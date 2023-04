BMW XM hạng sang thêm phiên bản giá rẻ, gây thất vọng về động cơ

Trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng BMW đã chính thức tung ra phiên bản tiêu chuẩn mới của dòng SUV hạng sang cỡ lớn XM mang tên 50e. So với các phiên bản cao cấp hơn, BMW XM 50e 2023 mới thay đổi lớn nhất ở động cơ. Theo đó, mẫu SUV BMW XM hạng sang này được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) nhưng không bao gồm máy xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.4L mạnh mẽ như các phiên bản cao cấp hơn. Thay vào đó, BMW XM 50e chỉ dùng động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 3.0L, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 197 mã lực, tạo ra công suất tổng cộng 469 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. So với bản cao cấp, BMW XM 50e yếu hơn 175 mã lực. Thông số trên của BMW XM 50e không thực sự thấp nhưng vẫn khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Nguyên nhân là bởi người ta tưởng rằng XM bản tiêu chuẩn sẽ dùng hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L tương tự BMW M760e mới. Ở BMW M760e 2023, hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Với công suất thấp hơn dự đoán, BMW XM 50e chỉ có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,1 giây, chậm hơn đáng kể so với con số 4,1 giây của các bản cao cấp. Riêng BMW XM Label Red còn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,7 giây. Với con số trên, BMW XM 50e thậm chí còn tăng tốc chậm hơn 0,2 giây so với 2 phiên bản M40d và X3 M40i của dòng xe X3 trong khi công suất lớn hơn. BMW X3 M40d sở hữu công suất tối đa 335 mã lực trong khi con số tương ứng của X3 M40i là 355 mã lực. Cả hai phiên bản của dòng SUV hạng sang BMW X3 đều có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây. Điều này cũng không có gì khó hiểu vì BMW XM 50e có kích thước lớn hơn và nặng hơn X3 do dùng hệ truyền động PHEV. Hiện giá xe BMW XM 50e tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ rẻ hơn mức 2,3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,86 tỷ đồng) của bản cao cấp. Được biết, các đại lý BMW tại Mỹ đang chạy chương trình ưu đãi lớn dành cho dòng XM. Điều này chứng tỏ mẫu SUV hạng sang của BMW không thực sự thành công về mặt doanh số. Video: BMW XM là mẫu SUV thể thao thú vị nhất năm 2023.

Trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng BMW đã chính thức tung ra phiên bản tiêu chuẩn mới của dòng SUV hạng sang cỡ lớn XM mang tên 50e. So với các phiên bản cao cấp hơn, BMW XM 50e 2023 mới thay đổi lớn nhất ở động cơ. Theo đó, mẫu SUV BMW XM hạng sang này được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) nhưng không bao gồm máy xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.4L mạnh mẽ như các phiên bản cao cấp hơn. Thay vào đó, BMW XM 50e chỉ dùng động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 3.0L, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 197 mã lực, tạo ra công suất tổng cộng 469 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. So với bản cao cấp, BMW XM 50e yếu hơn 175 mã lực. Thông số trên của BMW XM 50e không thực sự thấp nhưng vẫn khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Nguyên nhân là bởi người ta tưởng rằng XM bản tiêu chuẩn sẽ dùng hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L tương tự BMW M760e mới. Ở BMW M760e 2023, hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Với công suất thấp hơn dự đoán, BMW XM 50e chỉ có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,1 giây, chậm hơn đáng kể so với con số 4,1 giây của các bản cao cấp. Riêng BMW XM Label Red còn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,7 giây. Với con số trên, BMW XM 50e thậm chí còn tăng tốc chậm hơn 0,2 giây so với 2 phiên bản M40d và X3 M40i của dòng xe X3 trong khi công suất lớn hơn. BMW X3 M40d sở hữu công suất tối đa 335 mã lực trong khi con số tương ứng của X3 M40i là 355 mã lực. Cả hai phiên bản của dòng SUV hạng sang BMW X3 đều có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây. Điều này cũng không có gì khó hiểu vì BMW XM 50e có kích thước lớn hơn và nặng hơn X3 do dùng hệ truyền động PHEV. Hiện giá xe BMW XM 50e tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ rẻ hơn mức 2,3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,86 tỷ đồng) của bản cao cấp. Được biết, các đại lý BMW tại Mỹ đang chạy chương trình ưu đãi lớn dành cho dòng XM. Điều này chứng tỏ mẫu SUV hạng sang của BMW không thực sự thành công về mặt doanh số. Video: BMW XM là mẫu SUV thể thao thú vị nhất năm 2023.