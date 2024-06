BYD Seal 06 “uống xăng” chỉ 2,5 lít/100 km, giá 325 triệu đồng

Vào ngày 28/5/2024, BYD đã ra mắt nền tảng DM-i 5.0 PHEV mới, điều này đã giúp cho 2 mẫu xe chiến lược của họ là BYD Seal 06 và Qin L, có thể tăng quãng đường xe di chuyển lên đến 2.100 km, tương đương chạy 1 mạch từ Cà Mau đi Hà Nội mà không cần phải đổ xăng, Trải nghiệm thực tế chiếc xe BYD Seal 06 giá từ 325 triệu đồng. Ở trung tâm đại lý, BYD Seal 06 đang được đặt tại vị trí trung tâm, thay vì, Sea-Lion 07 cao cấp hơn, đại diện BYD giải thích rằng Seal 06 đã trở nên rất phổ biến. Vào những ngày cuối tuần tại Trung Quốc, nhiều khách hàng đã xếp hàng để được xem mắt cũng như trải nghiệm thực tế chiếc xe sedan có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao sẽ lần lượt là 4830/1875/1495 mm và chiều dài cơ sở 2790 mm. Được đặt tên là Seal 06 DM-i, rõ ràng mẫu xe mới này thuộc dòng Ocean của BYD. Vẻ ngoài của nó kết hợp chặt chẽ với BYD Seal (EV) nguyên bản và Seal DM-i . Nó có lưới tản nhiệt thấp. Tay nắm cửa được giấu một phần. Ở phía sau, đèn hậu nối liền kéo dài ngang cốp và logo BYD phát sáng vào ban đêm. Tất cả các tấm đều được căn chỉnh tốt và cửa đóng lại, nghe có vẻ chắc chắn. Chiếc xe BYD Seal 06 được truyền thông Trung Quốc chạy thử là mẫu xe hàng đầu, có thể lăn bánh 120 km mà không cần đến động cơ xăng, cũng là bản được trang bị tốt nhất. Bạn sẽ tìm thấy những nét quen thuộc từ loạt phim Ocean của BYD khi bước vào chiếc xe mới. Nội thất sử dụng nhiều chất liệu mềm mại với đường khâu đẹp mắt. Kiểu dáng của vô lăng ba chấu giống với kiểu dáng được sử dụng trên BYD Seal (EV), trong khi màn hình đồng hồ LCD 8,8 inch nằm phía trên nó. Ở trung tâm là màn hình trung tâm xoay 15,6 inch đặc trưng của BYD, có thể được vận hành thông qua khẩu lệnh. Bên trong cabin không có tấm nhựa đen nào để thu hút dấu vân tay của bạn. Ghế lái thoải mái, được bọc bằng giả da đục lỗ giúp hỗ trợ thắt lưng tốt. Hàng ghế sau cung cấp không gian rộng rãi và có ba tựa đầu riêng lẻ. Cả khoảng không trên đầu và chỗ để chân đều rộng rãi. Chiếc xe này có thể chứa thoải mái năm người lớn. Seal 06 bao gồm sáu túi khí, điều hòa tự động, điều khiển cửa sổ người lái một chạm và giám sát áp suất lốp. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh với rèm che nắng điện tử, hỗ trợ lái DiPilot L2, ghế hành khách phía trước chỉnh điện, camera hành trình, mâm 18 inch, ghế sưởi và thông gió. Tất cả những thứ này đều được bao gồm trong gói tùy chọn có giá 19.250 USD. Cốp xe sâu của xe là giải pháp thiết thực cho nhu cầu chứa đồ của bạn, mang đến dung tích 425 lít rộng rãi. Khi gập hàng ghế sau xuống, thể tích có thể tăng lên con số ấn tượng 1.440 lít. Chúng tôi đưa chiếc xe Seal 06 đi trên những con đường ngoại ô ở Chu Hải để xem nó hoạt động như thế nào. Vị trí ngồi của người lái tương đối thấp. Vô lăng dày và rộng hơn một chút so với những chiếc xe BYD khác mà tôi đã thử nghiệm, nên cần phải làm quen. Khi chiếc sedan bắt đầu di chuyển, tôi nhận thấy sự yên tĩnh bên trong cabin. Tuy nhiên, tiếng ồn của lốp khá đáng chú ý. Tay lái nhạy, chính xác và ổn định qua các góc cua. Tuy nhiên, cảm giác lái không nhẹ nhàng như xe điện thuần túy của BYD vì đây là xe hybrid. Seal 06 tăng tốc nhanh chóng khi vượt, từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 7,5 giây dù cân nặng 1.775 kg. Hệ thống treo trước MacPherson của Seal 06 và hệ thống treo sau bốn liên kết mang lại cảm giác lái thoải mái. Mặc dù được xây dựng trên cùng một nền tảng nhưng Seal 06 DM-i được điều chỉnh để mang lại cảm giác lái chắc chắn và thể thao hơn một chút so với Qin L DM-i. Bên cạnh BYD Seagull nhanh nhẹn, các mẫu BYD khác mà chúng tôi đã thử nghiệm nhấn mạnh đến sự thoải mái khi lái xe. Phiên bản cao cấp nhất Seal 06 DM-i có pin 15,9 kWh cung cấp phạm vi CLTC 120 km. Cùng với bình xăng 65 lít, nó có phạm vi hoạt động kết hợp là 2.100 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Seal 06 DM-i cung cấp sáu túi khí, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và phát hiện điểm mù. Mặc dù trước đây đã từng thử nghiệm Yuan-UP và Seagull nhưng tôi vẫn nghi ngờ về Seal 06 DM-i trước khi lái thử. Làm sao một chiếc xe phân khúc E có thể được chào bán chỉ từ 13.750 USD ngay cả ở Trung Quốc? BYD không đi theo xu hướng chung là cắt giảm chất lượng của xe để hạ giá thành tốt nhất, vì thế, ở mức giá này, người ta có thể mong đợi BYD cung cấp thứ gì đó khác ngoài chuông và còi, như bãi đậu xe tự động hoặc hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến với sự phụ thuộc tối thiểu vào bản đồ có độ chính xác cao. Nhìn chung, BYD Seal 06 DM-i 2024 mới rất đáng đồng tiền bát gạo. Đây là lý do tại sao người mua sẵn sàng đợi ba tháng để nhận hàng. BYD là công ty đầu tiên sản xuất hàng loạt DM-i PHEV thế hệ thứ năm để đạt được phạm vi hoạt động hơn 2.000 km. Chery và Geely cũng đang nghiên cứu trên nền tảng PHEV để cung cấp phạm vi hoạt động tương tự. Tác động thị trường đáng kể này của nền tảng DM-i PHEV thế hệ thứ năm của BYD thực sự rất thú vị đối với những người đam mê xe hơi Video: Chi tiết BYD Seal 06 “uống xăng” chỉ 2,5 lít/100 km.

