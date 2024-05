Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition đặc biệt cho đại gia "nhí"

6 chiếc xe này chính là phiên bản nhằm kỷ niệm 100 năm ngày ra mắt huyền thoại Bugatti Type 35 tại Grand Prix de Lyon năm 1924. Tất cả đều được mang trên mình thiết kế độc đáo với màu sơn lấy cảm hứng trực tiếp từ sáu chiếc siêu xe Bugatti Type 35 đã để lại di sản cho cả thế giới ôtô và lĩnh vực đua xe 100 năm trước. Được các nghệ nhân của The Little Car Company chế tạo thủ công tại trụ sở chính của họ ở Oxfordshire, Vương quốc Anh, những mẫu siêu xe Bugatti Type 35 thu nhỏ này có thân bằng nhôm, táp lô đính một tấm bảng biểu thị số hiệu bằng đồng trong buồng lái và màu sơn Bleu de Lyon gợi nhớ đến sáu chiếc xe đua Type 35 nguyên bản. 6 chiếc xe này thuộc phiên bản Pur Sang Bugatti Baby II cao cấp nhất, các mẫu Baby II Type 35 Centenary Edition được đánh số độc nhất vô nhị để khớp với từng chiếc xe nguyên bản. Ngoài ra, các phiên bản Baby II Type 35 Centenary Edition còn được trang trí bằng số đua vẽ tay trên bộ tản nhiệt, mui xe và đuôi xe với màu trắng Blanc. Phần thân xe cũng được chế tác phức tạp với các chi tiết độc đáo như bổ sung dây khóa và các cửa chớp tùy chỉnh để phù hợp với từng chiếc Type 35 nguyên bản. Màn ra mắt của Type 35 huyền thoại tại Grand Prix de Lyon năm 1924 từng được cầm lái bởi kỹ năng điêu luyện của các tay đua Leonico Garnier (#21), Jean Chassagne (#7), Pierre de Vizcaya (#18), Meo Costantini (#22) và Ernest Friderich (#13). Chiếc Type 35 thứ 6 được Ettore Bugatti giữ lại để dự trữ. Type 35 từng đạt được hơn 2.500 chiến thắng và lên bục vinh quang trong khoảng thời gian 10 năm, trở thành chiếc xe đua thành công nhất mọi thời đại. Để tỏ lòng kính trọng đối với thiết kế ban đầu của người sáng lập Ettore Bugatti, Bugatti Baby II có tỷ lệ 75% so với mẫu xe thực tế và được điện khí hóa. Bugatti Baby II đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng thiết kế thời hiện đại, đồng thời tri ân nguyên mẫu xe đồ chơi được Ettore thiết kế vào năm 1926 mang tên Bugatti Baby. Để đảm bảo mức độ chân thực nhất cho xe, The Little Car Company đã phát triển Baby II Type 35 Centenary Edition bằng cách sử dụng bản quét 3D của chiếc xe Bugatti Grand Prix nguyên bản năm 1924. Được trang bị động cơ điện hiệu suất cao tiên tiến, Baby II Type 35 Centenary Edition gói gọn nét hiện đại trong hình hài một chiếc Bugatti cổ điển khó quên. Wiebke Stahl, Giám đốc điều hành của Bugatti International cho biết: “Mỗi chiếc Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition được chế tác nhằm tri ân đối với những chiếc xe đua Bugatti Type 35 mang tính biểu tượng đã định hình nên lịch sử ô tô và lĩnh vực đua xe. Với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, những mẫu xe kỷ niệm này được tùy chỉnh riêng, phản ánh bản chất cốt lõi của phả hệ đua xe lịch sử của thương hiệu đồng thời thể hiện trình độ tay nghề thủ công ấn tượng. Chúng là những kiệt tác tuyệt đẹp có một không hai thể hiện tinh thần của Type 35.” Ben Hedley, Giám đốc điều hành của The Little Car Company, cho biết thêm: “Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục hợp tác lâu dài với Bugatti để kỷ niệm 100 năm ngày ra mắt của huyền thoại Type 35 với Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition. Những phiên bản giới hạn này tôn vinh những chiếc xe huyền thoại đã đua tại Grand Prix de Lyon năm 1924, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử ô tô.”Giá xe Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition chưa được tiết lộ, nhưng đã được bán cho các nhà sưu tập tư nhân trên toàn cầu. Vì vậy, nếu người dùng còn có nhu cầu thì cần phải thực hiện đặt hàng riêng với thương hiệu The Little Company với mức giá “không hề rẻ”. Video: Giới thiệu Bugatti Baby II Type 35.

6 chiếc xe này chính là phiên bản nhằm kỷ niệm 100 năm ngày ra mắt huyền thoại Bugatti Type 35 tại Grand Prix de Lyon năm 1924. Tất cả đều được mang trên mình thiết kế độc đáo với màu sơn lấy cảm hứng trực tiếp từ sáu chiếc siêu xe Bugatti Type 35 đã để lại di sản cho cả thế giới ôtô và lĩnh vực đua xe 100 năm trước. Được các nghệ nhân của The Little Car Company chế tạo thủ công tại trụ sở chính của họ ở Oxfordshire, Vương quốc Anh, những mẫu siêu xe Bugatti Type 35 thu nhỏ này có thân bằng nhôm, táp lô đính một tấm bảng biểu thị số hiệu bằng đồng trong buồng lái và màu sơn Bleu de Lyon gợi nhớ đến sáu chiếc xe đua Type 35 nguyên bản. 6 chiếc xe này thuộc phiên bản Pur Sang Bugatti Baby II cao cấp nhất, các mẫu Baby II Type 35 Centenary Edition được đánh số độc nhất vô nhị để khớp với từng chiếc xe nguyên bản. Ngoài ra, các phiên bản Baby II Type 35 Centenary Edition còn được trang trí bằng số đua vẽ tay trên bộ tản nhiệt, mui xe và đuôi xe với màu trắng Blanc. Phần thân xe cũng được chế tác phức tạp với các chi tiết độc đáo như bổ sung dây khóa và các cửa chớp tùy chỉnh để phù hợp với từng chiếc Type 35 nguyên bản. Màn ra mắt của Type 35 huyền thoại tại Grand Prix de Lyon năm 1924 từng được cầm lái bởi kỹ năng điêu luyện của các tay đua Leonico Garnier (#21), Jean Chassagne (#7), Pierre de Vizcaya (#18), Meo Costantini (#22) và Ernest Friderich (#13). Chiếc Type 35 thứ 6 được Ettore Bugatti giữ lại để dự trữ. Type 35 từng đạt được hơn 2.500 chiến thắng và lên bục vinh quang trong khoảng thời gian 10 năm, trở thành chiếc xe đua thành công nhất mọi thời đại. Để tỏ lòng kính trọng đối với thiết kế ban đầu của người sáng lập Ettore Bugatti, Bugatti Baby II có tỷ lệ 75% so với mẫu xe thực tế và được điện khí hóa. Bugatti Baby II đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng thiết kế thời hiện đại, đồng thời tri ân nguyên mẫu xe đồ chơi được Ettore thiết kế vào năm 1926 mang tên Bugatti Baby. Để đảm bảo mức độ chân thực nhất cho xe, The Little Car Company đã phát triển Baby II Type 35 Centenary Edition bằng cách sử dụng bản quét 3D của chiếc xe Bugatti Grand Prix nguyên bản năm 1924. Được trang bị động cơ điện hiệu suất cao tiên tiến, Baby II Type 35 Centenary Edition gói gọn nét hiện đại trong hình hài một chiếc Bugatti cổ điển khó quên. Wiebke Stahl, Giám đốc điều hành của Bugatti International cho biết: “Mỗi chiếc Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition được chế tác nhằm tri ân đối với những chiếc xe đua Bugatti Type 35 mang tính biểu tượng đã định hình nên lịch sử ô tô và lĩnh vực đua xe. Với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, những mẫu xe kỷ niệm này được tùy chỉnh riêng, phản ánh bản chất cốt lõi của phả hệ đua xe lịch sử của thương hiệu đồng thời thể hiện trình độ tay nghề thủ công ấn tượng. Chúng là những kiệt tác tuyệt đẹp có một không hai thể hiện tinh thần của Type 35.” Ben Hedley, Giám đốc điều hành của The Little Car Company, cho biết thêm: “Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục hợp tác lâu dài với Bugatti để kỷ niệm 100 năm ngày ra mắt của huyền thoại Type 35 với Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition. Những phiên bản giới hạn này tôn vinh những chiếc xe huyền thoại đã đua tại Grand Prix de Lyon năm 1924, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử ô tô.” Giá xe Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition chưa được tiết lộ, nhưng đã được bán cho các nhà sưu tập tư nhân trên toàn cầu. Vì vậy, nếu người dùng còn có nhu cầu thì cần phải thực hiện đặt hàng riêng với thương hiệu The Little Company với mức giá “không hề rẻ”. Video: Giới thiệu Bugatti Baby II Type 35.