BMW XM 2023 hơn 10 tỷ đồng tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

BMW XM 2023 mới là dòng SUV hạng sang cỡ lớn đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 9 năm ngoái. Sau nửa năm, mẫu xe này đã chính thức ra mắt thị trường Thái Lan với 1 phiên bản duy nhất là 50e xDrive và giá bán lên đến 14,899 triệu Baht (khoảng 10,1 tỷ đồng). Như vậy, giá xe BMW XM 2023 cao hơn BMW X7 (6,099 - 7,299 tỷ đồng) và Lexus LX 600 (8,1 - 9,21 tỷ đồng) đang bán tại Việt Nam. XM vốn là sản phẩm do thương hiệu xe hiệu suất cao M của hãng BMW phát triển và sản xuất. Đây cũng là mẫu xe dùng mô-tơ điện đầu tiên của thương hiệu M. Ngoài ra, XM còn là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu M không được phát triển dựa trên bất kỳ mẫu xe BMW có sẵn nào kể từ sau thập niên '70. Điểm nhấn của BMW XM 50e xDrive 2023 ở thị trường Thái Lan nằm ở hệ truyền động. Theo đó, xe được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.4L, sản sinh công suất tối đa 483 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nằm bên trong hộp số là mô-tơ điện mạnh 194 mã lực và 280 Nm. Tổng cộng, mẫu SUV hạng sang này sở hữu công suất 644 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh kể trên cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,1 giây, chậm hơn cả X6M và M240i xDrive. Nguyên nhân là do mẫu SUV hạng sang này có chiều dài cơ sở 3,1 m và trọng lượng lên đến 2,75 tấn. Là xe plug-in hybrid nên BMW XM 50e xDrive 2023 có cả cụm pin lithium-ion với dung lượng 29,5 kWh. Cụm pin cho phép xe chạy được 98 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Ở chế độ chỉ dùng mô-tơ điện, xe có thể đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Vận tốc tối đa của BMW XM 50e xDrive 2023 bị giới hạn ở mức 250 km/h. Để xứng đáng với giá cao ngất ngưởng, BMW XM 50e xDrive 2023 đương nhiên được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống chống lật chủ động với thanh cân bằng điều khiển điện tử tiêu chuẩn và hệ thống đánh lái cầu sau. Đây cũng là mẫu xe BMW M đầu tiên được trang bị hệ thống đánh lái này. Ngoài thông số vận hành khá ấn tượng, BMW XM 50e xDrive 2023 còn sở hữu ngoại hình lạ mắt, thậm chí gây tranh cãi. Cụ thể, mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt hình quả thận đôi cỡ lớn với viền tích hợp đèn mang tên Iconic Glow. Bên cạnh đó là hệ thống đèn 2 tầng tương tự BMW 7-Series thế hệ mới và X7 nâng cấp với đèn pha LED thích ứng nằm bên dưới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm cỡ lớn và khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước. Bên sườn, mẫu SUV hạng sang này sở hữu vành hợp kim đa chấu M với đường kính lên đến 23 inch tiêu chuẩn. Trong khi đó, ở phía đuôi xe xuất hiện đèn hậu LED thanh mảnh, 2 dải đèn nằm dọc ở góc cản sau, 4 đầu ống xả và bộ khuếch tán gió. Chưa hết, BMW XM 50e xDrive 2023 tại Thái Lan còn có những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như lưới tản nhiệt, cản trước, nẹp hốc bánh, nẹp sườn, ốp gương chiếu hậu, cản sau và viền đèn hậu. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu vàng đồng như viền bao quanh lưới tản nhiệt, nẹp chạy dọc từ chắn bùn trước đến cột D, viền cửa sổ và viền bộ khuếch tán gió. Bên trong BMW XM 50e xDrive 2023 tại Thái Lan là không gian nội thất vừa sang trọng vừa thể thao nhờ sự xuất hiện của chất liệu da, ốp kim loại và ốp sợi carbon. Trong đó, một phần của mặt táp-lô được bọc da BMW Individual cao cấp và bắt mắt. Tiếp đến là những phụ kiện thể thao mang thương hiệu M như vô lăng và dây đai an toàn. Riêng khu vực trần xe lại có những họa tiết hình học 3D ấn tượng... kết hợp với hơn 100 đèn LED để mang đến trải nghiệm khó quên cho người ngồi trong xe. Là một trong những mẫu xe sang trọng nhất của thương hiệu BMW hiện nay, XM 50e xDrive không khiến người dùng phải thất vọng khi được tích hợp những trang bị như hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, ghế trước sưởi ấm/thông hơi/massage tiêu chuẩn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch,... ... màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ngăn đựng cốc có thể chỉnh nhiệt độ cùng hệ thống âm thanh vòm chất lượng cao Bowers & Wilkins Diamond với công suất 1.475W. Trong khi đó, các trang bị an toàn của xe gồm có 6 túi khí, hệ thống giả âm thanh động cơ để cảnh báo cho người tham gia giao thông, hệ thống bảo vệ người đi bộ khi va chạm xảy ra, cảnh báo áp suất lốp, cân bằng điện tử, cảm biến va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình và hỗ trợ đỗ xe tự động. Khi mua BMW XM 50e xDrive 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như đen Carbon Black, xanh lá Cape York Green, đen Black Sapphire, xám Dravit Gray, xanh dương Marina Bay Blue, trắng Mineral White và đỏ Toronto Red. Nội thất có 4 màu là xanh Blue Deep Lagoon phối đen - nâu, trắng White Silverstone phối đen - nâu, đen trơn và cam Sakhir Orange phối đen. Video: Xem chi tiết SUV hạng sang BMW XM 2023 trên phố.

