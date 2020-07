BMW 428i Grand Coupe chạy 5 năm, người dùng "bay" cả tỷ đồng

Mẫu xe sang BMW 4 Series Gran Coupe là một biến thể mang phong cách xe coupe 4 cửa thuộc dòng xe 4-Series bên cạnh hai người anh em 4-Series Coupe và 4-Series Convertible. Có thể xem, 4 Series Gran Coupe là một chiếc coupe 5 cửa. Trên thị trường, 4 Series Gran Coupe là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng Audi A5 Sportback. Sở hữu phong cách thiết kế thể thao của xe coupe, và tính đa dụng của một chiếc sedan, phân khúc xe hướng đến đối tượng khách hàng trẻ cá tính. Sau 5 năm sử dụng, một chiếc BMW 428i Grand Coupe đời 2015 đang được chào bán với giá 1,25 tỷ đồng, tức rẻ hơn 10 triệu đồng so với “đập hộp” một chiếc sedan phổ thông như Toyota Camry 2.5Q 2020. Tại thời điểm năm 2014 – 2015, mẫu xe BMW 428i Grand Coupe 2015 này được nhà phân phối xe BMW trước đó (EURO AUTO) phân phối với mức giá 2,198 tỷ đồng. Có thể thấy, sau khoảng 5 năm sử dụng, giá trị bán lại của xe đã giảm gần một nửa. BMW 428i Grand Coupe sở hữu kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) lần lượt: 4.638 x 1.825 x 1.389 (mm), đi kèm với chiều dài cơ sở 2.810 mm. Kích thước của 428i Grand Coupe tương đương với BMW 3 Series (F30), khi nó có cùng chiều dài cơ 2.810 mm. BMW 428i Grand Coupe sở hữu thể tích khoang hành lý trên xe rộng 480 lít, và có thể gia tăng lên 1.300 lít nếu gập phẳng hàng ghế sau. Thiết kế ngoại thất của 428i Grand Coupe mang thiết kế trẻ trung và thể thao hơn so với BMW 3 Series (F30), xe đi kèm với “dàn chân” mâm 18 inch đa chấu thiết kế khoẻ khoắn, đầy cảm xúc. Bản thân dòng Gran Coupe này thừa hưởng khá nhiều phong cách từ xe 4 Series coupe và convertible. Trong danh mục sản phẩm của BMW, dòng 4 Series Grand Coupe được định vị thấp hơn người anh em 6 Series Grand Coupe và hiện tại đã được thay thế bằng dòng 8 Series Grand Coupe. Bên dưới nắp ca-pô 428i Grand Coupe là động cơ 4cyl dung tích 2.0 lít tăng áp sản sinh công suất tối đa 245 mã lực tại khoảng vòng tua máy 5.000 - 6.500 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại đạt 350Nm có được tại khoảng vòng tua máy 1.250-4.800 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Nội thất 428i Grand Coupe mang thiết kế cao cấp, sang trọng tạo sự thoải mái tối đa. Tất cả cabin và ghế ngồi được bọc da Sensatec cao cấp, đi kèm với các chi tiết ốp màu bạc tạo điểm nhấn. Xe được trang bị camera lùi, hệ thống âm thanh Hi-Fi. Vô lăng bọc da tích hợp nhiều phím chức năng. Mặc dù là một chiếc sedan mang phong cách coupe với phần mui đỗ dốc, nhưng nhờ được thiết kế hàng ghế xe thông minh nên mang lại khoảng không gian trần xe thoải mái. Mức giá xe BMW 428i Grand Coupe đời 2015 này là 1,2 tỷ đồng, với 5 năm tuổi đời lăn bánh cũng được xem là một gợi ý dành cho các bạn trẻ đang muốn trải nghiệm một chiếc xe sang đến từ Đức. Dòng BMW 4 Series Grand Coupe cân bằng được nhiều yếu tố như: thiết kế độc đáo mang phong cách thể thao, nội thất tiện nghi, an toàn. Dẫu vậy, để vận hành yên tâm hơn về lâu về dài, chắc chắn người mua nên dự trù một khoảng chi phí nhỏ để bảo dưỡng thậm chí là đại tu cho xe. Video: Chi tiết xe sang BMW 4 Series Gran Coupe 2015.

