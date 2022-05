Cận cảnh BMW X5 Protection VR6 hạng sang, đạn bắn như "muỗi đốt"

Theo hãng xe sang Đức, việc tích hợp những vật liệu và trang bị an toàn cho chiếc BMW X5 Protection VR6 2022 mới đã được tính toán ngay trong quá trình phát triển mẫu X5 thế hệ mới nhất. Toàn bộ quá trình phát triển mẫu SUV chống đạn hạng sang này được thực hiện theo những tiêu chuẩn khắc khe của tập đoàn BMW. Được phát triển từ mẫu xe SUV BMW X5 mới (G05) bản M50i, X5 Protection VR6 được gia cố để tăng khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng súng trường, như súng AK-47. Ngoài ra, lớp giáp bảo vệ có thể giúp chiếc SUV đứng vững trước các vụ nổ có sức công phá tương đương 15 kg thuốc nổ TNT ở khoảng cách 4m. Đề làm được điều này, BMW đã bọc thép cho khoang hành khách của mẫu SUV tầm trung X5. Bên cạnh đó, mẫu xe này sử dụng thép cường độ cao để lót trong các cánh cửa, vách ngăn máy, mui xe và khung hai bên. Ngoài ra, những miếng nhôm cứng cũng được sử dụng để bảo vệ gầm xe và khoang hành lý nhằm mang lại một khoang nội thất an toàn nhất cho người ngồi. Cửa sổ xe, kính chắn gió trước/sau được thiết kế an toàn với nhiều lớp có độ dày khoảng 33mm có thể chịu được những tác động từ các loại vũ khí cầm tay. Đặc biệt với lớp polycarbonate bên trong, những loại kính này ngay cả khi vỡ vụn ra cũng sẽ đảm bảo hành khách bên trong không bị thương bởi những mảnh kính văng phải. BMW X5 Protection VR6 được trang bị bộ la-zăng 20 inch với hông lốp được gia cố giúp xe vẫn chạy được ngay cả khi lốp bị bắn thủng. Bên cạnh đó, bình nhiên liệu được phủ một lớp bảo vệ đặc biệt chống cháy và có khả năng tự phục hồi nếu bị đâm từ bên ngoài nhằm đảm bảo khả năng vận hành cho BMW X5 Protection VR6 không bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng. Bên trong, hành khách nhận được một hệ thống liên lạc nội bộ và hệ thống báo động tấn công, thêm vào đó là các tính năng bạn mong đợi từ một chiếc SUV cao cấp: điều khiển khí hậu tự động 4 vùng, tự động làm mát ghế với chức năng massage, camera 360 với chế độ xem xung quanh, ánh sáng xung quanh, tự động đóng cửa, Trợ lý cá nhân thông minh của BMW,… Hãng BMW cho biết, mẫu SUV bọc thép BMW X5 Protection VR6 được hãng trang bị khối động cơ V8 4.4L tăng áp kép với công suất đầu ra 523 mã lực và mô-men xoắn tới 750 Nm, từ đó xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h với 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Nhờ vậy, các VIP có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng "tháo chạy" của xe trước các cuộc tập kích. Video: Cận cảnh BMW X5 Protection VR6 bọc thép, chống đạn.

