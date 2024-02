Bugatti W16 Mistral mui trần giới hạn chỉ 99 xe, khoảng 123 tỷ đồng

Khi Bugatti giới thiệu Chiron lần đầu vào năm 2016, nhiều người cho rằng hãng sẽ sớm cho ra mắt một biến thể mui trần của dòng xe này, giống như từng làm với mẫu Veyron thông qua bản Grand Sport vô cùng đẹp mắt. Nhưng hãng xe Pháp chưa bao giờ thực sự có ý định bán Bugatti Chiron mui trần suốt một thời gian dài. Phải đến khi bản concept W16 Mistral xuất hiện tại sự kiện Monterey Car Week 2022 và được công chúng đón nhận nhiệt liệt, Bugatti mới chính thức cân nhắc đưa ý tưởng này thành hiện thực. Giám đốc công nghệ Bugatti Emilio Scervo mô tả: “Chúng tôi vốn dĩ chưa bao giờ có ý định sản xuất một mẫu xe roadster mui trần cho dòng Chiron. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu khi quyết định chế tạo Bugatti W16 Mistral mui trần, sự tôn vinh cuối cùng cho lịch sử xe mui trần phong phú và động cơ W16 huyền thoại của chúng tôi. Một chiếc Chiron không mui có thể là một chiếc xe tuyệt vời đối với nhiều người khác, nhưng nó sẽ không đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất mà Bugatti tuân thủ. Xe Bugatti sẽ luôn ở một vị thế độc đáo, không thể được so sánh với bất kỳ mẫu xe nào khác, cho dù chúng có là siêu xe thể thao đẳng cấp cao đi chăng nữa.” Bugatti đã xác nhận họ sẽ sản xuất đúng 99 chiếc W16 Mistral và hứa hẹn rằng chiếc xe này sẽ mang đến cho những người chủ sở hữu nhiều điều hơn so với việc “chỉ cắt bỏ phần mui của Chiron.” W16 Mistral cũng sẽ trở thành mẫu xe roadster mui trần đầu tiên của Bugatti kể từ Veyron Grand Sport Vitesse năm 2012 và còn là mẫu xe thể thao cuối cùng của hãng được trang bị động cơ W16 tăng áp kép 8.0 lít. Tên xe được đặt theo một cơn gió ở miền Nam nước Pháp, đây cũng là cái tên trên mẫu xe từng được Maserati sản xuất trong khoảng thời gian từ 1963-1970. Bugatti không đưa nguyên cấu trúc xe từ bản concept sang đến bản thương mại. Hãng đã phải thiết kế lại khung xe liền khối bằng sợi carbon và thay đổi hình dạng để tạo ra kiểu dáng tròn trịa mới đồng thời đảm bảo chiếc xe vượt qua các quy định về an toàn khi va chạm. Bên cạnh đó, do xe mui trần thường gặp bất lợi về khí động học so với bản mui cứng mà chúng dựa trên, Bugatti không muốn điều này xảy ra với W16 Mistral nên đã sử dụng vật liệu composite mới hiệu suất cực cao để giảm thiểu khối lượng và tăng độ cứng. Sự chú ý vào khía cạnh an toàn và hiệu năng xe còn được thể hiện thông qua sự bổ sung các khe hút gió đặt ngay sau tựa đầu, có tác dụng tản nhiệt cho khối động cơ W16 đồng thời được làm bằng sợi carbon nên có thể nâng đỡ toàn bộ khối lượng xe trong trường hợp xui xẻo bị lật ngang. Các cửa xe cũng được gia cố để hấp thụ phần lớn lực tác động khi bị va chạm từ hai bên hông. Thiết kế của Bugatti W16 Mistral mang đậm dấu ấn lịch sử với nguồn cảm hứng từ mẫu Type 57 Roadster Grand Raid 1934 và concept Veyron Barchetta 2008. Các chi tiết thiết kế như cụm đèn pha tương đồng với siêu phẩm độc bản La Voiture Noire, kết hợp cùng logo Mistral cách điệu, đề cao vẻ đẹp tinh tế và hiện đại. Mâm xe ảnh hưởng từ La Voiture Noire, cột A và kính chắn gió thấp hơn Chiron, cùng hệ thống đèn hậu dạng chữ X đặc trưng giúp tăng hiệu quả làm mát cho động cơ. Nội thất của W16 Mistral được cách điệu so với Chiron, với không gian màu be và nâu thay thế cho tông màu vàng/đen truyền thống của ông Ettore Bugatti. Sự kết hợp của gỗ và hổ phách trong không gian này mang đến cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Trái tim của W16 Mistral là khối động cơ W16 dung tích 8.0L, 4 bộ turbo, sản sinh công suất 1.600 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm. Bugatti cho biết họ tinh chỉnh âm thanh động cơ và ống xả để tạo nên trải nghiệm độc đáo cho người dùng khi xe vận hành ở trạng thái mở mui, khác biệt đáng kể so với Chiron mui cứng. Được biết, toàn bộ 99 xe W16 Mistral mà Bugatti dự định sản xuất đã được bán hết ngay từ lúc hãng công bố kế hoạch. Khách hàng sẽ có thể nhận được những chiếc xe hoàn thiện đầu tiên sớm nhất trong năm 2024 này. Giá xe Bugatti W16 Mistral được cho là khoảng 5,04 triệu USD (khoảng 123 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Bugatti W16 Mistral mui trần giới hạn chỉ 99 xe.

Khi Bugatti giới thiệu Chiron lần đầu vào năm 2016, nhiều người cho rằng hãng sẽ sớm cho ra mắt một biến thể mui trần của dòng xe này, giống như từng làm với mẫu Veyron thông qua bản Grand Sport vô cùng đẹp mắt. Nhưng hãng xe Pháp chưa bao giờ thực sự có ý định bán Bugatti Chiron mui trần suốt một thời gian dài. Phải đến khi bản concept W16 Mistral xuất hiện tại sự kiện Monterey Car Week 2022 và được công chúng đón nhận nhiệt liệt, Bugatti mới chính thức cân nhắc đưa ý tưởng này thành hiện thực. Giám đốc công nghệ Bugatti Emilio Scervo mô tả: “Chúng tôi vốn dĩ chưa bao giờ có ý định sản xuất một mẫu xe roadster mui trần cho dòng Chiron. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu khi quyết định chế tạo Bugatti W16 Mistral mui trần, sự tôn vinh cuối cùng cho lịch sử xe mui trần phong phú và động cơ W16 huyền thoại của chúng tôi. Một chiếc Chiron không mui có thể là một chiếc xe tuyệt vời đối với nhiều người khác, nhưng nó sẽ không đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất mà Bugatti tuân thủ. Xe Bugatti sẽ luôn ở một vị thế độc đáo, không thể được so sánh với bất kỳ mẫu xe nào khác, cho dù chúng có là siêu xe thể thao đẳng cấp cao đi chăng nữa.” Bugatti đã xác nhận họ sẽ sản xuất đúng 99 chiếc W16 Mistral và hứa hẹn rằng chiếc xe này sẽ mang đến cho những người chủ sở hữu nhiều điều hơn so với việc “chỉ cắt bỏ phần mui của Chiron.” W16 Mistral cũng sẽ trở thành mẫu xe roadster mui trần đầu tiên của Bugatti kể từ Veyron Grand Sport Vitesse năm 2012 và còn là mẫu xe thể thao cuối cùng của hãng được trang bị động cơ W16 tăng áp kép 8.0 lít. Tên xe được đặt theo một cơn gió ở miền Nam nước Pháp, đây cũng là cái tên trên mẫu xe từng được Maserati sản xuất trong khoảng thời gian từ 1963-1970. Bugatti không đưa nguyên cấu trúc xe từ bản concept sang đến bản thương mại. Hãng đã phải thiết kế lại khung xe liền khối bằng sợi carbon và thay đổi hình dạng để tạo ra kiểu dáng tròn trịa mới đồng thời đảm bảo chiếc xe vượt qua các quy định về an toàn khi va chạm. Bên cạnh đó, do xe mui trần thường gặp bất lợi về khí động học so với bản mui cứng mà chúng dựa trên, Bugatti không muốn điều này xảy ra với W16 Mistral nên đã sử dụng vật liệu composite mới hiệu suất cực cao để giảm thiểu khối lượng và tăng độ cứng. Sự chú ý vào khía cạnh an toàn và hiệu năng xe còn được thể hiện thông qua sự bổ sung các khe hút gió đặt ngay sau tựa đầu, có tác dụng tản nhiệt cho khối động cơ W16 đồng thời được làm bằng sợi carbon nên có thể nâng đỡ toàn bộ khối lượng xe trong trường hợp xui xẻo bị lật ngang. Các cửa xe cũng được gia cố để hấp thụ phần lớn lực tác động khi bị va chạm từ hai bên hông. Thiết kế của Bugatti W16 Mistral mang đậm dấu ấn lịch sử với nguồn cảm hứng từ mẫu Type 57 Roadster Grand Raid 1934 và concept Veyron Barchetta 2008. Các chi tiết thiết kế như cụm đèn pha tương đồng với siêu phẩm độc bản La Voiture Noire, kết hợp cùng logo Mistral cách điệu, đề cao vẻ đẹp tinh tế và hiện đại. Mâm xe ảnh hưởng từ La Voiture Noire, cột A và kính chắn gió thấp hơn Chiron, cùng hệ thống đèn hậu dạng chữ X đặc trưng giúp tăng hiệu quả làm mát cho động cơ. Nội thất của W16 Mistral được cách điệu so với Chiron, với không gian màu be và nâu thay thế cho tông màu vàng/đen truyền thống của ông Ettore Bugatti. Sự kết hợp của gỗ và hổ phách trong không gian này mang đến cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Trái tim của W16 Mistral là khối động cơ W16 dung tích 8.0L, 4 bộ turbo, sản sinh công suất 1.600 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm. Bugatti cho biết họ tinh chỉnh âm thanh động cơ và ống xả để tạo nên trải nghiệm độc đáo cho người dùng khi xe vận hành ở trạng thái mở mui, khác biệt đáng kể so với Chiron mui cứng. Được biết, toàn bộ 99 xe W16 Mistral mà Bugatti dự định sản xuất đã được bán hết ngay từ lúc hãng công bố kế hoạch. Khách hàng sẽ có thể nhận được những chiếc xe hoàn thiện đầu tiên sớm nhất trong năm 2024 này. Giá xe Bugatti W16 Mistral được cho là khoảng 5,04 triệu USD (khoảng 123 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Bugatti W16 Mistral mui trần giới hạn chỉ 99 xe.