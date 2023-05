BMW 5-Series 2024 bản rẻ nhất 1,4 tỷ đồng sẽ bán ở Việt Nam?

Vào hôm 24/5/2023 vừa qua, hãng BMW đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe 5-Series. Chẳng bao lâu sau đó, cấu hình trực tuyến của mẫu sedan hạng sang này đã được cập nhật trên trang web của BMW Đức để khách hàng có thể lựa chọn chiếc xe phù hợp với mình. Cũng nhờ thế mà chúng ta có thể biết được thiết kế từ ngoài vào trong của BMW 5-Series 2024 bản tiêu chuẩn. Chiếc BMW 5-Series 2024 hạng sang trong hình ảnh này thuộc phiên bản 520i rẻ nhất. Hiện mẫu sedan hạng sang này ở thị trường Việt Nam cũng có phiên bản 520i tiêu chuẩn. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu BMW 520i thế hệ mới cũng được bán ở Việt Nam trong tương lai. Tương tự các phiên bản còn lại trong dòng BMW 5-Series mới, 520i cũng sở hữu chiều dài 5.060 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.515 mm và chiều dài cơ sở 2.995 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 86,4 mm, rộng hơn 33 mm, cao hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 20 mm. BMW 520i 2024 ở thị trường Đức được sơn mặc định là màu trắng và dùng bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 1 màu. Bên cạnh đó, xe còn có lưới tản nhiệt quả thận đặc trưng với kích thước vừa phải, đèn pha LED thích ứng, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, hốc gió trung tâm rộng và khe gió nằm dọc trên cản trước. Phía sau xe là cụm đèn hậu LED với thiết kế dài và hẹp, trang trí bằng nẹp mạ crôm ở giữa. Ở hai góc đuôi xe còn có nẹp màu bạc hình chữ "L", bao quanh đèn phản quang. Bên trong BMW 520i là không gian nội thất bọc bằng chất liệu Veganza. Với chất liệu này, 5-Series thế hệ thứ 8 là mẫu xe đầu tiên của BMW được trang bị nội thất hoàn toàn không dùng chất liệu có nguồn gốc từ động vật. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu vát đáy, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Hệ thống BMW Live Cockpit Plus của xe đi kèm màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,9 inch. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ điều hành iDrive 8.5 mới nhất của thương hiệu Đức. Tuy là bản tiêu chuẩn nhưng BMW 520i 2024 vẫn có thanh Interaction Bar kéo dài trên mặt táp-lô, vừa đóng vai trò đèn viền vừa tích hợp cảm ứng để người dùng chỉnh điều hòa. Trong khi đó, trên tapi cửa có những nút cảm ứng để chỉnh một số tính năng khác của xe. Bên cạnh đó là ghế trước có thiết kế thể thao và tích hợp tính năng sưởi. Ghế sau có thể gập xuống theo tỷ lệ 40:20:40. Phía sau ghế của BMW 520i 2024 là khoang hành lý có thể tích 520 lít. Những trang bị đáng chú ý khác của bản tiêu chuẩn gồm có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, núm xoay iDrive chỉnh màn hình thông tin giải trí, lẫy gạt chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm, đèn viền nội thất và phanh tay điện tử. Trong khi đó, trang bị an toàn của BMW 520i 2024 ở Đức gồm có gói Driving Assistant với những tính năng trợ lái dựa trên radar, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant, bao gồm kiểm soát khoảng cách đỗ xe chủ động và camera lùi. Bản rẻ nhất này không có hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc Highway Assistant và hệ thống chuyển làn đường chủ động Active Lane Change mới. "Trái tim" của BMW 520i 2024 ở thị trường Đức là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Ngoài ra, động cơ này còn có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe cũng dừng ở mức 5,8 lít/100 km. Tại thị trường Đức, giá xe BMW 520i 2024 khởi điểm từ 57.550 Euro (khoảng 1,44 tỷ đồng). Video: Vén màn sedan hạng sang BMW 5-Series 2024.

Vào hôm 24/5/2023 vừa qua, hãng BMW đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe 5-Series. Chẳng bao lâu sau đó, cấu hình trực tuyến của mẫu sedan hạng sang này đã được cập nhật trên trang web của BMW Đức để khách hàng có thể lựa chọn chiếc xe phù hợp với mình. Cũng nhờ thế mà chúng ta có thể biết được thiết kế từ ngoài vào trong của BMW 5-Series 2024 bản tiêu chuẩn. Chiếc BMW 5-Series 2024 hạng sang trong hình ảnh này thuộc phiên bản 520i rẻ nhất. Hiện mẫu sedan hạng sang này ở thị trường Việt Nam cũng có phiên bản 520i tiêu chuẩn. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu BMW 520i thế hệ mới cũng được bán ở Việt Nam trong tương lai. Tương tự các phiên bản còn lại trong dòng BMW 5-Series mới, 520i cũng sở hữu chiều dài 5.060 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.515 mm và chiều dài cơ sở 2.995 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 86,4 mm, rộng hơn 33 mm, cao hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 20 mm. BMW 520i 2024 ở thị trường Đức được sơn mặc định là màu trắng và dùng bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 1 màu. Bên cạnh đó, xe còn có lưới tản nhiệt quả thận đặc trưng với kích thước vừa phải, đèn pha LED thích ứng, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, hốc gió trung tâm rộng và khe gió nằm dọc trên cản trước. Phía sau xe là cụm đèn hậu LED với thiết kế dài và hẹp, trang trí bằng nẹp mạ crôm ở giữa. Ở hai góc đuôi xe còn có nẹp màu bạc hình chữ "L", bao quanh đèn phản quang. Bên trong BMW 520i là không gian nội thất bọc bằng chất liệu Veganza. Với chất liệu này, 5-Series thế hệ thứ 8 là mẫu xe đầu tiên của BMW được trang bị nội thất hoàn toàn không dùng chất liệu có nguồn gốc từ động vật. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu vát đáy, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Hệ thống BMW Live Cockpit Plus của xe đi kèm màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,9 inch. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ điều hành iDrive 8.5 mới nhất của thương hiệu Đức. Tuy là bản tiêu chuẩn nhưng BMW 520i 2024 vẫn có thanh Interaction Bar kéo dài trên mặt táp-lô, vừa đóng vai trò đèn viền vừa tích hợp cảm ứng để người dùng chỉnh điều hòa. Trong khi đó, trên tapi cửa có những nút cảm ứng để chỉnh một số tính năng khác của xe. Bên cạnh đó là ghế trước có thiết kế thể thao và tích hợp tính năng sưởi. Ghế sau có thể gập xuống theo tỷ lệ 40:20:40. Phía sau ghế của BMW 520i 2024 là khoang hành lý có thể tích 520 lít. Những trang bị đáng chú ý khác của bản tiêu chuẩn gồm có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, núm xoay iDrive chỉnh màn hình thông tin giải trí, lẫy gạt chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm, đèn viền nội thất và phanh tay điện tử. Trong khi đó, trang bị an toàn của BMW 520i 2024 ở Đức gồm có gói Driving Assistant với những tính năng trợ lái dựa trên radar, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant, bao gồm kiểm soát khoảng cách đỗ xe chủ động và camera lùi. Bản rẻ nhất này không có hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc Highway Assistant và hệ thống chuyển làn đường chủ động Active Lane Change mới. "Trái tim" của BMW 520i 2024 ở thị trường Đức là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Ngoài ra, động cơ này còn có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe cũng dừng ở mức 5,8 lít/100 km. Tại thị trường Đức, giá xe BMW 520i 2024 khởi điểm từ 57.550 Euro (khoảng 1,44 tỷ đồng). Video: Vén màn sedan hạng sang BMW 5-Series 2024.