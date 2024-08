Bugatti Veyron gần 50 tỷ, độc nhất Việt Nam của "Qua" Vũ tái xuất

Đây là lần đầu tiên chiếc xe Bugatti Veyron của Đặng Lê Nguyên Vũ được vận chuyển ra khỏi garage siêu xe nghìn tỷ, lý do cho việc tái xuất lần này là để đăng kiểm lại cho chiếc Bugatti Veyron đã hết hạn, giúp xe có giấy tờ chuẩn chỉnh để đón đoàn siêu xe của Gumball 3000 2024. Trước đó, phía Trung Nguyên đã chia sẻ mình có ý định trưng bày 28 xe, nhưng phía hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000 chỉ chốt được 18 xe, vì thế, ông Vũ đã chọn 15 chiếc siêu xe Ferrari, Bugatti Veyron, Ford GT và đặc biệt là Ford GT '67 Heritage Edition. Chi phí tài trợ của tập đoàn dành cho hành trình siêu xe lớn nhất thế giới tại Việt Nam là 200.000 Bảng Anh (tương đương 5,93 tỷ đồng), 18 siêu xe này chỉ trưng bày và sẽ không di chuyển theo đoàn xe Gumball 3000. Về chiếc siêu xe triệu đô Bugatti Veyron, dù đã được ông Đặng Lê Nguyên Vũ đích thân tuyển chọn về garage xe nhưng trong 6 năm qua, ông chưa 1 lần trải nghiệm chiếc xe này. Đây là điều gây bất ngờ. Lúc mới về Việt Nam, "ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron có ngoại thất đỏ-trắng nhưng sau khi được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại vào năm 2018 đã được sơn đổi màu sang trắng. Quá trình sơn các chi tiết màu trắng trên xe Bugatti Veyron đều do thợ Việt pha màu và tự thực hiện, gần đây, siêu phẩm Bugatti Veyron lại xuất hiện với ngoại thất mới mang 2 màu trắng-đen. Trên toàn thế giới chỉ có 450 xe Bugatti Veyron được sản xuất và so với nhiều xe bản tiêu chuẩn, "ông hoàng tốc độ" đang có mặt trong garage xe của cùng với McLaren Senna, Porsche 918 Spyder hay Ford GT có điểm khác biệt chính là phần đèn pha được độ theo bản Bugatti Veyron Super Sport. Bugatti Veyron của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu khối động cơ 16 xy-lanh xếp hình chữ W, dung tích 8 lít, 64 van, 4 trục cam, 4 bộ tăng áp, sản sinh công suất tối đa 1.001 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm. "Trái tim" này kết hợp cùng hộp số 7 cấp, nhờ đó giúp Bugatti Veyron chỉ mất chưa đầy 2,5 giây là có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát. Từ 0-200 km/h "ông hoàng tốc độ" tốn khoảng thời gian 3,8 giây. Tốc độ tối đa trên Bugatti Veyron bản tiêu chuẩn là 408.84 km/h.Giá xe Bugatti Veyron khi ra mắt khởi điểm từ 1,3 triệu USD, các bộ phận trên Veyron có giá đắt đỏ bậc nhất trong giới siêu xe bấy giờ. Bộ lốp cho siêu xe này có giá lên đến 70.000 USD trong khi chiếc bu-lông có giá 100 USD và phải thay mới sau khi tháo ra. Theo một số nguồn tin, CQua Vũ đã bỏ ra không dưới 45 tỷ để sở hữu. Video: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ Mang Bugatti Veyron đi đăng kiểm.

