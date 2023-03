BYD Dolphin 2023 - xe ôtô điện 550 triệu đồng chạy 410km/lần sạc

BYD Dolphin 2023 mới lần đầu tiên ra mắt Thái Lan trong triển lãm Motor Expo 2022 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Đến triển lãm Bangkok International Motor Show ( BIMS) 2023 hiện đang diễn ra tại Thái Lan, hãng BYD tiếp tục mang mẫu ô tô điện này đến trưng bày. Tại thị trường Thái Lan, giá xe BYD Dolphin 2023 chỉ bán ra 1 phiên bản là Standard Range là 799.999 Baht (khoảng 552 triệu đồng). Đây là giá bán ước tính sau khi áp dụng ưu đãi của chính phủ Thái Lan do nhà phân phối BYD Rever Automotive đưa ra. Bỏ ra số tiền này, khách hàng Thái Lan sẽ nhận về một mẫu ô tô điện thuộc phân khúc hatchback cỡ C. Thuộc dòng sản phẩm Ocean lấy cảm hứng từ đại dương của hãng BYD, Dolphin được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-platform 3.0. Xe dài 4.150 mm, rộng 1.770 mm, cao 1.570 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm và chiều cao gầm chỉ 130 mm. "Trái tim" của BYD Dolphin là 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Mô-tơ điện này đi kèm với cụm pin Blade CTB (Cell-to-body) có dung lượng khả dụng 44,9 kWh. Nhờ đó, BYD Dolphin có quãng đường di chuyển 410 km sau khi sạc đầy pin, theo chu trình thử nghiệm NEDC. Xe có thể dùng sạc chậm AC, sạc treo tường 7 kW hoặc sạc nhanh DC 60 kW. Ngoài quãng đường di chuyển đủ dùng, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED với tính năng chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 16 inch, lốp 195/60R16 và gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/sấy kính. Trong khi đó, nội thất của xe có 5 chỗ ngồi với ghế bọc da tổng hợp. Ghế lái của xe chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng và hàng ghế sau gập 60:40.Chưa hết, BYD Dolphin còn sở hữu vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay ngang hoặc dọc, hỗ trợ Apple CarPlay có dây Hệ thống âm thanh 6 loa, gương chiếu hậu chỉnh ngày/đêm, điều khiển bằng giọng nói, 4 cổng USB trước/sau, đèn đọc sách cho cả 2 hàng ghế, ổ điện 12V, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, cửa sổ một chạm chống kẹt bên ghế lái, điều hòa tự động và lọc bụi mịn PM2.5. Không để người dùng Thái Lan thất vọng, BYD Dolphin được cung cấp nhiều trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cân bằng điện tử, 5 radar trước/sau và camera 360 độ. Đặc biệt, tuy có giá khá "mềm" nhưng mẫu ô tô điện Trung Quốc này vẫn được trang bị các tính năng trợ lái nâng cao ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng .Phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ kiểm soát xe khẩn cấp khi chuyển làn, cảnh báo va chạm khi chuyển làn đường và cảnh báo xe đang tới khi mở cửa. Khi mua xe điện BYD Dolphin, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sắc là be Coastal Cream và tím Flora Purple. Video: Xem chi tiết xe điện BYD Dolphin của Trung Quốc.

