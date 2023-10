BMW 7-Series 2023 tại Việt Nam siêu giảm giá gần 500 triệu đồng

BMW 7-Series 2023 mới ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam tháng 4/2023 với giá 5,199-6,599 tỷ đồng. Theo thông tin cập nhật từ web hãng và đại lý, mẫu xe BMW 7-Series 2023 đã được nhà phân phối điều chỉnh 300-450 triệu đồng so với tháng trước, về mức 4,499-6,049 tỷ đồng. Trước đó, BMW cũng đã công bố điều chỉnh giảm giá BMW 7-Series và hàng loạt mẫu xe khác tại thị trường Việt Nam vào hồi tháng 7 năm nay. Sau hai đợt giảm giá, BMW 7-Series 2023 đã giảm tổng cộng 550-700 triệu đồng so với giá niêm yết tại thời điểm mới ra mắt. Mức giá xe BMW 7-Series 2023 rẻ hơn đáng kể so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mercedes-Benz S-Class (5,039 - 5,559 tỷ đồng) và Lexus LS (7,65 - 8,36 tỷ đồng). Ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 4/2023, BMW 7-Series 2023 sở hữu kích thước lớn hơn và thiết kế lột xác so với thế hệ trước. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình quả thận đôi cỡ lớn và hệ thống đèn pha hai tầng tích hợp công nghệ LED thích ứng. Ngoài ra, xe còn được trang bị tay nắm cửa dạng ẩn, vành hợp kim 20 inch và cụm đèn hậu LED kéo dài sang hai bên sườn. Nội thất BMW 7-Series 2023 được trang bị nhiều công nghệ cao cấp. Chính giữa là cụm màn hình đôi, gồm màn hình trung tâm 14,9 inch và màn hình đồng hồ 12,3 inch tích hợp hệ điều hành iDrive8 mới nhất. Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm có ghế trước chỉnh điện, ngả lưng, làm mát chủ động và massage, hệ thống điều hoà 4 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, lẫy gạt chuyển số bằng pha lê tinh xảo, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử. Tất cả các phiên bản của BMW 7-Series 2023 đều được trang bị động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp kép TwinPower Turbo, dung tích 3.0L kết hợp với mô tơ điện cho ra công suất tối đa 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 425 Nm ở hai bản 735i. Con số tương ứng ở BMW 740i Pure Excellence là 381 mã lực và 540 Nm. Video: Chi tiết BMW 7-Series 2023 hạng sang tại Việt Nam.

