BMW 520i tại Việt Nam giảm 200 triệu đồng, chỉ còn 1,8 tỷ

Hồi cuối tháng 6 năm nay, BMW 5 Series phiên bản 520i đã gây bất ngờ khi được THACO BMW giảm giá trực tiếp tới 390 triệu đồng với giá bán sau giảm chỉ còn 1,999 tỷ đồng. Hiện tại, giá bán thực tế của BMW 520i còn giảm hơn thế nữa. Theo tìm hiểu, BMW 520i hiện đang được giảm giá 200 triệu đồng, chỉ còn 1,799 tỷ đồng. Có thể nói, BMW 520i tại Việt Nam là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đang sở hữu giá bán hấp dẫn. Nếu so với “người đồng hương” Mercedes-Benz E 180 phiên bản thấp nhất đang có giá bán 2,050 tỷ đồng, thì BMW 520i rẻ hơn khoảng 250 triệu đồng!Giá xe BMW 520i thậm chí còn tiệm cận giá bán của dòng sedan hạng sang cỡ nhỏ được định vị thấp hơn như Mercedes-Benz phiên bản C200 Exclusive 2020 đang có giá 1,729 tỷ đồng, đồng thời rẻ hơn so với phiên bản C 300 AMG đang có giá 1,939 tỷ đồng. Nếu so với các đối thủ đến từ Nhật như Lexus ES phiên bản ES 250 đang có giá bán 2,540 tỷ đồng, thì lựa chọn BMW 520i nhập Đức giúp người mua tiết kiệm số tiền lên đến 741 triệu đồng. Số tiền chênh lệch này đủ để người mua “đập hộp” một chiếc sedan hạng C phổ thông. BMW 5 Series phiên bản 520i (G20) từng có giá bán niêm yết 2,389 tỷ đồng. Cùng với phiên bản 530i, phiên bản 520i được nhà phân phối giảm giá bán. So với giá bán ban đầu, BMW 520i đã giảm giá 590 triệu đồng. Động thái giảm giá bán từ nhà phân phối của BMW tại Việt Nam có thể để “dọn đường” cho BMW 5 Series lô mới về Việt Nam, hứa hẹn sẽ có giá bán và trang bị hấp dẫn hơn. Thậm chí là BMW 5 Series phiên bản nâng cấp facelift (LCI) mới nhất của thế hệ 5 Series (G30), vốn đã được BMW giới thiệu hồi tháng 6 vừa qua với nhiều đổi mới về thiết kế đi kèm với nhiều công nghệ hấp dẫn. Phiên bản BMW 520i sử dụng động cơ 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 170 mã lực và mômen xoắn cực đại 250 Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau. BMW 520i giảm giá mạnh là một tin vui đối với khách hàng đang có nhu cầu mua xe mới, tuy nhiên những khách hàng đã mua xe sẽ không cảm thấy vui vẻ vì điều này, khi xe của họ bị “mất giá” một phần sau khi hãng giảm giá sâu cho xe mới. Việc giảm giá bán liên tục khiến xe nhanh chóng bị giảm giá trị khi bán lại. Với giá bán hấp dẫn, BMW 5 Series phiên bản 520i chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn không thể bỏ qua dành cho những bác đang có nhu cầu sở hữu hoặc “lên đời” phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Video: Chi tiết xe sang BMW 520i, đối thủ Mercedes-Benz E-Class.

