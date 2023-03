BMW XM đầu tiên hơn 10 tỷ đồng, "chào hàng" tại Đông Nam Á

BMW M thực thụ đầu tiên được trang bị mô-tơ điện trong hệ thống truyền động. Đến nay, BMW XM 2023 mới tiếp tục được đưa đến triển lãm Bangkok Motor Show 2023 để đông đảo công chúng chiêm ngưỡng. Trước đây, từng có một số mẫu xe điện hiệu năng cao được BMW giới thiệu như i4 M50, iX M60, i7 M70 hoặc hybrid xăng-điện như M760e, tuy nhiên chúng vẫn chỉ dừng lại ở cấp độ M Performance, tức là vẫn chưa thể đạt tới đẳng cấp M. Chiếc xe SUV BMW XM 2023 hoàn toàn mới này cũng là một sản phẩm hiếm hoi do bộ phận BMW M GmbH tự phát triển mà không dựa trên bất cứ nền tảng BMW thông thường sẵn có nào khác. Lần cuối cùng một sản phẩm "thuần chất" BMW M như vậy ra đời là từ cách đây 44 năm với chiếc BMW M1 1978. Điều này càng nhấn mạnh sự đặc biệt của mẫu BMW XM khi nó chính thức xuất hiện đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm phân nhánh BMW M được thành lập. Thiết kế của BMW XM gây tranh cãi ngay từ khi mẫu xe này tồn tại ở dạng concept và các đường nét táo bạo gần như được duy trì nguyên vẹn đến bản hoàn thiện. Xe rất to lớn, với chiều dài trục cơ sở đạt 3,1 mét tương đương chiếc SUV 7 chỗ BMW X7 M60i nhưng bên trong khoang nội thất chỉ có 2 hàng ghế và cách bố trí ghế ngồi chỉ được tối ưu cho 4 người. BMW XM sở hữu hệ thống truyền động hybrid sạc điện PHEV rất mạnh mẽ với tổng công suất lên đến 653 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Góp phần tạo nên sức mạnh này gồm động cơ xăng V8 4.4L tăng áp kép có công suất 489 mã lực, được kết hợp với mô-tơ điện công suất 197 mã lực tích hợp bên trong hộp số 8 cấp, truyền lực kéo đến cả 4 bánh xe. Có 3 chế độ lái trên BMW XM. Chế độ mặc định là M Hybrid, cho phép xe toàn quyền sử dụng cả động cơ xăng và mô-tơ điện bất cứ lúc nào phù hợp, đồng thời có thể chọn giữa 3 kiểu vận hành Comfort, Sport và Sport Plus quen thuộc của BMW. Chế độ Electric luôn ưu tiên chỉ dùng mô-tơ điện với năng lượng lấy từ khối pin lithium-ion 25,7 kWh và chỉ kích hoạt động cơ xăng mỗi khi người lái đạp ga mạnh bất chợt hoặc khi pin đã cạn sạch. Cuối cùng là eControl, chỉ vận hành bằng động cơ xăng và tuyệt đối không sử dụng đến pin. Ở trạng thái tiêu chuẩn, BMW XM có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong vòng 4,3 giây, với mức vận tốc được giới hạn điện tử ở 250 km/h. Nếu trang bị gói nâng cấp M Driver’s Package, giới hạn vận tốc được nâng lên 270 km/h. Bộ pin 25,7 kWh cho phép xe di chuyển được quãng đường tối đa 88 km chỉ bằng năng lượng điện, đồng thời vận tốc bị giới hạn ở 140 km/h. Có thể sạc đầy pin trong vòng 3,3 giờ với bộ sạc 7,4 kW bán kèm. Những thông số kể trên khá ấn tượng khi biết rằng toàn bộ chiếc xe hầm hố này nặng 2.750 kg, với khối lượng được phân bổ hài hòa theo tỷ lệ 50/50 nhằm đảm bảo phong cách vận hành năng động đúng chất BMW M. Người lái có thể chọn chế độ dẫn động 4WD Sport với lực kéo ưu tiên cầu sau nhiều hơn thông thường, hoặc 4WD Sand ưu tiên độ bám đường khi gặp địa hình trơn trượt. Bên trong khoang cabin là phần nội thất có thiết kế hiện đại và đơn giản. ột màn hình cảm ứng trải dài từ sau vô-lăng ra đến giữa táp-lô, trong đó phần hiển thị thông tin dành cho tài xế có kích thước 12,3 inch còn phần điều khiển trung tâm là 14,9 inch, chạy hệ điều hành iDrive 8 với đầy đủ các kết nối thông dụng và các tính năng giải trí phổ biến hiện nay. Bộ ghế thể thao BMW M uốn theo thân hình người ngồi. Xe vẫn trang bị cần số truyền thống. Được định vị là mẫu xe cao cấp nhất trong dòng sản phẩm SUV của BMW nên chiếc XM sở hữu đầy đủ mọi công nghệ tân tiến nhất hiện nay mà hãng xe xứ Bavaria có thể đem lại cho thị trường. Tại Thái Lan, xe được phân phối 1 phiên bản duy nhất là 50e xDrive, mức giá xe BMW XM 2023 được bán ra lên đến 14,899 triệu baht (khoảng 10,1 tỷ đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BMW XM 2023 hoàn toàn mới.

