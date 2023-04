BMW XM Label Red 2023 - SUV hạng sang "hàng thửa" từ 4,3 tỷ đồng

Dù thích hay không thì cũng chẳng thể phủ nhận việc XM là sản phẩm đóng vai trò quan trọng đối với thương hiệu xe hiệu suất cao M của hãng BMW. Sau huyền thoại M1, đây là mẫu xe BMW XM hàng thửa được phát triển độc lập thay vì dựa trên một sản phẩm có sẵn của hãng. Mẫu xe này sở hữu hệ dẫn động plug-in hybrid mạnh mẽ, tỷ lệ phân bổ trọng lượng gần như hoàn hảo, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và quãng đường di chuyển 48 km chỉ bằng mô-tơ điện. Tuy nhiên, so với phần lớn các mẫu xe M khác của thương hiệu Đức, BMW XM tăng tốc chậm hơn. Đó là lý do vì sao hãng BMW vén màn phiên bản mới của XM mang tên Label Red. Label Red được định vị như phiên bản cao cấp nhất của dòng BMW XM vào thời điểm hiện tại. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe BMW M thương mại mạnh nhất từ trước đến nay. Cụ thể, BMW XM Label Red 2023 mới được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.4L tương tự bản thường Tuy nhiên, động cơ này sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 723 Nm. So với bản thường, sức mạnh của động cơ đã tăng 94 mã lực và 97 Nm. Động cơ trên kết hợp với 1 mô-tơ điện mạnh 194 mã lực và 450 Nm. Nhờ đó, BMW XM Label Red 2023 sở hữu công suất tổng cộng 738 mã lực và mô-men xoắn cực đại 997 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian 3,7 giây, giảm 0,4 giây so với bản thường, và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Nếu xe có thêm gói công nghệ M Driver’s Package, vận tốc tối đa sẽ tăng lên 280 km/h. Không chỉ mạnh hơn, BMW XM Label Red 2023 còn có những chi tiết ngoại thất khác biệt so với bản thường. Để phù hợp với cái tên Label Red, xe sở hữu những điểm nhấn màu đỏ Toronto Red như viền lưới tản nhiệt, viền bao quanh cửa sổ, vành la-zăng và viền bộ khuếch tán gió phía sau. Thêm vào đó là logo XM với viền đỏ ở lưới tản nhiệt, trên chắn bùn trước và cửa cốp. Khi mua BMW XM Label Red 2023, khách hàng có thể chọn 1 trong 50 màu sơn ngoại thất, tất cả đều do bộ phận Individual của hãng xe Đức tạo ra. Tương tự ngoại thất, nội thất của BMW XM Label Red 2023 đi kèm những điểm nhấn màu đỏ như viền chỉ trên ghế, mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và tapi cửa. 2 lẫy sau vô lăng, nút bấm khởi động máy và cửa gió điều hòa của xe cũng được sơn màu đỏ. Những trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý của xe gồm có hệ thống treo thích ứng Adaptive M Suspension Professional, khóa vi sai M Sport Differential, vành hợp kim 22 inch siêu nhẹ, nội thất bọc da Merino, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins, cửa hít và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bàn giao cho khách hàng Mỹ vào tháng 8 năm nay, giá xe BMW XM Label Red 2023 sẽ là 185.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), đắt hơn 25.000 USD so với bản thường. Trong khi đó, ở thị trường Úc, mẫu SUV hạng sang này có giá lên đến 349.900 AUD (khoảng 233.582 USD - hơn 6,6 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Giá bán này tương đương với một ngôi nhà ở Úc. Theo kế hoạch, hãng BMW chỉ sản xuất đúng 500 chiếc XM Label Red cho thị trường toàn cầu. Trong đó, sẽ có 30 chiếc dành cho thị trường Úc. Ngoài Label Red, hãng BMW còn âm thầm ra mắt phiên bản tiêu chuẩn mới của dòng xe XM mang tên 50e. Hiện hãng BMW chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến XM 50e mới. Chỉ biết rằng, BMW XM 50e 2024 sẽ được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng, mô-tơ điện và pin lithium-ion. Hãng BMW cho biết mẫu SUV hạng sang này có thể chạy được từ 76 - 84 km chỉ bằng mô-tơ điện. Theo dự đoán, BMW XM 50e 2024 sẽ không dùng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.4L như các phiên bản cao cấp hơn. Thay vào đó, bản tiêu chuẩn của dòng SUV hạng sang này có thể sẽ dùng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L tương tự BMW M760e mới. Ở BMW M760e 2023, động cơ xăng này tạo ra công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm. Bên cạnh đó là mô-tơ điện mạnh 197 mã lực nằm kẹp giữa động cơ xăng và hộp số tự động. Tổng cộng, BMW M760e 2023 sở hữu công suất 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm Nhờ đó, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian 4,3 giây và chạy 80 - 84 km chỉ bằng mô-tơ điện. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm ra mắt của BMW XM 50e 2024, nhưng phiên bản này sẽ không được bán ở thị trường Bắc Mỹ. Video: Giới thiệu BMW XM Label Red 2023 bản đặc biệt.

