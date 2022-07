BMW X5 hơn 4 tỷ trúng "biển siêu sảnh rồng" 56789 ở Hải Dương

Trong giới chơi biển số đẹp tại Việt Nam, ngoài biển tứ quý và ngũ quý, biển sảnh được đánh giá ở top 3 biển cực đẹp, ai may mắn bấm được biển toàn sảnh tiến có lẽ giá trị chiếc xe sẽ tăng từ 2 đến 3 lần. Trong các dãy số của biển sảnh, giới chơi biển thường săn lùng xe nào có biển 6789 hoặc 56789, đây được xem là trùm cuối của biển sảnh. Và chiếc BMW X5 hơn 4 tỷ đồng tại Hải Dương này là một ví dụ. Chính vì điều này mà việc chủ nhân của một chiếc xe BMW X5 trúng biển sảnh rồng với dãy số 34A-567.89 tại Hải Dương này đã thu hút giới mê biển và nhiều người còn mạnh dạn hỏi mua nhưng chưa rõ con số cuối cùng mà chủ nhân chốt giao dịch ra sao. Nếu là người thích biển đẹp, họ có thể từ chối những con số ấn tượng từ người mua. Với đầu số 34, dễ dàng nhận thấy Hải Dương chính là tỉnh duy nhất có thể ghép biển sảnh 56789 cùng với đầu số biển thành 1 dãy số tiến, liền mạch không ngắt đoạn khá thú vị. Chính vì lẽ đó mà giới luận biển luôn trông ngóng siêu biển 34A-567.89 sẽ xuất hiện trên chiếc xe nào, đến nay, đáp án đã có, đó là 1 xe BMW X5 mới tại Hải Dương.Giá xe BMW X5 2022 hiện đang chính hãng tại Việt Nam từ 4,1 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 2 bản còn lại bao gồm BMW X5 xDrive40i xLine cùng BMW X5xDrive40i xLine Plus có giá lần lượt 4,12 tỷ đồng và 4,17 tỷ đồng. Ngoài việc sở hữu biển sảnh 56789, ngoại thất hay bên trong khoang lái của xe BMW X5 này không có khác biệt gì nhiều so bản nguyên bản, nội thất xe được trang bị các tiện nghi hiện đại như màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, núm xoay điều khiển iDrive Touch & hệ điều hành BMW 7.0, điều hòa tự động 4 vùng,... Ngoài ra, xe còn có chức năng điều khiển bằng giọng nói thông minh BMW Intelligent, hệ thống âm thanh BMW HiFi 10 loa, công suất 205 watt, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây hoặc hệ thống âm thanh Harman Kardon surround 16 loa, công suất 464 watt. Phiên bản xe BMW X5 xDrive40i xLine và X5 xDrive40i xLine Plus sử dụng động cơ I6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Kết hợp với khối động cơ là hệ dẫn động 2 cầu WD và hộp số tự động 8 cấp Steptronic. Tất nhiên là việc may mắn bấm được siêu biển "sảnh rồng" 34A-567.89 sẽ giúp giá trị chiếc xe BMW X5 tại tỉnh Hải Dương tăng cao khi sở hữu biển VIP này. Được biết, đã có nhiều người ngỏ ý muốn mua lại chiếc X5 này với giá cao nhưng không rõ chủ xe có ý định bán xe hay không. VIdeo: 0 điều cần biết về BMW X5 thế hệ mới.

