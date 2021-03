BMW R 18 Classic từ 38.000 USD tại Malaysia, rẻ hơn Việt Nam

BMW Motorrad vừa ra mắt R 18 Classic tại Malaysia, đây là phiên bản cao cấp nhất trong dòng cruiser cổ điển của hãng môtô Đức. Malaysia là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á BMW R 18 có phiên bản Classic. Mức giá xe BMW R 18 Classic là 154.000 ringgit (tương đương 38.000 USD), đắt hơn bản R 18 First Edition giá 149.500 ringgit (36.890 USD). BMW R 18 Classic hoàn toàn mới được thiết kế dựa trên phiên bản First Edition, tuy nhiên ngoại hình có phần già dặn hơn khi được bổ sung nhiều phụ kiện theo phong cách hoài cổ. Các trang bị này cũng đóng vai trò hỗ trợ cho việc đi đường trường tốt hơn. Tại Việt Nam, BMW R 18 được phân phối chính hãng với phiên bản tiêu chuẩn và First Edition, mức giá dao động từ 929 triệu đồng đến 1,039 tỷ đồng. Nhìn từ phía trước, R 18 Classic trông ấn tượng hơn khi được lắp thêm kính chắn gió cùng 2 đèn sương mù, giúp giảm mệt mỏi cho người lái vì gió bạt và tăng tầm nhìn khi di chuyển ban đêm hoặc điều kiện thời tiết xấu. Bên cạnh đó, bánh trước có kích thước 130/90R16 thay vì cỡ 120/70R19 như trên bản First Edition. Ở phần đuôi, mẫu môtô của BMW được lắp thêm 2 túi để đồ bằng da bên hông theo phong cách bagger. Chi tiết này giúp thiết kế của R 18 Classic thêm cân đối và người lái có thể mang theo nhiều đồ dùng khi đi xa. Yên xe vẫn là loại yên đôi 2 tầng, trong đó vị trí người lái có chiều cao 710 mm. Ống xả trên phiên bản Classic được tạo hình tròn và kéo dài về phía đuôi thay vì thiết kế điệu đà như ở model First Edition. Những trang bị khác của R 18 Classic tương tự phiên bản First Edition. Danh sách có thể kể đến bảng đồng hồ tốc độ analog có màn hình LCD đơn sắc, ghi-đông tích hợp nút bấm tùy chỉnh chế độ lái, cài đặt kiểm soát hành trình, bật/tắt hệ thống kiểm soát lực kéo, sử dụng chế độ hỗ trợ lùi xe... BMW R 18 Classic có thông số kích thước dài x rộng x cao tổng thể 2.440 x 964 x 1.397 mm, chiều dài cơ sở 1.729 mm, khối lượng 365 kg và bình xăng dung tích 16 lít. BMW R 18 Classic có cụm phanh đĩa trước/sau đường kính 300 mm tích hợp ABS 2 kênh, bánh trước sử dụng kẹp phanh 4 piston và kẹp phanh đơn ở bánh sau. Hệ thống treo trước là loại ống lồng đường kính 49 mm và có hành trình 120 mm. Cụm treo phía sau có hành trình 90 mm và có thể điều chỉnh độ cứng lò xo theo tải trọng. Cung cấp sức mạnh cho R 18 Classic là động cơ boxer dung tích lớn nhất của BMW Motorrad với 2 xy-lanh, tổng dung tích 1.802 cc, làm mát bằng dung dịch và không khí. Thông số công suất tối đa 91 mã lực tại 4.750 vòng/phút, mô-men xoắn đạt mức 158 Nm tại 3.000 vòng/phút. Đi cùng đó là hộp số côn tay 6 cấp và hệ dẫn động trục các-đăng. Video: BMW R18 First Edition hơn 1 tỷ đồng tại Hà Nội.

BMW Motorrad vừa ra mắt R 18 Classic tại Malaysia, đây là phiên bản cao cấp nhất trong dòng cruiser cổ điển của hãng môtô Đức. Malaysia là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á BMW R 18 có phiên bản Classic. Mức giá xe BMW R 18 Classic là 154.000 ringgit (tương đương 38.000 USD), đắt hơn bản R 18 First Edition giá 149.500 ringgit (36.890 USD). BMW R 18 Classic hoàn toàn mới được thiết kế dựa trên phiên bản First Edition, tuy nhiên ngoại hình có phần già dặn hơn khi được bổ sung nhiều phụ kiện theo phong cách hoài cổ. Các trang bị này cũng đóng vai trò hỗ trợ cho việc đi đường trường tốt hơn. Tại Việt Nam, BMW R 18 được phân phối chính hãng với phiên bản tiêu chuẩn và First Edition, mức giá dao động từ 929 triệu đồng đến 1,039 tỷ đồng. Nhìn từ phía trước, R 18 Classic trông ấn tượng hơn khi được lắp thêm kính chắn gió cùng 2 đèn sương mù, giúp giảm mệt mỏi cho người lái vì gió bạt và tăng tầm nhìn khi di chuyển ban đêm hoặc điều kiện thời tiết xấu. Bên cạnh đó, bánh trước có kích thước 130/90R16 thay vì cỡ 120/70R19 như trên bản First Edition. Ở phần đuôi, mẫu môtô của BMW được lắp thêm 2 túi để đồ bằng da bên hông theo phong cách bagger. Chi tiết này giúp thiết kế của R 18 Classic thêm cân đối và người lái có thể mang theo nhiều đồ dùng khi đi xa. Yên xe vẫn là loại yên đôi 2 tầng, trong đó vị trí người lái có chiều cao 710 mm. Ống xả trên phiên bản Classic được tạo hình tròn và kéo dài về phía đuôi thay vì thiết kế điệu đà như ở model First Edition. Những trang bị khác của R 18 Classic tương tự phiên bản First Edition. Danh sách có thể kể đến bảng đồng hồ tốc độ analog có màn hình LCD đơn sắc, ghi-đông tích hợp nút bấm tùy chỉnh chế độ lái, cài đặt kiểm soát hành trình, bật/tắt hệ thống kiểm soát lực kéo, sử dụng chế độ hỗ trợ lùi xe... BMW R 18 Classic có thông số kích thước dài x rộng x cao tổng thể 2.440 x 964 x 1.397 mm, chiều dài cơ sở 1.729 mm, khối lượng 365 kg và bình xăng dung tích 16 lít. BMW R 18 Classic có cụm phanh đĩa trước/sau đường kính 300 mm tích hợp ABS 2 kênh, bánh trước sử dụng kẹp phanh 4 piston và kẹp phanh đơn ở bánh sau. Hệ thống treo trước là loại ống lồng đường kính 49 mm và có hành trình 120 mm. Cụm treo phía sau có hành trình 90 mm và có thể điều chỉnh độ cứng lò xo theo tải trọng. Cung cấp sức mạnh cho R 18 Classic là động cơ boxer dung tích lớn nhất của BMW Motorrad với 2 xy-lanh, tổng dung tích 1.802 cc, làm mát bằng dung dịch và không khí. Thông số công suất tối đa 91 mã lực tại 4.750 vòng/phút, mô-men xoắn đạt mức 158 Nm tại 3.000 vòng/phút. Đi cùng đó là hộp số côn tay 6 cấp và hệ dẫn động trục các-đăng. Video: BMW R18 First Edition hơn 1 tỷ đồng tại Hà Nội.