Chi tiết BMW X3 2019 mới từ 2,5 tỷ tại Việt Nam

Mẫu crossover hạng sang BMW X3 2019 hoàn toàn mới đã chính thức có mặt tại các đại lý của nhà phân phối Thaco. Mẫu xe Đức này được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, bao gồm: xDrive20i, xDrive30i xLine và xDrive30i M-Sport. So với phiên bản trước, BMW X3 2019 mới sở hữu nhiều thay đổi đáng giá và hiện đại hơn rất nhiều, đặc biệt là ở phần thiết kế và trang bị. Ngay từ khi ra mắt, có nhiều ý kiến cho rằng X3 2019 khá giống với những "đàn anh" như X4 hay X5. Tuy nhiên, thực tế nó vẫn duy trì được "cái hồn" đậm nét của các mẫu X3 trước đó với bộ khung to bản, dầy cùng thân xe thanh thoát và tinh tế. X3 thế hệ mới là dòng X-Series đầu tiên được trang bị lưới tản nhiệt bầu dục lớn được BMW gọi là "3 chiều", cùng với hốc đèn sương mù hình lục giác khỏe khoắn. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là các đèn pha LED sắc sảo truyền thống của hãng, cùng với những đường nét "cơ bắp" khiến cho phần đầu của X3 thế hệ mới trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. So với thế hệ trước, phiên bản X3 mới có trục cơ sở dài hơn tới 5,5 cm và tỷ lệ phân phối trọng lượng trước/sau đạt mức hoàn hảo 50/50. Những đường nét 2 bên thân xe trên thế hệ mới đã nhiều hơn và đậm hơn so với phiên bản cũ, khiến cho X3 có vẻ ngoài "ngầu" không thua kém đàn anh X5. Ở cuối cửa kính hai bên, đường gấp khúc Hofmeister truyền thống của BMW có góc nghiêng nhỏ hơn. Trong khi đó, cụm đèn hậu 3 chiều LED cùng cánh đuôi trên kính sau và ống xả kép khiến cho X3 thế hệ mới trông "cơ bắp" và thể thao hơn. X3 cũng là mẫu BMW đầu tiên được trang bị sẵn móc kéo ở phía sau, khiến khách hàng có thể dễ dàng kéo theo rơ-mooc hay gắn giá để xe đạp... Chiếc BMW X3 2019 đầu tiên cập bến Việt Nam thuộc phiên bản cao cấp xDrive30i cùng gói trang bị xLine thể thao và cá tính. Ngoài mang dáng vẻ mạnh mẽ hơn nhờ gói trang bị đặc biệt, BMW xDrive30i xLine còn sở hữu nhiều option hiện đại như màn hình trung tâm kích thước lớn, hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa, điều hoà tự động 3 vùng, gói hương thơm nội thất với 8 mùi riêng biệt. Về trang bị, X3 2019 xứng đáng nhận được những lời khen từ người dùng khi mang trong mình nhiều trang bị hỗ trợ lái thông minh được thừa hưởng từ "người anh" X4 như hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống điều khiển ra lệnh bằng cử chỉ - Gesture Control, hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh nổi tiếng giúp tăng khả năng bám đường và ổn định cân bằng thân xe - BMW xDrive... Mẫu xe BMW X3 2019 hoàn toàn mới tại Việt Nam sẽ được trang bị an toàn với 6 túi khí, hệ thống đỗ xe tự động hoạt động tương tự trên X4, kết hợp các cảm biến xung quanh và camera lùi hỗ trợ người lái. Các trang bị an toàn khác không thay đổi... Về truyền động, BMW X3 xDrive30i sử dụng khối động cơ 2.0L cho ra công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản xDrive 20i cũng dùng động cơ 2.0L nhưng chỉ cho ra công suất 184 mã lực. Ngoài ra, cả 3 phiên bản X3 2019 tại Việt Nam sẽ đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.Giá xe BMW X3 2019 tại Việt Nam bao gồm các phiên bản xDrive20i, xDrive30i xLine và xDrive30i M-Sport tương ứng lần lượt là 2,529 tỷ đồng; 2,739 tỷ đồng và 2,859 tỷ đồng Như vậy, dòng X-Series của BMW Thaco Việt Nam đã hiện diện khá đầy đủ với nhiều cái tên chủ chốt như X4, X5, X7. Với mức giá này, mẫu xe BMW X3 2019 chính hãng tại Việt Nam sẽ đắt hơn so với đối thủ Mercedes-Benz GLC khá nhiều. Cụ thể giá xe Mercedes-Benz GLC 200 chính hãng hiện đang bán ra là là 1,699 tỷ đồng, GLC 300 có giá 2,289 tỷ đồng, vẫn chưa bằng mức khởi điểm của X3. Video: Chi tiết BMW X3 2019 hoàn toàn mới.

