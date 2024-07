Bugatti W16 Mistral giá khoảng 123 tỷ đồng sắp đến tay khách hàng

Bugatti W16 Mistral 2025 mới là một dòng xe đặc biệt với mức giá “khủng”, thương hiệu đã đặt ra cho mẫu xe một chương trình thử nghiệm khó khăn cũng như rất toàn diện để có thể tinh chỉnh các chi tiết để có thể đem đến một thành phẩm hoàn thiện nhất cho khách hàng. Thương hiệu đã tiến hành đánh giá cẩn thận mọi khía cạnh trong thiết kế của siêu xe Bugatti W16 Mistral. Các kỹ sư đã không ngừng nỗ lực trong nỗ lực tạo ra chiếc xe mui trần tối thượng của Bugatti và hiện tại xe Mistral đang bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng. Các thử nghiệm va chạm nghiêm ngặt đã được thực hiện thành công đã đảm bảo khả năng bảo vệ người ngồi trong xe của Mistral trong trường hợp không may xảy va chạm. Đây chính là bước cần thiết để thử nghiệm bộ khung liền khối mới trong thiết kế mới và là một phần quan trọng để đạt được sự tương đồng cho các thị trường khác nhau, bao gồm cả Bắc Mỹ và Châu Âu và những cuộc thử nghiệm này tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế tương ứng của họ. Giờ đây, sau khi hoàn thành quá trình đánh giá khí động học vào tháng 10, W16 và hệ thống truyền động của xe đã được thử nghiệm trên máy đo đạc để đảm bảo khối động cơ có khả năngmang lại hiệu suất vượt trội như mong đợi, Bugatti đang đưa các nguyên mẫu Mistral của mình vào một loạt các thử nghiệm để phân tích hiệu suất của xe trong các điều kiện lái xe khác nhau. Các bài kiểm tra này giúp xem xét độ an toàn, khí thải, độ bền và khả năng lái. Các cuộc thử nghiệm trên đường của Bugatti Mistral rất kỹ lưỡng, riêng mẫu thử nghiệm thứ 2 đã vượt qua quãng đường ấn tượng 32.000km, thể hiện khả năng thích ứng và độ bền của xe. Những cuộc thử nghiệm trên đường này đã đưa W16 Mistral vượt qua nhiều địa hình khác nhau ở độ cao trên núi và thậm chí là cả trong điều kiện giao thông đông đúc. Tới đây, Bugatti sẽ đẩy giới hạn của xe lên thêm nữa bằng cách chạy thêm 5.000 km nữa trên đường đua. Với chế độ nghiêm ngặt này, Bugatti sẽ tích lũy tổng cộng 40.000 km thử nghiệm trên chiếc xe này – Một con số mà hầu hết các xe khách hàng Bugatti hiện đại đều chưa đạt được. Một trong những khía cạnh thách thức nhất của quá trình thử nghiệm sau này dự kiến sẽ là việc xác minh tốc độ tối đa của Mistral. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi các kỹ sư gặp phải thách thức về mặt hậu cần trong việc tìm ra đường thử phù hợp cho phép Mistral đạt tốc độ hơn 420km/h một cách an toàn. Trong suốt giai đoạn thử nghiệm trong quá trình phát triển Mistral, Bugatti khát tận tâm cung cấp một chiếc xe không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất được mong đợi từ Bugatti mà còn đặt ra các tiêu chuẩn mới về độ an toàn và độ tin cậy của một chiếc siêu xe thể thao mui trần, đồng thời mang đến cảm giác lái và sự sang trọng thú vị. Với việc Mistral sắp kết thúc hành trình thử nghiệm, quá trình sản xuất chiếc xe mui trần mang tính khí động học và cảm xúc nhất của Bugatti cho đến nay dự kiến sẽ bắt đầu tại Molsheim Atelier vào cuối năm nay. Giá xe Bugatti W16 Mistral được cho là khoảng 5,04 triệu USD (khoảng 123 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe triệu đô Bugatti W16 Mistral.

Bugatti W16 Mistral 2025 mới là một dòng xe đặc biệt với mức giá “khủng”, thương hiệu đã đặt ra cho mẫu xe một chương trình thử nghiệm khó khăn cũng như rất toàn diện để có thể tinh chỉnh các chi tiết để có thể đem đến một thành phẩm hoàn thiện nhất cho khách hàng. Thương hiệu đã tiến hành đánh giá cẩn thận mọi khía cạnh trong thiết kế của siêu xe Bugatti W16 Mistral. Các kỹ sư đã không ngừng nỗ lực trong nỗ lực tạo ra chiếc xe mui trần tối thượng của Bugatti và hiện tại xe Mistral đang bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng. Các thử nghiệm va chạm nghiêm ngặt đã được thực hiện thành công đã đảm bảo khả năng bảo vệ người ngồi trong xe của Mistral trong trường hợp không may xảy va chạm. Đây chính là bước cần thiết để thử nghiệm bộ khung liền khối mới trong thiết kế mới và là một phần quan trọng để đạt được sự tương đồng cho các thị trường khác nhau, bao gồm cả Bắc Mỹ và Châu Âu và những cuộc thử nghiệm này tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế tương ứng của họ. Giờ đây, sau khi hoàn thành quá trình đánh giá khí động học vào tháng 10, W16 và hệ thống truyền động của xe đã được thử nghiệm trên máy đo đạc để đảm bảo khối động cơ có khả năngmang lại hiệu suất vượt trội như mong đợi, Bugatti đang đưa các nguyên mẫu Mistral của mình vào một loạt các thử nghiệm để phân tích hiệu suất của xe trong các điều kiện lái xe khác nhau. Các bài kiểm tra này giúp xem xét độ an toàn, khí thải, độ bền và khả năng lái. Các cuộc thử nghiệm trên đường của Bugatti Mistral rất kỹ lưỡng, riêng mẫu thử nghiệm thứ 2 đã vượt qua quãng đường ấn tượng 32.000km, thể hiện khả năng thích ứng và độ bền của xe. Những cuộc thử nghiệm trên đường này đã đưa W16 Mistral vượt qua nhiều địa hình khác nhau ở độ cao trên núi và thậm chí là cả trong điều kiện giao thông đông đúc. Tới đây, Bugatti sẽ đẩy giới hạn của xe lên thêm nữa bằng cách chạy thêm 5.000 km nữa trên đường đua. Với chế độ nghiêm ngặt này, Bugatti sẽ tích lũy tổng cộng 40.000 km thử nghiệm trên chiếc xe này – Một con số mà hầu hết các xe khách hàng Bugatti hiện đại đều chưa đạt được. Một trong những khía cạnh thách thức nhất của quá trình thử nghiệm sau này dự kiến sẽ là việc xác minh tốc độ tối đa của Mistral. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi các kỹ sư gặp phải thách thức về mặt hậu cần trong việc tìm ra đường thử phù hợp cho phép Mistral đạt tốc độ hơn 420km/h một cách an toàn. Trong suốt giai đoạn thử nghiệm trong quá trình phát triển Mistral, Bugatti khát tận tâm cung cấp một chiếc xe không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất được mong đợi từ Bugatti mà còn đặt ra các tiêu chuẩn mới về độ an toàn và độ tin cậy của một chiếc siêu xe thể thao mui trần, đồng thời mang đến cảm giác lái và sự sang trọng thú vị. Với việc Mistral sắp kết thúc hành trình thử nghiệm, quá trình sản xuất chiếc xe mui trần mang tính khí động học và cảm xúc nhất của Bugatti cho đến nay dự kiến sẽ bắt đầu tại Molsheim Atelier vào cuối năm nay. Giá xe Bugatti W16 Mistral được cho là khoảng 5,04 triệu USD (khoảng 123 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe triệu đô Bugatti W16 Mistral.