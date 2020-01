BMW X5 cần số pha lê “xịn xò” hơn 4 tỷ tại Việt Nam

BMW X5 2020 mới đang bán ra tại thị trường Việt Nam thuộc nhóm phiên bản hoàn toàn mới của BMW toàn cầu. Mẫu xe này chính thức ra mắt khách hàng trong nước hồi tháng 7/2019 và được phân phối chính hãng với chỉ 1 phiên bản duy nhất là bản xDrive 40i. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm đó, có rất nhiều quan điểm bày tỏ sự tiếc nuối về việc X5 thiếu vắng đi trang bị cần số pha lê tuyệt đẹp như "người đàn anh" X7 mặc dù sở hữu giá bán không hề "dễ chịu" chút nào. Nắm bắt tâm lý đó, THACO BMW đã bổ sung thêm trang bị cần số pha lê cho mẫu SUV hạng sang BMW X5 nhằm gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ trong cùng phân khúc cũng như thu hút sự chú ý của khách hàng. Đây tuy chỉ là một option nhỏ nhưng lại mang giá trị về thẩm mỹ rất lớn. Ngoài ra, sau khi nâng cấp thêm trang bị "xịn xò" này, giá bán niêm yết của X5 vẫn sẽ được giữ nguyên ở mức 4,199 tỷ đồng. Về thiết kế tổng thể, BMW X5 phiên bản nâng cấp cần số pha lê sẽ không có bất cứ điểm khác biệt nào so với phiên bản từng ra mắt công chúng hồi tháng 7/2019. Xe vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của hãng xe sang xứ Baravia với "lỗ mũi" to mạ chrome đặc trưng, cặp đèn chiếu sáng dạng LED với dải đèn định vị cách điệu mượt mà, form dáng cơ bắp và nam tính... Phần đuôi xe có thiết kế đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự tinh tế và mềm mại Khoang cabin của BMW X5 khi chưa được nâng cấp cần số pha lê mới Cần số cũ tạo cảm giác đơn giản, đẹp mắt nhưng thiếu đi sự nổi bật Nhìn chung, cần số pha lê mới trên X5 sẽ không có sự khác biệt đáng kể nào so với "đàn anh" X7. Video: Ra mắt BMW X5 2020 phiên bản nâng cấp.

