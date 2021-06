BMW 5 Series 2021 từ 1,76 tỷ đồng tại Malaysia, rẻ hơn Việt Nam

Tại thị trường Malaysia, giá xe BMW 530e M Sport từ 317.534 RM (76.773 USD - khoảng 1,76 tỷ đồng), trong khi bản 530i M Sport có giá từ 368.122 RM (89.000 USD - tương đương 2,05 tỷ đồng). Đây là mức giá ưu đãi cho BMW 5 Series 2021 mới được áp dụng đến ngày 30/6, sau đó giá sẽ được điều chỉnh tăng lên lần lượt là 323.980 RM và 378.980 RM. BMW 5 Series 2021 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được bổ sung một số nâng cấp về ngoại thất bao gồm cả mặt trước mới với lưới tản nhiệt hình quả thận kép góc cạnh hơn cùng kích thước vừa phải, không bị quá khổ như các mẫu xe mới đây. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha được tái thiết kế với đèn chiếu sang ban ngày hình chữ L. Đèn hậu ba chiều mới với đồ họa hình chữ C ở phía sau. Gói M Sport trên cả hai phiên bản của BMW 5 Series 2021 đều bổ sung thêm các khe hút gió phía trước lớn hơn, cùng với cản sau được thiết kế lại và ống xả hình thang. Cả hai phiên bản đều đi kèm với bộ la-zăng hợp kim 19 inch giống nhau. Trong khi phiên bản 530e được trang bị đèn pha LED thích ứng thì 530i được trang bị đèn Laser tiên tiến hơn. Di chuyển vào bên trong khoang cabin, ghế ngồi được tái thiết kế mang đến sự thoải mái hơn. Cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch được cải tiến và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch lớn hơn 2 inch so với phiên bản tiền nhiệm, đi kèm với hệ điều hành BMW Operating System 7.0 và điều khiển bằng giọng nói Intelligent Personal Assistant voice control. 530e và 530i gần như giống hệt nhau ở bên trong, cả hai đều đi kèm với vô lăng M Sport, tấm ốp bệ bên M và bàn đạp hợp kim M, cùng với ghế thể thao điều chỉnh điện có nhớ vị trí ở ghế người lái, ghế bọc da Dakota và những điểm nhấn trang trí bằng nhôm. Ngoài ra, cả hai đều được trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus với camera 360 độ. Riêng phiên bản 530i được trang bị một số bộ phụ kiện bổ sung, chẳng hạn như cửa sổ trời, màn hình hiển thị HUD và hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa, 464 watt (530e nhận được hệ thống BMW HiFi 12 loa, 205 watt). Mặt khác, các trang bị tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên bao gồm mở cửa xe không cần chìa, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động bốn vùng, kính chắn gió phía sau có trợ lực và tấm che nắng cửa sổ bên chỉnh cơ, đèn và cần gạt nước tự động, gương tự động chống chói và cốp sau chỉnh điện. Về mặt an toàn, cả hai mẫu xe sang BMW 5 Series 2021 đều được trang bị gói Hỗ trợ lái xe bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và giám sát điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Phiên bản 530i có thêm tính năng kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop&Go. Về động cơ, cung cấp sức mạnh cho bản 530i vẫn là động cơ tăng áp B48 2.0L, sản sinh công suất tối đa 252 PS và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cáp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6,4 giây Trong khi đó, bản 530e nhận được hệ thống truyền động nâng cấp từ 330e, kết hợp động cơ B48 184 PS / 300 Nm (cùng công suất với 520i) với động cơ điện 50 kW (68 PS). Trong khi công suất đầu ra giống nhau cùng ở mức ở 252 PS, chức năng XtraBoost mới bổ sung thêm 30 kW (41 PS) cho động cơ khi cần tăng tốc nhanh, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng chỉ 5,9 giây. Video: BMW 5 Series 2021: Có gì đấu Mercedes Benz E-Class.

Tại thị trường Malaysia, giá xe BMW 530e M Sport từ 317.534 RM (76.773 USD - khoảng 1,76 tỷ đồng), trong khi bản 530i M Sport có giá từ 368.122 RM (89.000 USD - tương đương 2,05 tỷ đồng). Đây là mức giá ưu đãi cho BMW 5 Series 2021 mới được áp dụng đến ngày 30/6, sau đó giá sẽ được điều chỉnh tăng lên lần lượt là 323.980 RM và 378.980 RM. BMW 5 Series 2021 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được bổ sung một số nâng cấp về ngoại thất bao gồm cả mặt trước mới với lưới tản nhiệt hình quả thận kép góc cạnh hơn cùng kích thước vừa phải, không bị quá khổ như các mẫu xe mới đây. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha được tái thiết kế với đèn chiếu sang ban ngày hình chữ L. Đèn hậu ba chiều mới với đồ họa hình chữ C ở phía sau. Gói M Sport trên cả hai phiên bản của BMW 5 Series 2021 đều bổ sung thêm các khe hút gió phía trước lớn hơn, cùng với cản sau được thiết kế lại và ống xả hình thang. Cả hai phiên bản đều đi kèm với bộ la-zăng hợp kim 19 inch giống nhau. Trong khi phiên bản 530e được trang bị đèn pha LED thích ứng thì 530i được trang bị đèn Laser tiên tiến hơn. Di chuyển vào bên trong khoang cabin, ghế ngồi được tái thiết kế mang đến sự thoải mái hơn. Cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch được cải tiến và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch lớn hơn 2 inch so với phiên bản tiền nhiệm, đi kèm với hệ điều hành BMW Operating System 7.0 và điều khiển bằng giọng nói Intelligent Personal Assistant voice control. 530e và 530i gần như giống hệt nhau ở bên trong, cả hai đều đi kèm với vô lăng M Sport, tấm ốp bệ bên M và bàn đạp hợp kim M, cùng với ghế thể thao điều chỉnh điện có nhớ vị trí ở ghế người lái, ghế bọc da Dakota và những điểm nhấn trang trí bằng nhôm. Ngoài ra, cả hai đều được trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus với camera 360 độ. Riêng phiên bản 530i được trang bị một số bộ phụ kiện bổ sung, chẳng hạn như cửa sổ trời, màn hình hiển thị HUD và hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa, 464 watt (530e nhận được hệ thống BMW HiFi 12 loa, 205 watt). Mặt khác, các trang bị tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên bao gồm mở cửa xe không cần chìa, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động bốn vùng, kính chắn gió phía sau có trợ lực và tấm che nắng cửa sổ bên chỉnh cơ, đèn và cần gạt nước tự động, gương tự động chống chói và cốp sau chỉnh điện. Về mặt an toàn, cả hai mẫu xe sang BMW 5 Series 2021 đều được trang bị gói Hỗ trợ lái xe bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và giám sát điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Phiên bản 530i có thêm tính năng kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop&Go. Về động cơ, cung cấp sức mạnh cho bản 530i vẫn là động cơ tăng áp B48 2.0L, sản sinh công suất tối đa 252 PS và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cáp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6,4 giây Trong khi đó, bản 530e nhận được hệ thống truyền động nâng cấp từ 330e, kết hợp động cơ B48 184 PS / 300 Nm (cùng công suất với 520i) với động cơ điện 50 kW (68 PS). Trong khi công suất đầu ra giống nhau cùng ở mức ở 252 PS, chức năng XtraBoost mới bổ sung thêm 30 kW (41 PS) cho động cơ khi cần tăng tốc nhanh, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng chỉ 5,9 giây. Video: BMW 5 Series 2021: Có gì đấu Mercedes Benz E-Class.