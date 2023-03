Lộ ảnh BMW 7-Series 2023 đầu tiên về Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Vào tháng 4 năm ngoái, hãng xe sang Đức đã chính thức vén màn chiếc sedan hạng sang cỡ lớn BMW 7-Series thế hệ thứ 7 với phong cách ngoại thất lột xác hoàn toàn, mang đến sự cá tính hơn cho xe, cũng như việc nội thất được lắp đầy nhiều màn hình giải trí với con "át chủ bài" với màn hình lên đến 31 inch cùng 2 màn hình cảm hứng ở bệ tì tay trên cửa sau. Với những trang bị tận răng có thể khiến 2 đối thủ chính là Audi A8L và Mercedes-Benz S-Class đau đầu, khách hàng Việt rất mong chờ BMW 7-Series 2023 mới sẽ sớm về nước. Không phụ lòng mong chờ, cuối cùng, chiếc sedan hạng sang cỡ lớn BMW 7-Series 2023 cũng đã có mặt tại Việt Nam Hình ảnh hiếm hoi về chiếc xe BMW 7-Series 2023 tại Việt Nam được chia sẻ lên mạng xã hội, người chụp cho biết xe xuất hiện tại 1 trạm đăng ký khí thải ở Hà Nội, đây cũng là nơi mà các mẫu xe khi về Việt Nam đều được tập kết đến đây để làm nhiều thủ tục trước khi được bán ra thị trường. Hình ảnh hiếm hoi về chiếc xe sang BMW 7-Series 2023 đầu tiên lộ ảnh xuất hiện tại Việt Nam cho thấy xe có ngoại thất màu đen, điểm nhấn là phần cản va trước mạ crôm sáng bóng và còn có 1 thanh ngang chia đôi hốc gió giữa, đây nhiều khả năng có thể là bản tiêu chuẩn. Rất dễ nhận ra BMW 7-Series thế hệ thứ 7 so với các phiên bản đang bán chính hãng tại Việt Nam nhờ cụm đèn pha LED và dải đèn LED chiếu sáng ban ngày thiết kế mới, dải đèn LED nằm phía trên, tách biệt hoàn toàn với đôi mắt của xe đặt dưới, lưới tản nhiệt đôi hình "quả thận" được mở rộng, kéo dài chạm đến hốc gió giữa đầu xe. Nếu bạn chưa cảm nhận được sự cá tính của thiết kế ngoại thất trên BMW 7-Series thế hệ thứ 7, nội thất của xe sẽ ngay lập tức khiến bạn bị chinh phục với hàng loạt tùy chọn đắt đỏ, vượt xa so với 2 đối thủ còn lại, đầu tiên là khoang hành khách phía sau của 2 đối thủ sẽ có 2 màn hình gối đầu ở hàng ghế trước và 1 màn hình có thể tháo ra làm máy tính bảng ở giữa 2 ghế ngồi, nhưng ở 7-Series 2023, BMW còn biến khoang VIP này trở nên đẳng cấp với màn hình 31 inch. Chỉ cần nhấn vào nút Theater, tự động màn hình có độ phân giải 4K của xe hạ xuống, kèm theo đó rèm cửa nâng lên để đảm bảo tính riêng tư và đèn nội thất sẽ chuyển màu, ghế ngồi ngã 42,5 độ để chủ nhân có thể thưởng thức màn hình siêu to này. Đáng tiếc, đây là tùy chọn, không phải trang bị tiêu chuẩn. Chưa hết, BMW 7-Series 2023 có trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 14,9 inch với màn hình cong, trên mặt táp-lô còn xuất hiện dải cảm ứng Interaction Bar, sau cùng là 2 màn hình cảm ứng 5,5 inch đặt ở bệ tì tay trên cửa sau. Rạp hát của xe là hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 655W với 18 loa tiêu chuẩn, nếu cảm thấy không hài lòng, hệ thống âm thanh B&W Diamond Surround Sound 1.965W với 36 loa dạng tùy chọn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Hiện chưa rõ chiếc xe BMW 7-Series thế hệ mới nhất vừa lộ ảnh về Việt Nam thuộc bản nào nên rất khó để biết xe có trang bị động cơ ra sao. Chỉ biết rằng, bản 740Li sẽ sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, đi kèm công nghệ mild hybrid 48V, tạo ra công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Ngoài ra là BMW 760i 2023 được trang bị động cơ xăng V8 cùng công nghệ mild hybrid 48V, sản sinh công suất tối đa 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bên cạnh đó còn có thêm 2 phiên bản là 750e xDrive và M760e xDrive cùng 735i ở một số thị trường, sẽ cho ra công suất khác nhau. Video: Trên tay BMW 7 Series G70 2023 hạng sang sắp về Việt Nam.

