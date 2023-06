Brabus 900 Rocket Edition "khủng long" hơn 40 tỷ sắp về Việt Nam?

Sau hàng trăm sản phẩm độ Brabus đang lăn bánh tại Việt Nam từ hàng "loại 3" đến hàng "xịn" nhập từ nước ngoài, cuối cùng, Brabus cũng đã xuất hiện chính thức ở nước ta vào năm ngoái, thông qua triển lãm Vietnam Motor Show 2022. Sắp tới đây, 1 số thông tin cho biết, khủng long Brabus 900 Rocket Edition sẽ về Việt Nam. Trong cách đặt tên này có thể thấy hãng độ Đức muốn ám chỉ chiếc xe của mạnh nhanh và mạnh như quả tên lửa (Rocket), còn số 900 rõ ràng ám chỉ công suất tối đa và Edition có thể được hiểu là bản giới hạn, không dành cho nhiều người. Đánh giá nhanh mẫu xe SUV Brabus 900 Rocket Edition sắp về Việt Nam trong năm nay dễ dàng thấy đây là siêu phẩm độ từ Mercedes-AMG G63 không dành cho số đông không chỉ bởi số lượng giới hạn 25 xe mà còn ở mức giá bán đắt gấp 3,5 lần xe tiêu chuẩn. Thậm chí, Brabus 900 Rocket Edition có giá ở nước ngoài bằng với giá xe Mercedes-AMG G63 đã đóng các loại thuế ở Việt Nam đang được các công ty nhập khẩu tư nhân rao bán. Nếu ai đó có ý định đặt mua xe, cái giá phải trả để sở hữu Brabus 900 Rocket Edition tại Việt Nam, đăng ký biển trắng có thể trên 40 tỷ đồng nếu đi đúng đường. Tất nhiên là còn nhiều đường giúp giá xe giảm như ra biển CV, NG hay cố tình đăng ký là xe Mercedes-AMG G63 để hạ giá xe xuống và từ đó, giúp chủ nhân có thể tiết kiệm hầu bao vài chục tỷ đồng. Ở diện mạo thiết kế, dù dựa trên xe Mercedes-AMG G63 nhưng mẫu xe 900 Rocket Edition đã được Brabus định nghĩa lại đỉnh cao của danh mục SUV tốc độ với khái niệm khí động học thân rộng mới được phát triển giúp xe bè hơn khoảng 10 cm so với bản tiêu chuẩn. Ngoại hình hầm hố với hàng loạt các đồ chơi mới được bổ sung như nắp capô có 2 khe thoát khí cỡ lớn, các hốc gió trước đầu xe được mở rộng và thêm dải LED, vòm bánh xe mở rộng và gia cố bằng carbon, ống xả thể thao được Brabus thiết kế riêng cho sức mạnh 887 con ngựa của xe, phía sau có cánh gió mui khổng lồ và quan trọng nhất là bánh xe kích thước khủng 24 inch, thiết kế cá tính. Có thể nói, bộ body kit Brabus 900 Rocket Edition khi lắp lên Mercedes-AMG G63 đã giúp chiếc SUV hạng sang lột xác hoàn toàn, cũng là bản độ mạnh nhất. Tiến vào bên trong khoang lái, bản độ Brabus 900 Rocket Edition cũng được thêm vào đó da cao cấp, carbon và các phụ kiện giúp chủ xe có thể tự tin là mình đang sở hữu 1 trong 25 xe Brabus 900 Rocket Edition trên toàn thế giới chủ không phải hàng chục nghìn xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 phổ thông. Khách hàng khi chọn mua xe Brabus 900 Rocket Edition có thể lựa chọn 1 trong 2 màu ngoại thất là xám Stealth hoặc đen Signature nhưng nếu thích màu hồng hay xanh nước biển, đừng lo, hãng Brabus sẽ không phụ lòng bạn. Hàng ghế sau của Brabus 900 Rocket Edition cũng được bổ sung thêm 1 cặp bàn làm việc như các mẫu xe sang đến siêu sang. Ngoài ra, khách cũng có thể yêu cầu hãng độ Đức bổ sung cho khoang lái Brabus 900 Rocket Edition carbon màu đỏ. Điều làm nên sự hấp dẫn của Brabus 900 Rocket Edition không chỉ có việc xe được độ từ trong ra ngoài mà còn có nâng cấp động cơ lên công suất cực khủng, cụ thể ở đây là 900 ps, đúng với tên gọi của xe. 900 Rocket Edition vẫn dựa trên khối động cơ V8 của Mercedes-AMG G63 nhưng đã được Brabus trang bị loại dung tích xi-lanh lên đến 4.5 lít, ngoài ra là bộ tăng áp, tinh chỉnh lại hệ thống phun nhiên liệu, đánh lửa, cũng như đường ống dẫn xuống cỡ 3 inch và cuối cùng là tăng mức điều khiển áp suất của ECU. Những thay đổi ấn tượng này đã giúp xe quái vật Brabus 900 Rocket Edition sản sinh ra công suất tối đa lên đến 887 mã lực, và mô-men xoắn cực đại lên mức 1.250 Nm, các thông số này đều tăng 310 mã lực và 400 Nm so với bản tiêu chuẩn. Với nội công thâm hậu này đã giúp Brabus 900 Rocket Edition chỉ mất thời gian 3,7 giây để đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, nhanh hơn 0,2 giây so với bản tiêu chuẩn và xe đạt vận tốc tối đa 280 km/h, tăng thêm 60 km/h. Để phù hợp cho trái tim đã được thông nòng, Brabus đã đặc biệt trang bị thêm cho xe tấm ốp nhiệt carbon màu đỏ. Video: Chi tiết Brabus 900 Rocket Edition 2023 bản giới hạn.

