BMW X3 M Competition hiệu năng cao bóng bẩy & thanh lịch

Xuất hiện tại thị trường Abu Dhabi, phiên bản của mẫu xe BMW X3 M Competition này mang trên mình lớp sơn Xám Donington Grey, kết hợp cùng bộ mâm xe to bản 21-inch và các điểm nhấn màu đen tương phản. Tuy không phải là một biến thể ‘lòe loẹt’ nhưng chiếc X3 cũng không hề bình thường như bao chiếc crossover khác. Ngoại thất xe đã dữ dằn hơn với bộ cản trước táo bạo, bộ bánh cỡ lớn và hệ thống ống xả 4 ống thể thao. Và đương nhiên, một chiếc SUV với logo M thì chắc chắn cũng ‘không phải dạng vừa’. Cả 2 phiên bản BMW X3 M và M Competition đều được trang bị bộ phanh hiệu suất cao với đĩa phanh kích thước trước & sau lần lượt là 15.6-inch và 14.6-inch cùng sự xuất hiện của các lỗ thông gió. Đột nhập vào bên trong, khoang nội thất thiết kế lịch sự, đậm chất riêng với màu da Tartufo, các lát cắt chi tiết bằng nhôm – carbon và nhiều dấn ấn rõ nét của dòng M thể thao như đồng hồ tốc độc hay cần số,… Các trang bị tiêu chuẩn khác phải kể tới như Đèn pha LED tự thích ứng, màn hình hiển thị trung tâm kích thước lớn, hệ thống loa Harman Kardon. Và một loạt các tính năng an toàn khác như An toàn chủ động Active Guard, Active Protection, Hỗ trợ lái chủ động, Cảnh báo va chạm phía trước với Tính năng tự động phanh khẩn cấp. Cuối cùng, chiếc X3 M Competition còn mang tới nhiều thú vị khi đã vượt qua những con số công bố của nhà sản xuất ô tô nước Đức. Theo thông tin công bố, động cơ 503 mã của X3 M Competition cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong vòng 4 giây. Tuy nhiên, một cuộc thử nghiệm Dyno vào tháng trước đã đo được lượng công suất sản sinh tại bánh xe ở mức 491 sức ngựa, có nghĩa công suất tại phần trục sẽ không dưới 524 mã. Giá xe BMW X3 M Competition hiện chưa có thông tin cụ thể. Video: Khám phá BMW X3 M Competition hiệu năng cao.

Xuất hiện tại thị trường Abu Dhabi, phiên bản của mẫu xe BMW X3 M Competition này mang trên mình lớp sơn Xám Donington Grey, kết hợp cùng bộ mâm xe to bản 21-inch và các điểm nhấn màu đen tương phản. Tuy không phải là một biến thể ‘lòe loẹt’ nhưng chiếc X3 cũng không hề bình thường như bao chiếc crossover khác. Ngoại thất xe đã dữ dằn hơn với bộ cản trước táo bạo, bộ bánh cỡ lớn và hệ thống ống xả 4 ống thể thao. Và đương nhiên, một chiếc SUV với logo M thì chắc chắn cũng ‘không phải dạng vừa’. Cả 2 phiên bản BMW X3 M và M Competition đều được trang bị bộ phanh hiệu suất cao với đĩa phanh kích thước trước & sau lần lượt là 15.6-inch và 14.6-inch cùng sự xuất hiện của các lỗ thông gió. Đột nhập vào bên trong, khoang nội thất thiết kế lịch sự, đậm chất riêng với màu da Tartufo, các lát cắt chi tiết bằng nhôm – carbon và nhiều dấn ấn rõ nét của dòng M thể thao như đồng hồ tốc độc hay cần số,… Các trang bị tiêu chuẩn khác phải kể tới như Đèn pha LED tự thích ứng, màn hình hiển thị trung tâm kích thước lớn, hệ thống loa Harman Kardon. Và một loạt các tính năng an toàn khác như An toàn chủ động Active Guard, Active Protection, Hỗ trợ lái chủ động, Cảnh báo va chạm phía trước với Tính năng tự động phanh khẩn cấp. Cuối cùng, chiếc X3 M Competition còn mang tới nhiều thú vị khi đã vượt qua những con số công bố của nhà sản xuất ô tô nước Đức. Theo thông tin công bố, động cơ 503 mã của X3 M Competition cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong vòng 4 giây. Tuy nhiên, một cuộc thử nghiệm Dyno vào tháng trước đã đo được lượng công suất sản sinh tại bánh xe ở mức 491 sức ngựa, có nghĩa công suất tại phần trục sẽ không dưới 524 mã. Giá xe BMW X3 M Competition hiện chưa có thông tin cụ thể. Video: Khám phá BMW X3 M Competition hiệu năng cao.