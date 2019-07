Xe BMW R Nine T kỷ niệm 50 năm đậm chất cổ điển

Mẫu xe có tên BMW R Nine T/5 mới, kí hiệu /5 thể hiện thời điểm BMW Motorrad bắt đầu sản xuất xe máy ở nhà máy Spandau cách đây 50 năm. Động cơ Boxer 2 xi-lanh bắt đầu được thương hiệu BMW Motorrad tiến hành sản xuất vào năm 1967. Năm đó, cỗ máy này xuất hiện trên một số xe như R 50/5, R 60/5 và R 75/5, dưới sự giám sát của 400 nhân viên. Xe mang động cơ Boxer 2 xi-lanh dung tích 1.170 cc cho công suất tối đa 110 mã lực ở vòng tua 7.550 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 116 Nm ở vòng tua 6.000 vòng/phút. Hộp số 6 cấp với truyền động trục các-đăng, một đặc điểm riêng biệt của dòng xe BMW Motorrad Heritage. Cả bánh trước và sau đều dùng vành nan hoa cùng kích thước 17 inch. Để phù hợp với phong cách cổ điển, nhà sản xuất đã mạ chrome các chi tiết như cặp vành nan hoa, gương hậu, bộ giảm âm và ống xả. Sử dụng tông màu bạc ở giảm xóc trước càng tăng thêm vẻ hoài cổ cho chiếc xe. Hệ thống an toàn gồm chống bó cứng phanh (ABS) và hệ thống cân bằng điện tử (ASC). Bình xăng 18 lít và chắn bùn trước được sơn tông màu xanh dương nổi bật rõ rệt. Xe dùng yên đôi như các phiên bản Pure, Scrambler quen thuộc. Giá bán BMW R Nine T /5 không được công bố. Video: Chi tiết xe môtô BMW R Nine T kỷ niệm 50 năm.

