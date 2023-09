Bộ 3 ôtô tiết kiệm nhiên liệu đáng mua tầm giá chỉ 200 triệu đồng

Thị trường ôtô Việt đang đối mặt với những áp lực "kép", sức mua giảm mạnh vì suy thoái kinh tế do tâm lý e ngại tháng Ngâu và tác động của khủng hoảng kinh tế. Hãng xe và đại lý liên tục giảm giá sâu để kích cầu, tạo ra đà giảm cho các mẫu ôtô trên cả bình diện mới và cũ. Nếu giới hạn tài chính chỉ 200 triệu mua ôtô, không cố được hơn, bạn hoàn toàn có thể tìm mua một số mẫu xe bền dáng, tiết kiệm nhiên liệu sau đây. Mazda3 sản xuất 2009 đến 2010 là mẫu sedan hạng C rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Giai đoạn 2005, Mazda3 tạm ngừng sản xuất cho đến năm 2014 Trường Hải sản xuất trở lại. Do đó, những chiếc Mazda 2009 - 2010 đều là xe nhập và được đánh giá cao trên thị trường xe cũ. Dù đã có hơn chục năm vận hành nhưng Mazda3 2009 - 2010 vẫn giữ được vẻ ngoài cuốn hút, ít có dấu hiệu xuống cấp. Không gian nội thất rộng rãi và độ hoàn thiện cao là những ưu điểm nổi bật của dòng xe này. Xe trang bị đầy đủ hệ thống điều hòa, hệ thống giải trí, 6 đĩa CD và đầu cắm AUX, vô lăng thể thao bọc da 3 chấu. Xe vận hành bền bỉ, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống treo trên xe cứng cáp, ổn định cùng với loạt tính năng an toàn vượt trội so với đối thủ cùng thời. Mức giá xe Mazda3 2009 đến 2010 cũ hiện được các showroom ôtô cũ chào bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng. Với số tiền hạn hẹp 200 triệu đồng, bạn có thể tiếp cận được chiếc Toyota Innova đời 2010 nhưng phải bỏ nhiều công săn tìm. Đây là mẫu xe đa dụng rất được lòng các gia đình đông người hoặc dân kinh doanh dịch vụ. Toyota Innova 2010 phù hợp với những ai không ưa màu mè, đề cao các giá trị thực dụng vốn là ưu điểm nổi bật của các dòng xe Toyota. Xe sử dụng lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp với đèn pha, đèn sương mù tạo nên "khuôn mặt" ưa nhìn cho chiếc xe. Lợi thế của Innova là không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi với 7 ghế ngồi. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, mang lại cảm giác êm ái, thoải mái cho cả người lái và hành khách. Các trang bị nổi bật trên xe gồm: Điều hòa cơ, đầu đĩa CD và kết nối AM/FM, màn hình LCD. Ngoài ra, Innova còn được đánh giá cao về khả năng vận hành ổn định, an toàn. Mitsubishi Zinger đời 2009 từng là hàng hot tại Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21. Là đối thủ của Toyota Innova nhưng vòng đời của Zinger chỉ kéo dài từ năm 2008 đến 2011. Dù đã ngừng bán nhưng Mitsubishi Zinger vẫn được xem là mẫu xe gia đình đáng cân nhắc trên thị trường xe cũ với độ giữ giá hơn hẳn Innova cùng đời. Về thiết kế, ngoại hình của xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha tạo hình góc cạnh. Các chi tiết bên ngoài đều nhằm mục đích tôn lên sự mạnh mẽ, cá tính của chiếc xe. Nội thất được thiết kế để tạo ra sự thoải mái, tiện nghi cho người sử dụng. Ghế ngồi bọc da, rộng rãi, êm ái. Hệ thống giải trí của xe là đầu đĩa CD và kết nối AM/FM. Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng 2.4L, cho công suất cực đại 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 219 Nm. Động cơ trên kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Sau nhiều năm sử dụng, người dùng đánh giá cao về độ tin cậy, khả năng vận hành, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như tiện ích vượt trội của của Mitsubishi Zinger. Video: Top 5 mẫu sedan hạng B cũ đáng mua tầm giá 200 triệu.

