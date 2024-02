BYD Dolphin 2024 giá rẻ có gì để hạ gục Wuling Bingo?

BYD Dolphin 2024 mới là chiếc xe hatchback cỡ nhỏ rất thành công của BYD, thậm chí, nó từng là gà đẻ trứng vàng cho hãng xe Trung Quốc đã ký kết việc sản xuất xe điện tại Việt Nam. Chưa dừng lại đó, BYD Dolphin cũng là 1 trong các mẫu xe Trung Quốc xuất ngoại khá thành công. Và tiếp nối những thắng lợi to lớn này, vào ngày 23 háng 2 năm 2024, BYD Dolphin 2024 đã chính thức được trình làng với phiên bản Honor Edition. BYD Dolphin Honor Edition đã chính thức ra mắt, lần này có tổng cộng 4 mẫu cấu hình được giới thiệu với 3 phạm vi hoạt động chính là 302 km, 401 km và 420 km (điều kiện vận hành thử nghiệm CLTC của Trung Quốc) để người tiêu dùng lựa chọn. Mức giá bán dao động của xe BYD Dolphin Honor Edition 2024 sẽ là từ 99.800 nhân dân tệ đến 129.800 nhân dân tệ, tương đương 326 triệu đồng đến 424 triệu đồng. Như vậy, xe mới đã có giá bán giảm, và đánh giá nhanh là vẫn giữ nguyên hình dáng của mẫu 2023 nhưng chủ yếu nhắm đến sức mạnh đã được nâng cấp, phạm vi hoạt động cải thiện. BYD Dolphin được định vị là mẫu xe cỡ nhỏ chạy điện thuần túy, mẫu xe 2024 không có nhiều điều chỉnh về ngoại hình, vẫn giữ nguyên thiết kế của mẫu 2023. Mặt trước áp dụng ý tưởng thiết kế "thẩm mỹ biển" quen thuộc, tạo cảm giác tròn trịa và sống động. hiệu ứng thị giác. Nhìn từ bên cạnh, bạn có thể thấy chiếc xe mới sử dụng kiểu vành cản gió thấp mới, đây là một trong những thay đổi lớn nhất về ngoại hình giữa BYD Dolphin Honor Edition và mẫu 2023. Ngoài ra, chiếc xe BYD Dolphin 2024 cũng sẽ cung cấp kính riêng tư phía sau và thân xe màu xám Atlantis mới, màu đỏ thẫm sóng nhiệt. Phần đuôi xe cũng không có gì thay đổi, đèn hậu dạng xuyên thấu nổi bật khi chiếu sáng, hình dáng bao quanh đuôi xe giống với phần đầu xe. Kích thước thân xe của BYD Dolphin Honor Edition bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4125 (4150)/1770/1570 mm, chiều dài cơ sở là 2700mm. Về bánh xe, BYD Dolphin 2024 cung cấp mâm 16 và 17 inch tùy theo cấu hình. Về nội thất, BYD Dolphin Honor Edition nâng cấp chủ yếu các chi tiết như bổ sung giao diện sạc Type-C cho hàng ghế trước và nâng cấp sạc không dây 50 watt, ngoài ra hàng ghế trước sẽ được trang bị chức năng thông gió để cải thiện hơn sự thoải mái tổng thể. Bảng điều khiển trung tâm của BYD Dolphin 2024 vẫn thiết kế đối xứng, bảng đồng hồ sử dụng hình thức full LCD 5 inch trông rất đơn giản, vô lăng ba chấu đa chức năng kiểu mới và cụm điều khiển trung tâm treo 12,8 inch trông rất thông minh. Dưới màn hình điều khiển trung tâm có các phím thao tác dạng con lăn và nút bấm, thậm chí ở đây còn xuất hiện cơ cấu sang số, thiết kế này chiếm ít diện tích hơn so với cần số truyền thống và thuận lợi hơn cho người dùng khi thao tác mù. Ngoài ra, BYD Dolphin Honor Edition còn có thiết kế tương đối phong phú về không gian chứa đồ, tựa tay trung tâm phía trước dạng rỗng, tích hợp ngăn chứa đồ trung tâm ẩn truyền thống bên dưới với không gian bày đồ mở, giúp thuận tiện hơn cho đồ dùng cá nhân. Điều đáng nói là BYD Dolphin Honor Edition sẽ cóg ghế ngồi với thiết kế tích hợp và thời trang hơn, giúp người dùng trải nghiệm 1 cách tốt nhất. Về công suất, BYD Dolphin Honor Edition vẫn sẽ được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu có công suất tối đa 70kW, tương đương 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Trong khi động cơ dẫn động phiên bản Knight hiệu suất cao có công suất tối đa 130kW, khoảng 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại là là 290 Nm. Về thời lượng pin, tùy theo phiên bản mẫu xe, mà BYD Dolphin Honor Edition sẽ được trang bị pin có dung lượng lần lượt là 32,256kWh và 44,928kWh, phạm vi di chuyển CLTC là 302 km, 401 km và 420 km. Ngoài ra, xe mới còn được nâng cấp hệ thống treo độc lập 4 liên kết. Trên thị trường xe năng lượng mới ở Trung Quốc với giá bán 100.000 nhân dân tệ, Dolphin ra mắt lần này có thể nói là một tay chơi rất có năng lực. Với sự ra mắt của những chiếc xe mới, giá cả cũng đã giảm hơn nữa và họ buộc phải cạnh tranh để giành thị phần của Wuling Bingo, Haomao và các sản phẩm khác. Ngoài ra, do thị trường ô tô chạy điện thuần túy nơi Dolphin tọa lạc cũng có thể chuyển hướng phần lớn các loại xe sử dụng nhiên liệu nhỏ truyền thống, điều này có nghĩa là Honda Fit, Toyota Yaris L Zhixuan, v.v. có thể sẽ là đối thủ quan trọng của Dolphin. BYD Dolphin là sản phẩm có sức cạnh tranh toàn diện mạnh mẽ, doanh số năm 2023 với kỷ lục 367.419 chiếc đã xuất sắc đứng đầu về doanh số thị trường ô tô cỡ nhỏ. Ngoại hình của mẫu xe mới ra mắt lần này không có gì thay đổi nhưng sức mạnh được cải thiện, mấu chốt là giá cũng được giảm thêm. Trong “cuộc chiến giá cả 2024” do BYD phát động này, Dolphin Honor Edition sẽ trở thành một chiếc xe không thể bỏ qua. Video: Giows thiệu chi tiết BYD Dolphin 2024 giá rẻ.

