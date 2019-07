BMW X3 2019 chính hãng về Việt Nam, giá tăng hơn nửa tỷ

Sức nóng từ sự kiện ra mắt của X5 và X7 chưa nguội thì những hình ảnh mới nhất của BMW X3 2019 mới đầu tiên tại Việt Nam đã xuất hiện. Thaco hứa hẹn sẽ bán 3 phiên bản BMW X3 xDrive20i, xDrive30i xLine và xDrive30i M Sport. Nhiều đại lý cũng đã nhận đặt cọc mẫu xe này. Tuy nhiên giá bán có phần cao hơn nhiều so với bản hiện tại. Phía đại chính hãng cũng đã tiết lộ mức giá bán BMW X3 2019 với 3 phiên bản gồm; xDrive20i, xDrive30i xLine và xDrive30i M Sport lần lượt là 2,529 tỷ, 2,739 tỷ và 2,859 tỷ đồng. Đây nhiều khả năng là giá bán sắp tới mà Thaco đưa ra. Trong khi giá của mẫu cũ là 1,999 tỷ đồng. Với mức giá được cho là chính xác từ phía đại lý, mẫu xe BMW X3 2019 chính hãng tại Việt Nam sẽ đắt hơn so với đối thủ Mercedes-Benz GLC đến gấp rưỡi. Cụ thể giá xe Mercedes-Banez GLC 200 chính hãng hiện đang bán ra là là 1,699 tỷ đồng, GLC 300 có giá 2,289 tỷ đồng, vẫn chưa bằng mức khởi điểm của X3. BMW X3 thế hệ mới sử dụng lưới tản nhiệt 3D kiểu mới được hãng xe Đức ứng dụng đầu tiên trên phân khúc SUV và cụm đèn sương mù sáu cạnh. Phần đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu 3D sắc nét. Chiều dài cơ sở và độ cao của gầm xe đều được tăng lên, chứng tỏ BMW đã tăng khả năng chinh phục những cung đường off-road khó khăn. Gói M Sport dành cho BMW X3 2019 mới sẽ bao gồm bộ cản trước và sau hầm hố, kết hợp bộ vành 19 inch 5 chấu kép. Bản M Sport này còn được thay thế hệ thống treo và phanh thể thao. Bên trong xe, vô-lăng M Sport 3 chấu cũng là điểm nhấn. Điểm mới khác ở nội thất còn có màn hình kỹ thuật số 12,3 inch thay đồng hồ truyền thống. Điều hoà trên xe chỉnh tự động, 3 vùng khí hậu. Ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí. Âm thanh vòm Harman Kardon 16 loa, công suất 600 W. Trong khi đó, bản xLine chỉ khác ở thiết kế, còn trang bị tương tự bản M Sport. Bản thấp nhất xDrive20i có ít trang bị hơn, điển hình như âm thanh rút gọn xuống loại HiFi 12 loa, công xuất 205 , các vật liệu hoàn thiện nội thất cũng không cao cấp bằng. Với 3 phiên bản, BMW X3 mới được trang bị 2 loại động cơ, cùng dung tích 2 lít nhưng công suất đầu ra khác nhau. Bản xDrive20i có công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Bản xDrive30i có công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ 6 giây. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh dùng chung. BMW X3 2019 được trang bị an toàn với 6 túi khí, hệ thống đỗ xe tự động hoạt động tương tự trên X4, kết hợp các cảm biến xung quanh và camera lùi hỗ trợ người lái. Các trang bị an toàn khác không thay đổi... Dự định xe sẽ được ra mắt ngay trong tháng 7/2019 này nhằm phục vụ người dùng yêu thích dòng xe thấp hơn X5 và X7. Video: Chi tiết BMW X3 2019 mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

