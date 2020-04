BMW X6 2020 từ 4,6 tỷ sắp về Việt Nam mùa dịch COVID-19?

Giữa thời điểm toàn quốc đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc nhằm phòng chống đại dịch Covid-19, một tư vấn bán hàng chính hãng đã bất ngờ chia sẻ mẫu xe BMW X6 2020 thuộc thế hệ mới (G06) đã có mặt tại cảng và đang hoàn thiện các thủ tục thông quan. Nhiều khả năng, mảnh ghép cuối cùng của gia đình X-Series này sẽ được lên sàn cùng BMW X1 2020 (bản nâng cấp giữa vòng đời) và BMW X5 2020 mới (một số bản bổ sung) ngay trong tháng 4/2020 này. Về trang bị ngoại thất, BMW X6 tại Việt Nam sẽ sở hữu gói M Sport thể thao bao gồm cản trước và cản sau, bộ mâm hợp kim có kích thước lên tới 20 inch. Xe sẽ sở hữu hệ thống treo thích ứng và phanh M Sport hiệu năng cao. Bên cạnh đó, một điểm nhấn nằm ở phần ngoại thất của BMW X6 2020 mới chính là hệ thống đèn mang công nghệ Laser từng xuất hiện trên BMW X7. Hệ thống khung gầm mới với một số thay đổi về kích thước sẽ kéo dài thêm 26 mm, chiều rộng tăng 15 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm tới 42 mm, hứa hẹn một không gian nội thất rộng rãi hơn. Tiếp đến, nội thất của mẫu xe BMW X6 thế hệ mới cũng sở hữu một số chi tiết nâng cấp theo gói M Sport như vô-lăng 3 chấu có logo “M” giống trên mẫu BMW 330i M Sport. Bảng đồng hồ kỹ thuật số cũng như màn hình giải trí trung tâm đều có kích cỡ 12,3 inch. Theo tư vấn bán hàng, BMW X6 2020 sắp ra mắt sẽ có một số tiện nghi đáng chú ý bao gồm hệ điều hành giải trí BMW 7.0 mới nhất cho phép kết nối Apple CarPlay không dây đi kèm với đó là hệ thống âm thanh 16 loa Harman Kardon cao cấp, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiện thị kính lái dạng HUD. Khả năng cao, BMW X6 thế hệ mới sắp tới sẽ được phân phối tại Việt Nam phiên bản: sDrive40i và xDrive40i. Cả hai phiên bản “40i” này sử dụng động cơ 6cyl thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp cho công suất tối đa 335 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 447Nm. Làm so sánh, X6 “40i” mạnh hơn khoảng 33hp + 47 Nm so với thế hệ cũ. Sự khác biệt giữa hai phiên bản “sDrive” và “xDrive” nằm ở hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian (xDrive). Theo công bố của BMW, X6 sDrive40i có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây, trong khi bản xDrive40i có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây. Tất cả phiên bản X6 thế hệ mới đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống treo phía trước sử dụng tay đòn kép, trong khi phía sau là đa liên kết (5 điểm). Bên cạnh đó, BMW còn cung cấp gói tùy chọn off-road sử dụng hệ thống treo treo khí nén (two-axle air suspension) và khóa vi sai cầu sau điện tử M Sport, bên canh cung cấp 4 chế độ vận hành gồm: Snow, Sand, Gravel và Rocks. Tại thị trường Mỹ, giá xe BMW X6 2020 mới bán ra khởi điểm từ 64.000 USD (tương đương khoảng 1,48 tỷ đồng). Hiện tại, thế hệ cũ của BMW X6 tại Việt Nam đang được phân phối chính hãng duy nhất phiên bản xDrive 35i đi kèm với giá bán 3,969 tỷ đồng. Theo thông tin từ đại lý BMW X6 2020 có giá dự kiến vào khoảng 4,6 tỷ đồng, cao hơn một chút so với đối thủ trực tiếp là Mercedes-Benz AMG 43 Coupe (4,559 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi thế lần này lại giành cho BMW khi dòng SUV GLE Coupe được Mercedes-Benz Việt Nam phân phối vẫn đang thuộc thế hệ cũ, chưa có kế hoạch nâng cấp. Video: Chi tiết BMW X6 2020 sắp ra mắt tại Việt Nam.

