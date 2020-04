BMW 428i Grand Coupe dùng chán bán 1,2 tỷ ở Hà Nội

Ra mắt tại triền lãm Vietnam Motorshow 2014, BMW Series 4 Gran Coupe là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc Coupé tầm trung sở hữu thiết kế 04 cửa. Sự năng động và đẳng cấp đặc trưng của xe thể hiện bởi dáng vẻ thể thao và rộng rãi hơn cho hàng ghế sau, đồng thời sử dụng nhiên liệu tiết kiệm hơn với động cơ công nghệ BMW TwinPower Turbo. BMW 428i Grand Coupe đời 2014 tại Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.638 x 1.825 x 1.389 (mm) chiều dài cơ sở 2.810 mm. Thể tích khoang hành lý trên xe rộng 480 lít, và có thể lên đến 1.300 lít khi ghế sau gập hoàn toàn. Thiết kế ngoại thất của 428i Grand Coupe không có nhiều sự khác biệt so với các phiên bản coupe và Convertible được giới thiệu trước đó. Xe được trang bị lazang hợp kim kích thước 18'' có thiết kế nan hình ngôi sao, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ... Cụm đèn pha trên BMW 428i Grand Coupe là sự cấu thành của 2 vòng tròn xenon kép đặc trưng, cùng đèn LED mí và các viền crôm sáng, tạo hiệu ứng ánh sáng đa chiều. 2 hốc thoát gió bên hông giảm sức cản ở vận tốc cao. Đèn xi-nhan tích hợp ngay trên gương chiếu hậu. Do BMW 4-Series đời 2014 này được xây dựng trên nền tảng của "người anh em" 3-Series F30 thời điểm đó, nên nội thất của chúng có sự tương đồng cả về phong cách thiết kế lẫn các công nghệ, trang thiết bị hỗ trợ. Ghế ngồi bố trí theo dạng 2+2, với ghế trước ôm sát người lái, chỉnh điện và có chế độ nhớ. Bảng điều khiển trung tâm hướng về người lái. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn là loại 9 loa, công suất 205W có đầu DVD, nghe radio; có thể nâng cấp lên Harman Kardon 16 loa âm thanh vòm. Phiên bản BMW 428i tại Việt Nam được trang bị máy xăng TwinPower Turbo có 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp kép, dung tích 2,0 lít, công suất 245 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp có lẫy chuyển số trên vô-lăng. Các thông số BMW 428i Gran Coupe 2014 đều tương tự như bản 3-Series F30 328i, nhưng do 4-Series nhẹ hơn nên sẽ tăng tốc nhanh hơn: xe chỉ mất 5,8 giây để đạt đến mức 100 km/h khi xuất phát ở vị trí đứng yên. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn và có tùy chọn dẫn động 4 bánh xDrive. Nhờ công nghệ EfficientDynamics, lượng tiêu thụ nhiên liệu của 428i theo công bố là 6,3 lít/100 km. Xe được trang bị hệ thống tự khởi động/dừng (Auto Start/Stop) và hệ thống Phanh tái sinh năng lượng (Brake Energy Regeneration), cùng chế độ lái ECO PRO để giảm mức tiêu hao nhiên liệu thêm 20% so với thông thường. Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2014, giá xe BMW 428i Gran Coupe bán ra chính hãng là 2,198 tỷ đồng và cạnh tranh trực tiếp với đối thủ "đồng hương" Audi A7. Chiếc xe trong bài viết này được chủ nhân chạy khoảng gần 6 năm với số km là hơn 30.000 và được chào bán trên sàn xe cũ tại Hà Nội chỉ khoảng hơn 1,2 tỷ đồng, rẻ hơn gần 1 nửa thời điểm mua mới. Video: Chi tiết BMW Series 4 Gran Coupe 2014 tại Hà Nội.

