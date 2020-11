Bugatti Chiron Pur Sport hơn 80 tỷ đồng, “uống” 23,5 lít/100 km

Việc một mẫu siêu xe nhanh và mạnh như Bugatti Chiron Pur Sport mới tiêu tốn nhiên liệu là chuyện không có gì bất ngờ. Thế nhưng, vẫn có những người tò mò về mức tiêu thụ nhiên liệu của siêu xe này và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) sẵn lòng giải đáp thắc mắc đó. Mới đây, EPA đã công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport. Theo đó, siêu xe có số lượng sản xuất đúng 60 chiếc này sở hữu lượng xăng tiêu thụ là 29,4 lít/100 km nội thành, 18,09 lít/100 km đường cao tốc và 23,5 lít/100 km đường hỗn hợp. Với những con số kể trên, Bugatti Chiron Pur Sport là siêu xe mới "ngốn xăng" nhất được bán tại thị trường Mỹ trong năm 2021. Ngang hàng với Bugatti Chiron Pur Sport là cặp đôi Lamborghini Aventador Coupe và Roadster. Có một điều thú vị là Bugatti Chiron Pur Sport dù nhẹ hơn Chiron tiêu chuẩn nhưng lại tốn nhiều nhiên liệu hơn. Nặng hơn 45 kg so với Pur Sport, Bugatti Chiron tiêu tốn lượng nhiên liệu cụ thể là 26,13 lít/100 km nội thành, 16,8 lít/100 km đường cao tốc và 21,38 lít/100 km đường hỗn hợp. Theo lý giải của Motor Trend, sở dĩ Bugatti Chiron Pur Sport tốn nhiều xăng hơn có thể là do những trang bị khí động lực học của xe như cánh gió đuôi cố định đã làm tăng hệ số lực cản không khí. Tất nhiên, những con số trên có lẽ cũng chẳng có mấy giá trị với người mua Bugatti Chiron Pur Sport. Với những người đủ điều kiện mua siêu xe này, tiền xăng rõ ràng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 3 năm nay, Bugatti Chiron Pur Sport là phiên bản được nâng cấp mạnh về thiết kế khí động lực học và hệ thống treo của dòng siêu xe Chiron. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Bugatti Chiron Pur Sport vẫn là khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, đi kèm 4 bộ tăng áp đình đám. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 1.479 mã lực nhưng tại tua máy 6.900 vòng/phút thay vì 6.700 vòng/phút như ở Bugatti Chiron tiêu chuẩn. Nguyên nhân là vì động cơ này trên Bugatti Chiron Pur Sport kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hiệu chỉnh. Nhờ đó, Bugatti Chiron Pur Sport có thể tăng tốc từ 60-120 km/h trong thời gian nhanh hơn 2 giây so với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của siêu xe này lại giảm xuống còn 350 km/h. Không chỉ nhẹ hơn, Bugatti Chiron Pur Sport còn được thay đổi một số chi tiết thiết kế ngoại thất như đầu xe mới nhằm tối ưu hóa tính khí động lực học với hốc gió và lưới tản nhiệt hình móng ngựa cỡ lớn hay bộ chẻ khí mới. Đằng sau xuất hiện cánh gió đuôi rộng 1.900 mm và ống xả bằng titan được chế tạo theo công nghệ in 3D mới. Tiếp đến là bộ vành A-ero chỉ nặng 16 kg, mang thiết kế khí động lực học hơn và tăng cường quá trình làm mát phanh. Bộ vành này đi kèm lốp Bugatti Sport Cup 2 R đặc biệt do hãng Michelin phát triển riêng cho Chiron Pur Sport với kích thước 285/20 R20 trước và 355/25 R21 sau. Ngoài ra, Bugatti Chiron Pur Sport còn được nâng cấp về khung gầm với lò xo trước cứng hơn 65%, lò xo sau cứng hơn 33% và hệ thống giảm chấn thích ứng tập trung vào hiệu suất. Bên trong Bugatti Chiron Pur Sport là không gian nội thất bọc bằng chất liệu Alcantara nhằm cắt giảm trọng lượng. Toàn bộ các chi tiết ốp và nút bấm của Bugatti Chiron Pur Sport đều được sơn màu đen, làm bằng nhôm hoặc titan. Tại thị trường châu Âu, giá xe Bugatti Chiron Pur Sport không rẻ chút nào, khởi điểm từ 3,2 triệu Euro (khoảng 3,55 triệu USD hoặc 82,6 tỷ đồng). Video: Chi tiết Bugatti Chiron Pur Sport nhanh và mạnh nhất.

Việc một mẫu siêu xe nhanh và mạnh như Bugatti Chiron Pur Sport mới tiêu tốn nhiên liệu là chuyện không có gì bất ngờ. Thế nhưng, vẫn có những người tò mò về mức tiêu thụ nhiên liệu của siêu xe này và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) sẵn lòng giải đáp thắc mắc đó. Mới đây, EPA đã công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport. Theo đó, siêu xe có số lượng sản xuất đúng 60 chiếc này sở hữu lượng xăng tiêu thụ là 29,4 lít/100 km nội thành, 18,09 lít/100 km đường cao tốc và 23,5 lít/100 km đường hỗn hợp. Với những con số kể trên, Bugatti Chiron Pur Sport là siêu xe mới "ngốn xăng" nhất được bán tại thị trường Mỹ trong năm 2021. Ngang hàng với Bugatti Chiron Pur Sport là cặp đôi Lamborghini Aventador Coupe và Roadster. Có một điều thú vị là Bugatti Chiron Pur Sport dù nhẹ hơn Chiron tiêu chuẩn nhưng lại tốn nhiều nhiên liệu hơn. Nặng hơn 45 kg so với Pur Sport, Bugatti Chiron tiêu tốn lượng nhiên liệu cụ thể là 26,13 lít/100 km nội thành, 16,8 lít/100 km đường cao tốc và 21,38 lít/100 km đường hỗn hợp. Theo lý giải của Motor Trend, sở dĩ Bugatti Chiron Pur Sport tốn nhiều xăng hơn có thể là do những trang bị khí động lực học của xe như cánh gió đuôi cố định đã làm tăng hệ số lực cản không khí. Tất nhiên, những con số trên có lẽ cũng chẳng có mấy giá trị với người mua Bugatti Chiron Pur Sport. Với những người đủ điều kiện mua siêu xe này, tiền xăng rõ ràng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 3 năm nay, Bugatti Chiron Pur Sport là phiên bản được nâng cấp mạnh về thiết kế khí động lực học và hệ thống treo của dòng siêu xe Chiron. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Bugatti Chiron Pur Sport vẫn là khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, đi kèm 4 bộ tăng áp đình đám. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 1.479 mã lực nhưng tại tua máy 6.900 vòng/phút thay vì 6.700 vòng/phút như ở Bugatti Chiron tiêu chuẩn. Nguyên nhân là vì động cơ này trên Bugatti Chiron Pur Sport kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hiệu chỉnh. Nhờ đó, Bugatti Chiron Pur Sport có thể tăng tốc từ 60-120 km/h trong thời gian nhanh hơn 2 giây so với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của siêu xe này lại giảm xuống còn 350 km/h. Không chỉ nhẹ hơn, Bugatti Chiron Pur Sport còn được thay đổi một số chi tiết thiết kế ngoại thất như đầu xe mới nhằm tối ưu hóa tính khí động lực học với hốc gió và lưới tản nhiệt hình móng ngựa cỡ lớn hay bộ chẻ khí mới. Đằng sau xuất hiện cánh gió đuôi rộng 1.900 mm và ống xả bằng titan được chế tạo theo công nghệ in 3D mới. Tiếp đến là bộ vành A-ero chỉ nặng 16 kg, mang thiết kế khí động lực học hơn và tăng cường quá trình làm mát phanh. Bộ vành này đi kèm lốp Bugatti Sport Cup 2 R đặc biệt do hãng Michelin phát triển riêng cho Chiron Pur Sport với kích thước 285/20 R20 trước và 355/25 R21 sau. Ngoài ra, Bugatti Chiron Pur Sport còn được nâng cấp về khung gầm với lò xo trước cứng hơn 65%, lò xo sau cứng hơn 33% và hệ thống giảm chấn thích ứng tập trung vào hiệu suất. Bên trong Bugatti Chiron Pur Sport là không gian nội thất bọc bằng chất liệu Alcantara nhằm cắt giảm trọng lượng. Toàn bộ các chi tiết ốp và nút bấm của Bugatti Chiron Pur Sport đều được sơn màu đen, làm bằng nhôm hoặc titan. Tại thị trường châu Âu, giá xe Bugatti Chiron Pur Sport không rẻ chút nào, khởi điểm từ 3,2 triệu Euro (khoảng 3,55 triệu USD hoặc 82,6 tỷ đồng). Video: Chi tiết Bugatti Chiron Pur Sport nhanh và mạnh nhất.