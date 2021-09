Bugatti Type 57C Atalante Coupe 1938 cực hiếm được rao bán

Chiếc Bugatti Type 57C Atalante Coupe đời 1938 cực hiếm này sẽ được bán đấu giá, do Worldwide Auctioneers tổ chức tại Mỹ. Đây là chiếc xe từng được đánh giá cao tại Triển lãm Amelia Island Concours 2015 và được trao tặng giải thưởng Best in Class tại triển lãm Pebble Beach Concours d'Elegance 2016. Ngoại hình và nội thất của chiếc Bugatti Type 57C Atalante Coupe cổ điển đời 1938 này trông như mới sau khi được phục chế. Lớp sơn xanh và đen bóng bẩy. Phần mui mềm có thể mở ra để biến thành mẫu xe mui trần. Bên trong, nội thất vẫn giữ được nguyên bản. Ghế được bọc da, các chi tiết ốp bằng gỗ cao cấp. Những biểu tượng chạm khắc, đồng hồ đo trên xe được đánh bóng tỉ mỉ. Bugatti Type 57C Atalante Coupe sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.2L, cung cấp công suất cực đại lên đến 160 mã lực tại 4.500 vòng/phút. Đi kèm với hộp số sàn 4 cấp và bộ giảm xóc De Ram ở phía sau. Chiếc Type 57C đạt tốc độ tối đa lên đến 193 km/h. Nó được xem là siêu Bugatti thập niên 1930, khi phần lớn mẫu xe chỉ có thể chạy tối đa 80 km/h. Thiết kế của chiếc Bugatti Type 57C Atalante Coupe cũng gây ấn tượng với giới sưu tầm. Mẫu xe này cũng từng được trưng bày tại Bộ sưu tập nghệ thuật Schlumberger nổi tiếng ở Paris, Pháp. Được thiết kế bởi Jean Bugatti, con trai của Ettore Bugatti, người sáng lập hãng xe này, chiếc Type 57 lần đầu tiên được xuất xưởng vào năm 1934 với vỏn vẹn 710 chiếc rời dây chuyền sản xuất. Chiếc xe này cập bến nước Mỹ vào năm 2012 và được chủ nhân phục dựng về nguyên trạng với sự giúp đỡ của Bob Smith Coachworks, một trong những nghệ nhân phục chế xe giỏi nhất tại Mỹ. Video: Bugatti Type 57C Atalante Coupe đời 1938 cực hiếm.

