lại được trang bị thiết kế cản trước đơn giản hơn nhiều. Tương tự như đầu xe, thiết kế đằng sau của BYD Dolphin bản Dynamic cũng hầm hố và thể thao hơn, được thể hiện rõ qua cản sau. Bên trong cụm đèn hậu vắt ngang đuôi xe của mẫu ô tô Trung Quốc này còn có dòng chữ "Build Your Dreams", tạm dịch là "xây dựng ước mơ". Bước vào bên trong BYD Dolphin, người dùng sẽ được chào đón bằng không gian nội thất có những đường nét uốn lượn mềm mại như dòng chảy. Trên mặt táp-lô của xe xuất hiện màn hình thông tin giải trí nằm độc lập và có thể xoay ngang hoặc dọc. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD cỡ nhỏ. Riêng cửa gió điều hòa của xe được thiết kế như xoáy nước khá lạ mắt. Bên dưới là khay sạc điện thoại thông minh không dây, nút cuộn để chọn số R/N/D ở đầu bên trái và núm xoay chỉnh âm lượng ở đầu bên phải. Nguồn cung cấp sức mạnh cho BYD Dolphin là mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu với công suất tối đa 95 mã lực, kết hợp với cụm pin lithium - sắt phosphate. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 150 km/h. Ngoài ra, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn có trọng lượng 1.285 kg và 1.405 kg, tùy phiên bản. Phạm vi di chuyển của phiên bản nhẹ hơn là 300 km theo tiêu chuẩn WLTP. Con số tương ứng của phiên bản nặng hơn là 375 km. Hiện giá xe BYD Dolphin 2021 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, giá bán ước tính của xe dao động từ 110.000 - 130.000 Nhân dân tệ (khoảng 390 - 461 triệu đồng). Khi mua mẫu ô tô điện này, khách hàng có thể chọn các màu sơn như xanh dương, cam, xanh lục và hồng ánh tím. Video: Giới thiệu xe BYD Dolphin chạy điện Trung Quốc.

