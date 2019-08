BMW X5 Protection VR6 - SUV Bọc thép hạng sang cho đại gia

Mới đây, hãng xe sang xứ Baravia - BMW đã chính thức giới thiệu tới các khách hàng VIP của hãng trên toàn thế giới mẫu SUV Bọc thép hạng sang X5 Protection VR6. BMW X5 Protection VR6 ngoài sở hữu diện mạo bảnh bao, lịch lãm, một không gian nội thất sang trọng cùng đầy đủ tiện nghi thì còn là một "pháo đài di động" thực sự, giúp bảo vệ chủ nhân an toàn tuyệt đối trước các cuộc tập kích của quân địch. Không giống như bao mẫu xe bọc thép, chống đạn với vẻ ngoài thô cứng và gân guốc khác, BMW X5 Protection VR6 sở hữu một diện mạo không mấy khác biệt so với mẫu X5 nguyên bản. Sự sang trọng ngay từ bề ngoài đã nói lên đúng thương hiệu của xe. Điểm khác biệt trên chiếc xe BMW X5 Protection VR6 ở ngoại thất có lẽ chỉ nằm ở điểm các chi tiết trên xe đều được sơn một màu đen tuyền huyền bí. Ngoài ra, với bộ vỏ bằng thép tấm và khung gầm bằng nhôm siêu cứng, BMW X5 Protection VR6 dễ dàng gây sự chú ý bởi độ "dầy mình" và to lớn của mình so với mẫu X5 nguyên bản. Xe bọc thép BMW X5 Protection VR6 được trang bị bộ mâm đa chấu với kích thước 20 inch, lốp gia cường bằng cao su đặc biệt. Từ đó, xe vẫn có thể chạy được ngay cả bị bắn thủng lốp. Theo nhà sản xuất, BMW X5 Protection VR6 được trang bị hệ thống cửa kính trên xe dày tới 30 mm cho cả 4 cửa, loại kính này có thể dễ dàng chống các loại đạn của AK-47 một cách ngọt ngào. Ngoài ra, hệ thống khung gầm bằng nhôm siêu cứng cũng là một điểm đáng chú ý trên X5 Protection VR6 khi giúp xe vừa "giảm cân" tối đa lại vừa tối ưu hoá khả năng chống các loại bom, thuốc nổ từ phía bên dưới. Các kỹ sư chế tạo BMW X5 Protection VR6 coi việc bảo vệ chủ nhân bên trong xe là điều tối quan trọng. Do đó, không có gì lạ khi mẫu SUV hạng sang này có thể chịu được sức công phá của hàng loạt loại vũ khí có sức huỷ diệt cao như thuốc nổ C4, các oại đạn sung trường... Phần ngăn cách khoang hành lý và khoang cabin cũng được trang bị tới 2 lớp kích dày và chống đạn. Bên cạnh đó, bình xăng của xe cũng được bọc thép bao quanh. Hãng BMW cho biết, mẫu SUV bọc thép X5 Protection VR6 được hãng trang bị khối động cơ V8 4.4L tăng áp kép với công suất đầu ra 523 mã lực và mô-men xoắn tới 750 Nm, từ đó xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h với 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Nhờ vậy, các VIP có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng "tháo chạy" của xe trước các cuộc tập kích. Video: Chi tiết xe SUV BMW X5 Protection VR6 bọc thép.

Mới đây, hãng xe sang xứ Baravia - BMW đã chính thức giới thiệu tới các khách hàng VIP của hãng trên toàn thế giới mẫu SUV Bọc thép hạng sang X5 Protection VR6. BMW X5 Protection VR6 ngoài sở hữu diện mạo bảnh bao, lịch lãm, một không gian nội thất sang trọng cùng đầy đủ tiện nghi thì còn là một "pháo đài di động" thực sự, giúp bảo vệ chủ nhân an toàn tuyệt đối trước các cuộc tập kích của quân địch. Không giống như bao mẫu xe bọc thép, chống đạn với vẻ ngoài thô cứng và gân guốc khác, BMW X5 Protection VR6 sở hữu một diện mạo không mấy khác biệt so với mẫu X5 nguyên bản. Sự sang trọng ngay từ bề ngoài đã nói lên đúng thương hiệu của xe. Điểm khác biệt trên chiếc xe BMW X5 Protection VR6 ở ngoại thất có lẽ chỉ nằm ở điểm các chi tiết trên xe đều được sơn một màu đen tuyền huyền bí. Ngoài ra, với bộ vỏ bằng thép tấm và khung gầm bằng nhôm siêu cứng, BMW X5 Protection VR6 dễ dàng gây sự chú ý bởi độ "dầy mình" và to lớn của mình so với mẫu X5 nguyên bản. Xe bọc thép BMW X5 Protection VR6 được trang bị bộ mâm đa chấu với kích thước 20 inch, lốp gia cường bằng cao su đặc biệt. Từ đó, xe vẫn có thể chạy được ngay cả bị bắn thủng lốp. Theo nhà sản xuất, BMW X5 Protection VR6 được trang bị hệ thống cửa kính trên xe dày tới 30 mm cho cả 4 cửa, loại kính này có thể dễ dàng chống các loại đạn của AK-47 một cách ngọt ngào. Ngoài ra, hệ thống khung gầm bằng nhôm siêu cứng cũng là một điểm đáng chú ý trên X5 Protection VR6 khi giúp xe vừa "giảm cân" tối đa lại vừa tối ưu hoá khả năng chống các loại bom, thuốc nổ từ phía bên dưới. Các kỹ sư chế tạo BMW X5 Protection VR6 coi việc bảo vệ chủ nhân bên trong xe là điều tối quan trọng. Do đó, không có gì lạ khi mẫu SUV hạng sang này có thể chịu được sức công phá của hàng loạt loại vũ khí có sức huỷ diệt cao như thuốc nổ C4, các oại đạn sung trường... Phần ngăn cách khoang hành lý và khoang cabin cũng được trang bị tới 2 lớp kích dày và chống đạn. Bên cạnh đó, bình xăng của xe cũng được bọc thép bao quanh. Hãng BMW cho biết, mẫu SUV bọc thép X5 Protection VR6 được hãng trang bị khối động cơ V8 4.4L tăng áp kép với công suất đầu ra 523 mã lực và mô-men xoắn tới 750 Nm, từ đó xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h với 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Nhờ vậy, các VIP có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng "tháo chạy" của xe trước các cuộc tập kích. Video: Chi tiết xe SUV BMW X5 Protection VR6 bọc thép.