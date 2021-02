BMW 3-Series Gran Limousine 2021 tại Thái Lan, có về Việt Nam?

BMW 3-Series Gran Limousine 2021 mới đã chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào cuối tháng 1 vừa qua. Bất ngờ thay vì mẫu sedan hạng sang này chuẩn bị ra mắt Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, ngay trong tháng này. Đây cũng chính là BMW 3-Series Li đã được giới thiệu tại Trung Quốc vào hồi tháng 4/2019. Có vẻ như hãng BMW đã quyết định mở rộng thị trường cho phiên bản kéo dài của dòng 3-Series. Như thông tin đã đưa, mẫu xe sang BMW 3-Series Gran Limousine 2021 sở hữu chiều dài cơ sở 2.961 mm, tăng 110 mm so với bản tiêu chuẩn và ngang ngửa với người anh em 5-Series. Chiều dài của xe cũng tăng thêm 110 mm lên 4.819 mm. Trong khi đó, chiều cao cũng như chiều rộng của xe lần lượt là 1.442 mm và 1.827 mm. Trong khi đó, thiết kế đầu xe và đuôi xe của BMW 3-Series Gran Limousine 2021 không có gì khác so với bản thường. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở phần cửa sau vì chiều dài cơ sở đã tăng lên. Hiện chưa có thông tin về trang bị của BMW 3-Series Gran Limousine 2021 dành cho thị trường Thái Lan. Trong khi đó, ở Ấn Độ, mẫu xe này có 2 gói phụ kiện chính hãng mang tên Luxury Line và M Sport. Ở bản Luxury Line, xe sẽ đi kèm bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế chấu hình chữ V. Riêng gói M Sport bổ sung cản va riêng, những chi tiết ốp ngoại thất màu đen bóng và bộ vành hợp kim 18 inch với chấu kép cho xe. Cũng giống như ngoại thất, nội thất của BMW 3-Series Gran Limousine 2021 có thiết kế không thay đổi so với bản thường. Tuy nhiên, khoảng duỗi chân hàng ghế sau đã tăng thêm 43 mm trong khi cửa sau dài hơn giúp hành khách ra/vào dễ dàng hơn. Tại thị trường Ấn Độ, BMW 3-Series Gran Limousine 2021 có hệ thống thông tin giải trí iDrive đi kèm màn hình cảm ứng 8,8 inch, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa tự động đa vùng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa. Thông tin về động cơ của BMW 3-Series Gran Limousine 2021 tại Thái Lan hiện chưa được công bố. Trong khi đó, xe tại Ấn Độ có 2 loại động cơ giống bản thường. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 258 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 190 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.Giá xe BMW 3-Series Gran Limousine 2021 tại Thái Lan dự kiến sẽ được công bố vào thời điểm ra mắt. Chưa rõ sau Thái Lan, mẫu xe này có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Giới thiệu xe sang BMW 3-Series Gran Limousine 2021.

