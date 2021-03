Bugatti Centodieci bằng gỗ, được ông Bố Việt tự chế cho con trai

Mới đây, trên kênh YouTube ND – Woodworking Art đã đăng đoạn video quay lại quá trình chế tạo chiếc "siêu xe" Bugatti Centodieci thu nhỏ, làm hoàn toàn bằng gỗ, khiến nhiều người chú ý. Được biết, người đứng đằng sau chiếc Bugatti Centodieci bằng gỗ này là anh Trương Quang Đạo (30 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Anh Đạo chế tạo chiếc siêu xe bằng gỗ sồi này cho con trai của mình. Anh Đạo bắt đầu vẽ thiết kế của chiếc Bugatti Centodieci từ năm 2019. Quá trình chế tạo chiếc xe kéo dài trong thời gian khoảng 45 ngày. Qua đoạn video kéo dài khoảng 17 phút, có thể thấy những người thợ mộc chế tạo chiếc xe dựa trên khung bằng gỗ. Tuy nhiên, xe vẫn có một số chi tiết bằng kim loại như thước lái hoặc trục. Để có thể chạy được, chiếc Bugatti Centodieci bằng gỗ nặng khoảng 350 kg dùng mô-tơ điện 24 V. Bên ngoài, chiếc xe bằng gỗ của anh Đạo được đục đẽo tỉ mỉ và có thiết kế khá giống với siêu xe Bugatti Centodieci hàng thật. Tuy nhiên, chiếc Bugatti Centodieci này không được sơn màu. Là xe đồ chơi nhưng chiếc Bugatti Centodieci này vẫn được trang bị đầy đủ đèn pha, đèn báo rẽ trên gương ngoại thất và đèn hậu. Thêm vào đó là cần gạt nước trên kính lái, bánh xe có thể chạy được và cửa mở ra như bình thường. Bên trong chiếc Bugatti Centodieci bằng gỗ có 2 ghế, vô lăng, cần số, bàn đạp và nút bật đèn. Hiện chưa rõ chi phí cụ thể để tạo ra chiếc Bugatti Centodieci bằng gỗ này. Tuy nhiên, theo anh Đạo, nếu có khách đặt mua, anh sẽ bán với giá khoảng 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng). Lần đầu tiên trình làng trong sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance 2019, Bugatti Centodieci được phát triển dựa trên siêu xe Chiron và ra đời nhằm tri ân mẫu EB110 nổi tiếng trong quá khứ. "Trái tim" của Bugatti Centodieci chính là khối động cơ xăng W16, dung tích 8.0 lít và đi kèm 4 bộ tăng áp biểu tượng tương tự Chiron nhưng tạo ra công suất tối đa 1.600 mã lực tại tua máy 7.000 vòng/phút. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của Bugatti Centodieci vẫn dừng ở mức 2,4 giây như Chiron, từ 0-200 km/h trong 6,1 giây và 0-300 km/h trong 13,1 giây. Vận tốc tối đa của Bugatti Centodieci bị giới hạn ở ngưỡng 380 km/h trong khi con số tương ứng của Chiron là 420 km/h. Không chỉ mạnh hơn, Bugatti Centodieci còn nhẹ hơn khoảng 20 kg so với Chiron. Nhờ đó, mẫu siêu xe giới hạn số lượng này có tỷ số công suất/trọng lượng là 1,13 kg/mã lực. Để đạt được điều này, hãng Bugatti đã trang bị nhiều chi tiết siêu nhẹ cho Centodieci như cần gạt nước mưa hay thanh cân bằng đều làm từ sợi carbon. So với Chiron, Bugatti Centodieci sở hữu thiết kế khá khác biệt như lưới tản nhiệt nhỏ hơn, cụm đèn pha LED thanh mảnh, hốc gió mới, bộ chẻ khí trước bằng sợi carbon và bộ vành hợp kim 7 chấu cỡ lớn. Thêm vào đó là cửa mới và thanh ba-bô-lê dành riêng cho siêu xe này. Đằng sau, Bugatti Centodieci được trang bị cánh gió đuôi cố định màu đen cỡ lớn, cụm đèn hậu LED đã thay đổi thiết kế so với Chiron, bộ khuếch tán gió và 4 ống xả hình tròn nằm dọc Trên thế giới, chỉ có đúng 10 chiếc siêu xe Bugatti Centodieci và bán ra thị trường với giá lên đến 8,9 triệu USD (khoảng 206 tỷ đồng). Video: Bugatti Centodieci bằng gỗ, được ông Bố tại Bắc Ninh tự chế.

